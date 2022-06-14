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Информация о холерной палочке в водопроводной воде в столице - фейк и часть информационной борьбы, - "Киевводоканал"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вода

ЧАО "АК "Киевводоканал" опровергает информацию о том, что водопроводная вода в столице может быть опасной и через нее могут распространяться болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, в сети распространяется фейковая информация о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде.

"Такое сообщение уже распространилось пабликами и чатами разных городов. В сообщениях отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой", - говорится в сообщении.

Как отмечают в "Киевводоканале", эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена ​​на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения.

Предприятие отмечает, что качество питьевой воды контролируется показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности. Никаких отклонений от ДСанПиН 2.2.4-171-10 нет, водопроводная вода вполне безопасна.

Также сообщается, что "Киевводоканал" снабжен всеми необходимыми реагентами в достаточном количестве, все водопроводные сооружения работают в штатном режиме, все процессы водоподготовки происходят в установленном порядке.

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"Информация о якобы некачественной водопроводной воде является частью информационной борьбы, которая идет в рамках войны с российскими оккупантами. Даже в самые сложные времена, в период активных боевых действий вокруг города, "Киевводоканал" строго соблюдал технологии водоподготовки и подавал в дома киевлян безопасную питьевую воду. Мы продолжаем это делать и дальше, никаких причин для волнения по безопасности водопроводной воды нет", - сказал председатель правления - генеральный директор "Киевводоканала" Сергей Крушановский.

Автор: Анастасія Потіха
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Тем не менее, есть какая-то защита от 500 грамм полония (или чего подешевле) во врезку в трубе в любом месте в водопроводе? Взрезка то простейшая, вваривают патрубок с краном шаровым сначала к трубе, затем сверлят дырку через него и как ливанет вода, то закрывают кран. Дальше на патрубок накрутят на резьбу этот контейнер с радиоактивным материалом или каким-то живучими вирусами, бактериями, контейнер заглушен с другой стороны, 304 сталь держит сотни атмосфер давления даже тонкостенная, а в водопроводе куда ниже. И просто откроют кран. Все, никакой утечки воды нет, падения давления нет (что бы заметили на станции), успешный подмес воды с опасным веществом. Все что надо, так притащить горелку или сварочник с аккумулятором в колодец, шуруповерт со сверлом потолще металл просверлить. 5-10 минут на все.

Надо следить за всеми, кто ведет себя подозрительно. И кто выглядит как тот, кого можно подкупить. И вообще говоря, а чем в Москве и Петербурге занимаются наши, кто убежал в Россию? Вот им работа есть, нужно только самое опасное вещество подкинуть. Посмотрим на результат, когда 2000 жилых домов в плотной застройке получат отравление, притом такого вида, которое не сразу проявляется, а когда проявится, то уже оставшийся срок жизни будет существенно сокращен. Что там в Чернобыли в лаборатории оставили, есть что интересное, да и еще АЭС же есть.
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14.06.2022 12:08 Ответить
По стране шастает куча непонятно кого, Киев и области переполненны разного вида индувидумов .Если государство которым управляет профан говорит ,что нет угрозы, значит угроза СУЩЕСТВУЕТ.Нам профан в мае шашлыки обещал и не паниковать говорил при том вывез свою семью за рубеж, а миллионы людей под ракетными обстрелами оставил.Так что спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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14.06.2022 12:29 Ответить
 
 