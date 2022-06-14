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Россия увеличивает бюджет на производство вооружения, но у нее могут быть проблемы из-за санкций и нехватки опыта, - разведка Британии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,окупанти,обстріл,артилерія

В России планируется увеличить государственные расходы на производство военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британской разведки.

"Российские власти прогнозируют, что расходы на оборону возрастут на 600-700 миллиардов рублей (8,5-10 миллиардов фунтов стерлингов). Это означает увеличение оборонного бюджета россии на 20%", - говорится в сообщении.

По данным разведки, увеличение финансирования позволит медленно мобилизовать оборонно-промышленную базу страны, чтобы удовлетворить возникающие во время войны с Украиной потребности. Однако возможны проблемы с удовлетворением этих потребностей из-за эффекта от западных санкций и нехватки опыта.

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К примеру, проблемным остается российское производство высококачественной оптики и передовой электроники. Это может подорвать усилия по замене оборудования, утраченного в Украине.

Также в разведке констатировали, что в настоящее время основной целью России остается наступление на Северодонецк. Кроме того, западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель достигла небольшого продвижения по Харьковскому направлению.
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А як там наш ВПК?
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14.06.2022 12:25 Ответить
Сподіваюсь при виробництві будуть ставатися "хлопки"
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14.06.2022 12:26 Ответить
Ничего, недостающие компоненты Европа им контрабандой поставит. Это уже проходили...
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14.06.2022 12:27 Ответить
Однак можливі проблеми з задоволенням цих потреб через ефект від західних санкцій та брак досвіду... ключове слово - можливі..., за 8 років росіяни навчилися обходити санкції і якщо захід їм в цьому допоможе..., а досвід в них вже є..., війна ніколи не скінчиться...
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14.06.2022 12:46 Ответить
94 мільярди лише з нафти за півроку у орків в кишені, а щодо мікросхем, так це лише питання хто та коли їм їх продасть.
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14.06.2022 12:55 Ответить
Щбільшення кацапами б'юджету на війну - це привіт західним покупцям нафти і газу.
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14.06.2022 13:00 Ответить
нехай британська розвідка краще скаже, звідки у росії можливість збільшити воєнний бюджет... ось це цікаво після шести етапів страшних санкцій від світового співтовариства... і де обіцяний дефолт...
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14.06.2022 13:12 Ответить
У Росії будуть проблеми просто через брак.
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14.06.2022 13:21 Ответить
Знала бы Великобритания, что в России бюджеты увеличивают не для того, чтобы увеличить производство, а потому что кто - то еще не успел украсть.
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14.06.2022 13:31 Ответить
Это все разговоры, если они мост построили , с помощью Запада , я думаю оружие тоже освоят , 1,5 лярда каждый день , могут себе позволить купить что угодно и кого угодно
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14.06.2022 13:59 Ответить
БЛД!!!!!! Никто никому ничего не должен. Может ещё Зе с Беней Штаты должны были подарить несколько трлн долларов на шашлыки???
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14.06.2022 14:00 Ответить
 
 