Россия увеличивает бюджет на производство вооружения, но у нее могут быть проблемы из-за санкций и нехватки опыта, - разведка Британии

В России планируется увеличить государственные расходы на производство военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер британской разведки.

"Российские власти прогнозируют, что расходы на оборону возрастут на 600-700 миллиардов рублей (8,5-10 миллиардов фунтов стерлингов). Это означает увеличение оборонного бюджета россии на 20%", - говорится в сообщении.

По данным разведки, увеличение финансирования позволит медленно мобилизовать оборонно-промышленную базу страны, чтобы удовлетворить возникающие во время войны с Украиной потребности. Однако возможны проблемы с удовлетворением этих потребностей из-за эффекта от западных санкций и нехватки опыта.

Также смотрите: Войска РФ обстреляли 5 населенных пунктов в Николаевской области, есть пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

К примеру, проблемным остается российское производство высококачественной оптики и передовой электроники. Это может подорвать усилия по замене оборудования, утраченного в Украине.

Также в разведке констатировали, что в настоящее время основной целью России остается наступление на Северодонецк. Кроме того, западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель достигла небольшого продвижения по Харьковскому направлению.