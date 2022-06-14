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Зеленский ответил на обвинения Байдена: Нас не снабдили оружием и не закрыли небо

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден,зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил своему американскому коллеге Джо Байдену на слова о том, что украинские власти не хотели слышать от США предупреждения об опасности большой войны с РФ.

Свою позицию он озвучил в интервью немецкой телекомпании ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Зеленский подчеркнул, что Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, несмотря на то, что украинская власть говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России.

Президент считает, что Украина должна адресовать встречный вопрос европейским и американскому лидерам, ведь украинские власти просили об упреждающих санкциях, а также презентовали стратегию строительства Черноморского флота со страной-партнером.

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Он отметил, что Украина неоднократно заявляла об угрозе блокады Черного моря Россией, а также говорила о ракетной программе и средствах ПВО для защиты.

"Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ, сигналы, о которых вы говорите, все они были разные. Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены превентивные санкции", — сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовилась к вторжению РФ, но не смогла его предотвратить без должной поддержки западных партнеров, - Зеленский

Зеленский резюмировал, что Украина готовилась к тому, что в начале полномасштабного вторжения РФ ее никто не будет поддерживать, однако сегодня он благодарен всем партнерам за предоставляемую помощь.
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Топ комментарии
+147
Как же тяжело западным партнерам работать с этим недоразумением.
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14.06.2022 12:28
+121
Во во.
Ти не забезпечив зброєю, і ти не закрив небо.
Не можеш - складай повноваження президента, бо з твоїх же слів ним має бути Байден.
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14.06.2022 12:28
+111
Дебіл. Нєфіг було інвестувати в дороги. Краще б ППО і зброю робили. Тоді б і американці допомогли.
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14.06.2022 12:28
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подаруйте 44-х річному клінічному ідіоту набір оловьяних солдатиків та підписку на безкоштовний Defense expres - хай хоч трохи навчиться військовый справі:
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14.06.2022 19:03 Ответить
І туалетний папір з памперсами не запропонувати цьому недоумку....
Що воно за недоросль?
Тільки в інших пальчиком тикати вміє ...
Гаяв час, закатував мільярди у асфальт, розмінував стратегічні мости, ..... а тепер йому щось там не дали .... Тьфу!
Почекай дадуть, усі українці разом, пендюля !
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14.06.2022 19:24 Ответить
он же не может сказать прямо, что западные коррумпированные политики договорились с путиным о сдаче украины, уже начали выводить свои посольства, венгры вон вообще договорились о кусках территории украины, но эти недоумки не учли, что у путина ху е вая армия, а самое главное они не учли упертого украинского народа
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14.06.2022 20:08 Ответить
Постоянное враньё.
Вспомните вагнеровцев, как он ржал истерично отвечая на вопросы, обвинял Юру Бутусова.
Арахамия уже на шашлыках???
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14.06.2022 20:34 Ответить
Тим часом:
"США мають намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню, що поставляються Заходом, - заступник міністра оборони США Колін Кол на конференції вашингтонського "Центру за нову американську безпеку"."
Повідомив Олег Шарп
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14.06.2022 21:09 Ответить
Дуже дорого ми всі платимо за зебілізм.
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14.06.2022 21:42 Ответить
Напишу ще раз: воно кончене
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14.06.2022 22:30 Ответить
Чесне слово, як же ви всі дістали своїм ниттям. Просто на ліжку лежати і в телефоні клацати на кожному сайті на кожну новину і нити. Да ви така категорія людей, яких треба давно зайняти ділом, щоб гавкали менше. А то лише тявкаєте там і в будку. А коли впіймають за хвоста, тоді язик в жопу ховаєте. Ну правда! Такі як ви лише роз'єднують нашу країну, у той час коли треба найбільше об'єднатися ніж будь коли в історії нашого життя!!! Просто об'єднатися (підтримувати один одного, неважливо від того хто ким був до повномасштабного вторгнення) ! Хіба важко? Хіба ми забули хто наш ворог? Поганий президент? Да скільки я вас усіх знаю вам усі погані - одні ви зробили б краще! Ну то беріть і робіть - зараз дуже наразі ваша допомога, а не ниття. Ну хоч би хто зараз був президентом - вам би все було погано - бо такі ви люди! Хто взагалі вам подобався? Згадайте себе тільки чесно! За кожного хто був при владі ви у всьому завжди винили і завжди все було погано. Ви люди такі! Усюди шукаєте негатив і підстави, а насправді зараз саме ви і підставляєте народ України! Ви ганьбите нас усюди і при всіх! Знайдіть хоч краплю працелюбності, розуму, щедрості і впевненості в майбутньому у собі! Почніть із себе! Ви ж точно зараз як свині! А свиня усюди гівно знайде - ось все і шукаєте! Гарний президент - бо хоче кращого для вас! І не спить ночами і днями і сім'ю не бачить заради ваших сімей і дітей! Так, не без помилок, так не все ідеально - але ж ніхто не міг того передбачити і ніхто не знає як себе поводити зараз! Це надзвичайно складний період і для Президента і для нас, і ми йому допомогти повинні, а не у гівні ритися! Об'єднатися дурні треба заради перемоги. А якщо вам тут так погано - то я думаю ви знаєте дорогу!І будьте люб'язні - назавжди і більше не повертайтеся, просто закрийте свого рота і росію! Може там вам краще буде! А ми тут і без таких як ви розберемося, бо інакше ви лише заважаєте тим хто щось робить! І саме ви є колаборантами, бо хочете і роз'єднати нас!
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14.06.2022 23:02 Ответить
Як тільки таке гівно як ви зебіли зникнете з горизонту, перестане гидити навкруги і відвертати від України союзників, напруга в суспільстві зникне. Але комусь відповідати за розмінування Чонгару доведеться. Краще б ви повтікали відразу
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15.06.2022 01:30 Ответить
табакі згинь!підлабузник зелений...
працюємо тяжко...
на перемогу!
Гарний президент - бо хоче кращого для вас! І не спить ночами і днями і сім'ю не бачить заради ваших сімей і дітей!
змийся...
навіть коментувати не хочу...
ворог один...Україна одна...мусимо бути єдині...тому тепер в одній шерензі...
але ж ніхто не міг того передбачити і ніхто не знає як себе поводити зараз!
вообще хрензнащо...
ви за кого нас держите?
еліта курво трускавецького розливу...
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15.06.2022 00:12 Ответить
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