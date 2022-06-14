Зеленский ответил на обвинения Байдена: Нас не снабдили оружием и не закрыли небо
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ответил своему американскому коллеге Джо Байдену на слова о том, что украинские власти не хотели слышать от США предупреждения об опасности большой войны с РФ.
Свою позицию он озвучил в интервью немецкой телекомпании ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Зеленский подчеркнул, что Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, несмотря на то, что украинская власть говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России.
Президент считает, что Украина должна адресовать встречный вопрос европейским и американскому лидерам, ведь украинские власти просили об упреждающих санкциях, а также презентовали стратегию строительства Черноморского флота со страной-партнером.
Он отметил, что Украина неоднократно заявляла об угрозе блокады Черного моря Россией, а также говорила о ракетной программе и средствах ПВО для защиты.
"Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ, сигналы, о которых вы говорите, все они были разные. Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены превентивные санкции", — сказал президент.
Зеленский резюмировал, что Украина готовилась к тому, что в начале полномасштабного вторжения РФ ее никто не будет поддерживать, однако сегодня он благодарен всем партнерам за предоставляемую помощь.
Пожалуйста, подождите...
Що воно за недоросль?
Тільки в інших пальчиком тикати вміє ...
Гаяв час, закатував мільярди у асфальт, розмінував стратегічні мости, ..... а тепер йому щось там не дали .... Тьфу!
Почекай дадуть, усі українці разом, пендюля !
Вспомните вагнеровцев, как он ржал истерично отвечая на вопросы, обвинял Юру Бутусова.
Арахамия уже на шашлыках???
"США мають намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню, що поставляються Заходом, - заступник міністра оборони США Колін Кол на конференції вашингтонського "Центру за нову американську безпеку"."
Повідомив Олег Шарп
працюємо тяжко...
на перемогу!
Гарний президент - бо хоче кращого для вас! І не спить ночами і днями і сім'ю не бачить заради ваших сімей і дітей!
змийся...
навіть коментувати не хочу...
ворог один...Україна одна...мусимо бути єдині...тому тепер в одній шерензі...
але ж ніхто не міг того передбачити і ніхто не знає як себе поводити зараз!
вообще хрензнащо...
ви за кого нас держите?
еліта курво трускавецького розливу...