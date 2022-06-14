Зеленский ответил на обвинения Байдена: Нас не снабдили оружием и не закрыли небо

Президент Украины Владимир Зеленский ответил своему американскому коллеге Джо Байдену на слова о том, что украинские власти не хотели слышать от США предупреждения об опасности большой войны с РФ.

Свою позицию он озвучил в интервью немецкой телекомпании ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Зеленский подчеркнул, что Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, несмотря на то, что украинская власть говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России.

Президент считает, что Украина должна адресовать встречный вопрос европейским и американскому лидерам, ведь украинские власти просили об упреждающих санкциях, а также презентовали стратегию строительства Черноморского флота со страной-партнером.

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Он отметил, что Украина неоднократно заявляла об угрозе блокады Черного моря Россией, а также говорила о ракетной программе и средствах ПВО для защиты.

"Если бы меня услышали, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ, сигналы, о которых вы говорите, все они были разные. Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены превентивные санкции", — сказал президент.

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Зеленский резюмировал, что Украина готовилась к тому, что в начале полномасштабного вторжения РФ ее никто не будет поддерживать, однако сегодня он благодарен всем партнерам за предоставляемую помощь.