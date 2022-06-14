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Уничтожение опытного танка Т-80УМ2 с системой активной защиты "Дрозд-2" и колонны Кантемировской дивизии возле села Белки. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили российский опытный танк Т-80УМ2 с системой активной защиты "Дрозд-2" и колонну Кантемировской дивизии у села Белки.
Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, новейший российский танк был уничтожен в Сумской области вблизи села Белки в марте 2022 года. Группа украинских воинов из 93-й бригады, которыми руководил боец с позывным Майор, уничтожила 6 танков, 25 автомобилей, 1 БМП, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор" и взяла в плен 35 оккупантов, используя только один трофейный танк Т-80Б.
Топ комментарии
+18 Yuriy Shudrya
показать весь комментарий14.06.2022 12:46
+14 Moshe Dayan
показать весь комментарий14.06.2022 13:12
+13 Colt
показать весь комментарий14.06.2022 12:49
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на Сумщині поблизу села Білки у березні 2022 року Джерело: https://censor.net/ua/n3347834
Якщо когось дивує, що викладують тільки сьогодні подібний матеріал, то це так просили військові! І це ще не все, що тут відбувалося в ті дні. Думаю ще не на часі все показувати бо ще йде війна. А наш район перебуває в зоні бойових дій і сьогодні на Сумщині багато прикордонних громад, які обстрілюються орками.
Спят крепким сном "Дрозды"...
бо получіш 3.14zди!"
"Pink Floyd".
"The Wall"