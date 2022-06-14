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Уничтожение опытного танка Т-80УМ2 с системой активной защиты "Дрозд-2" и колонны Кантемировской дивизии возле села Белки. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили российский опытный танк Т-80УМ2 с системой активной защиты "Дрозд-2" и колонну Кантемировской дивизии у села Белки.

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов,  новейший российский танк был уничтожен в Сумской области вблизи села Белки в марте 2022 года. Группа украинских воинов из 93-й бригады, которыми руководил боец с позывным Майор, уничтожила 6 танков, 25 автомобилей, 1 БМП, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор" и взяла в плен 35 оккупантов, используя только один трофейный танк Т-80Б.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия боя в Северодонецке тяжелые, полноценное обеспечение уже невозможно. Необходимы боеприпасы, ПВО и усиление контрбатарейной борьбы - Бутусов
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Топ комментарии
+18
браво хлопці - п*здіть рашистів, гарно горять, нема чого їздити по українським степам
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14.06.2022 12:46
+14
Несвіжа русня.
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14.06.2022 13:12
+13
Знают "Дрозды", что получат *****...
Спят крепким сном "Дрозды"...
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14.06.2022 12:49
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браво хлопці - п*здіть рашистів, гарно горять, нема чого їздити по українським степам
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14.06.2022 12:46 Ответить
несвіжа новина
на Сумщині поблизу села Білки у березні 2022 року Джерело: https://censor.net/ua/n3347834
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14.06.2022 12:46 Ответить
Несвіжа русня.
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14.06.2022 13:12 Ответить
Взагалі-то свіжа! У нас в телегі тут на Тростянеччині викладували вже на 2й день як горіла техніка, але не весь матеріал. Зараз більш розширена версія! У них там було дохера техніки, яку 93я знищила. Але найголовніше було - знищення генерала армії в самому місті Тростянець біля адміністрації разом із кшм-кою (байрактаром). Після цього хвальоні руські унітазні воїни почали драпать із Сумщини, коли зрозуміли що залишилися без комадування.
Якщо когось дивує, що викладують тільки сьогодні подібний матеріал, то це так просили військові! І це ще не все, що тут відбувалося в ті дні. Думаю ще не на часі все показувати бо ще йде війна. А наш район перебуває в зоні бойових дій і сьогодні на Сумщині багато прикордонних громад, які обстрілюються орками.
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14.06.2022 18:26 Ответить
За вашою логікою жодна палеонтологічна новина не може бути свіжою лише тому що стосується доісторичних подій.

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14.06.2022 22:45 Ответить
Знают "Дрозды", что получат *****...
Спят крепким сном "Дрозды"...
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14.06.2022 12:49 Ответить
"Путін! Ти сюди не ходи
бо получіш 3.14zди!"

"Pink Floyd".
"The Wall"
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14.06.2022 14:11 Ответить
Немає слів ....
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14.06.2022 12:50 Ответить
Опять двадцать пять, баба ягодка опять? Или вы слыхали как поют дрозды....
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14.06.2022 12:51 Ответить
ЗСУ - НАЙКРАЩІ !!!
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14.06.2022 15:36 Ответить
Українські воїни були включені в склад прийомної комісії в якості "незалежних випробувачів" нової системи захисту російських танків Дали висновок - "Система не відповідає вимогам, які до неї ставляться!!" Конструктори дарма витратили гроші, час і ресурси!
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14.06.2022 16:00 Ответить
 
 