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Передал информацию о сотрудниках полиции Херсонщины: Заместителя гендиректора больницы подозревают в государственной измене

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

огп

Заместитель гендиректора больницы в Херсонской области передал оккупантам документацию с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Следователи установили, что в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора учреждения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора.

По собственной инициативе он сообщил оккупантам, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого оккупанты получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона.

Ему сообщено о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительница Бахмута передавала оккупантам координаты мест дислокации ВСУ, - Офис Генпрокурора
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Топ комментарии
+29
Зачем заретушировать фейс этого предателя? Народ должен знать всех своих "хероев".
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14.06.2022 13:11
+19
Интересно получается, а главнокомандующий еврей ,который сдал без единого выстрела Херсон,Бердянск,Н.Каховку,Мелитополь,Энергодар не хотят подозревать в государственной измене? Нет?
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14.06.2022 13:24
+13
Старый прожженный ватник. Таких только могила исправит.
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14.06.2022 13:19
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Зачем заретушировать фейс этого предателя? Народ должен знать всех своих "хероев".
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14.06.2022 13:11 Ответить
Це зелений сексот патамушта.
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14.06.2022 13:15 Ответить
юди в білих халатах, юди в білих халатах.. низько вам поклонітся хачу...
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14.06.2022 13:14 Ответить
Це ви зараз про всіх медиків? Чи вибірково?
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14.06.2022 14:00 Ответить
Старый прожженный ватник. Таких только могила исправит.
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14.06.2022 13:19 Ответить
Интересно получается, а главнокомандующий еврей ,который сдал без единого выстрела Херсон,Бердянск,Н.Каховку,Мелитополь,Энергодар не хотят подозревать в государственной измене? Нет?
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14.06.2022 13:24 Ответить
А Порох, разве не отой?
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14.06.2022 13:33 Ответить
Доведи! А не зможеш - "візьмусь" за тебе серйозно Бо ти вже тут не перший раз "підсираєш по-мілкому, ріденькому"
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14.06.2022 14:07 Ответить
Візьмись за свого пісюнчика і заплач. А я вже питав - навіщо Порох хотів, щоб українці покаялися перед євреями за геноцид.
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14.06.2022 14:24 Ответить
По-перше - у чому тут полягає "зрада Порошенка? Ми говоримо про війну з Росією, а не про ІІ Світову війну!
По-друге - а нема за що "каяться"? Тобі відомо, що значну частину охорони Собібора і Бабиного Яру складали представники ОУН-М? Тим самим займалися і представники польських колаборантських структур
По-третє - я не чув офіційних заяв про "каяття", яке збирався вчинить Порох! Давай докази конкретні, а не свою власну "дрібносерливість"!
Судячи з усього, ти у нас - "дрібний пригожинський (або "подоляцький") "серун" Вони зараз діють "єдиним фронтом"!!!
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14.06.2022 14:55 Ответить
Ти мене чуєш, чи ти бот з ферми? Я казав, що під час Майдану, чи трохи пізніше (ненабагато) на телебаченні Порох у мікрофон перед залом закликав українців вибачитися за геноцид євреїв. На жаль це відео не зберіг і знайти не можу, бо його, мабуть, видалили твої співплемінники.
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14.06.2022 15:02 Ответить
Я ще раз задаю питання: Мова йде про російсько-українську війну і діяльність Зеленського та його прихвостнів які розвалили оборону українських кордонів! То до чого тут "геноцид євреїв" і "зрада" Порошенка?
Не крути сракою! Вважай, що ми з тобою - у судовому засіданні і я - як представник потерпілого, ставлю тобі питання по суті твоїх звинувачень! А ти мені городиш "Про що говорила баба Гапка вчора на базарі!"
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14.06.2022 15:30 Ответить
Отже розмова почалася з мого допису (цитую) "А Порох, разве не отой?" А ти привів до (читаємо твоі дописи, забагато читаємо ) - то що це, як не порохботоферма?
Так от щоб ти зрозумів, писанко, мені ніяка ботоферма (ні зеліна, ні порохова), чи всрата пропаганда не надасть розуму до втрати України, бо вона НІКОЛИ не була ничією. А щодо тебе, я ще сам подумаю
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14.06.2022 15:57 Ответить
Докази давай, "подоляченя сране"!!!
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14.06.2022 16:11 Ответить
Пане, не виходьте з себе, це українцю не лічить Отже я правий
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14.06.2022 16:19 Ответить
Поцілуй мене в сраку брехло подоляцьке! Сперечаться з тобою - все одно що грать в шахи з голубом Він насере на дошку, поперевертає фігури і полетить, гордо трублячи, як здобув перемогу!
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14.06.2022 17:26 Ответить
»Поцілуй мене в сраку» - пане Яре , ви сьогодні у добром гуморі 🤣🤣🤣🤣🤣
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14.06.2022 17:30 Ответить
Ну а про що з цим "дрібносерливим подоляченям" говорить? Я йому задаю чітко питання, а він "крутиться, як воша на гребінці", і рідким лайном у всі боки дрище!
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14.06.2022 17:46 Ответить
Здогадався, ти саме ото
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14.06.2022 14:49 Ответить
Олег Кущ 3c573107

"на телебаченні Порох у мікрофон перед залом закликав українців вибачитися за геноцид євреїв"

Не бреши, не за геноцид, а за те, що серед посібників нацистських окупантів в роки ДСВ, нажаль, були не тількі рАБсєянЄ, а й українці, які брали участь в каральних операціях проти євреїв.
Доречі, зрадники в той час були у всіх народів, яки брали участь у бородьбі з нацистами та їх союзниками.

"А Порох, разве не отой?"
Який саме?
Спалився, дебілоідний трольок - не "разве", а ХІБА.
Що, Гугл-Перекладач заглючив?

Про бота з ферми не скажу, а от то, що ти звичайний троль, як більшість подібного лайна, ще і тупенький - факт.
Доречі, мову підучи, ледь на трієчника середніх класів тягнеш, що теж характерно для тролів.

Біжи швиденько, недолуга істота, за рАсєйськім кораблем та не відсвічуй тут.
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14.06.2022 16:06 Ответить
Говорю, как хочу, я в свободной стране. Могу язиком, можу мовою, можу половинити, можу харківською, можу полтавською, можу запорізькою, можу таким суржиком, що ти всерешся. Можу й по фєні зботати
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14.06.2022 16:17 Ответить
А заткнуться ты можешь
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14.06.2022 16:30 Ответить
Могу, ваще не проблема. Пусть меня не учат, как жить.
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14.06.2022 16:32 Ответить
Олег Кущ 3c573107

Бачу, що не помилився, тупий троль і в Африці - троль.
Що, правда не подобається, дебілоідний трольок, а аргУментів нема?
З'їзд з теми, вихваляння себе, та дрібненька лайка, все, на що ти здатне.

Ну і як завжди у подібного - з одного разу ну ні як не доходить, так вже й бути, повторюся -
ПНХ, на паРашку, в чебурнет, до братів по "розуму" та грамотності.
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14.06.2022 16:34 Ответить
Можна просто тицяти паличкою в мій нік і буде зрозуміло, що допис до мене.
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14.06.2022 16:37 Ответить
Так, швиденько всі видписуються, бо мене, як завжди, зараз забанять
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14.06.2022 16:40 Ответить
От у цьому тут ти ВЕСЬ: прибігти, висраться, отримать копняка під зад, та потім скавчать, що тебе "не розуміють" - ти ж лише "свою думку і емоції виклав"!
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14.06.2022 17:31 Ответить
Ну весь, той весь, насолоджуйся. Прибіг, скавчав, отримав копняка. Як ти думаєш - воно так було?
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14.06.2022 18:29 Ответить
Та тобі вже який день на форумі "підсрачників" багато хто дає! Я - тільки "один з багатьох"!
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14.06.2022 19:05 Ответить
Ойц, мені так сумно
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14.06.2022 19:13 Ответить
Так він це і робить - "тицяє паличкою" в купку рідкого зеленого лайна щоб перевірить - чи багато там насрано?!
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14.06.2022 17:29 Ответить
Фу, не вміеш спілкуватися. Це підозріло. Українці - вміють
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14.06.2022 18:31 Ответить
Знаєш - я з лайном спілкуюся лише наступним чином - підчіпляю на лопату і на гноярку!
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14.06.2022 19:03 Ответить
Це твої проблеми.
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14.06.2022 19:12 Ответить
Та в мене проблем немає - я тут вже більше восьми років себе прекрасно почуваю А от "дехто" скоро "дотриндиться" або до "бану" або і до "деактивації" - за "розведення срачу"
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14.06.2022 19:21 Ответить
А кто без меня тут будет делать дискуссию?
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14.06.2022 20:04 Ответить
Будет неинтересно, порохоботы всраные
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14.06.2022 20:06 Ответить
Цей єврей, на відміну від інших, тримає удар уже кілька місяців. Порох і 10% того не зробив. Люди в сірій зоні жили 8 років, а дехто множив статки, дехто обнімався- родичався з рашиками. А що зробили ви конкретно для перемоги? Продавили жопою диван, коментуючи все підряд? На жаль, якраз у нас на Сході і Півдні отаких, як отой лікар, вистачає. Хотіли ж руського миру- зустрічайте, нехер сидіть по підвалах.
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14.06.2022 20:04 Ответить
Засланных Казачков бабло зовёт на тот свет...
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14.06.2022 13:31 Ответить
Ядерное оружие заказывали? Россия нарушила Будапештский меморандум и потому Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость, - заявил Радослав Сикорский, депутат Европарламента, польский политик.
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14.06.2022 13:41 Ответить
Как минимум они обязаны поставить Украине современную систему ПВО для защиты суверенитета! По факту получается, что на сегодня этот документ, также как и для кремлёвского агрессора является для гарантов туалетной бумажкой. Такого не должно быть.
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14.06.2022 13:54 Ответить
Расстрелять скотину прилюдно, никакой жалости к предателям, все как ватники любят и как завещал их сралин- расстрелять и больше ничего, никаких судов и тюрем.
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14.06.2022 13:54 Ответить
З партії шарія чи опсж чи як його там
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14.06.2022 14:36 Ответить
Тепер і доктори внє палітікі, чемпіона коригувальника вже показували, артісти то взагалі одні путінососи і дрочат на раху цілодобово ( артісткі і півіци аргазміруют ат патрета *****)
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14.06.2022 15:02 Ответить
Ну, що то за мастурбація від "цензору"!?
Вкажіть повне ім'я, покажіть /морду ліца!!!/
....може ви "вирішуєте питання,про оголошення підозри!?"
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14.06.2022 17:12 Ответить
 
 