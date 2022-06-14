Передал информацию о сотрудниках полиции Херсонщины: Заместителя гендиректора больницы подозревают в государственной измене
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Заместитель гендиректора больницы в Херсонской области передал оккупантам документацию с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Следователи установили, что в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора учреждения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора.
По собственной инициативе он сообщил оккупантам, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого оккупанты получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона.
Ему сообщено о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения.
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По-друге - а нема за що "каяться"? Тобі відомо, що значну частину охорони Собібора і Бабиного Яру складали представники ОУН-М? Тим самим займалися і представники польських колаборантських структур
По-третє - я не чув офіційних заяв про "каяття", яке збирався вчинить Порох! Давай докази конкретні, а не свою власну "дрібносерливість"!
Судячи з усього, ти у нас - "дрібний пригожинський (або "подоляцький") "серун" Вони зараз діють "єдиним фронтом"!!!
Не крути сракою! Вважай, що ми з тобою - у судовому засіданні і я - як представник потерпілого, ставлю тобі питання по суті твоїх звинувачень! А ти мені городиш "Про що говорила баба Гапка вчора на базарі!"
Так от щоб ти зрозумів, писанко, мені ніяка ботоферма (ні зеліна, ні порохова), чи всрата пропаганда не надасть розуму до втрати України, бо вона НІКОЛИ не була ничією. А щодо тебе, я ще сам подумаю
"на телебаченні Порох у мікрофон перед залом закликав українців вибачитися за геноцид євреїв"
Не бреши, не за геноцид, а за те, що серед посібників нацистських окупантів в роки ДСВ, нажаль, були не тількі рАБсєянЄ, а й українці, які брали участь в каральних операціях проти євреїв.
Доречі, зрадники в той час були у всіх народів, яки брали участь у бородьбі з нацистами та їх союзниками.
"А Порох, разве не отой?"
Який саме?
Спалився, дебілоідний трольок - не "разве", а ХІБА.
Що, Гугл-Перекладач заглючив?
Про бота з ферми не скажу, а от то, що ти звичайний троль, як більшість подібного лайна, ще і тупенький - факт.
Доречі, мову підучи, ледь на трієчника середніх класів тягнеш, що теж характерно для тролів.
Біжи швиденько, недолуга істота, за рАсєйськім кораблем та не відсвічуй тут.
Бачу, що не помилився, тупий троль і в Африці - троль.
Що, правда не подобається, дебілоідний трольок, а аргУментів нема?
З'їзд з теми, вихваляння себе, та дрібненька лайка, все, на що ти здатне.
Ну і як завжди у подібного - з одного разу ну ні як не доходить, так вже й бути, повторюся -
ПНХ, на паРашку, в чебурнет, до братів по "розуму" та грамотності.
Вкажіть повне ім'я, покажіть /морду ліца!!!/
....може ви "вирішуєте питання,про оголошення підозри!?"