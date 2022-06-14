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Над Тернопольщиной сбили несколько российских ракет: Предварительно - жертв и разрушений нет (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Тернопольской области раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщают о взрывах в Тернопольской области. Позаботьтесь о безопасности", - отметил глава города.
Глава ОВА Владимир Труш попросил всех оставаться в укрытиях.
"Не паникуем, не комментируем. Официальная информация только на моих каналах и военной администрации. Обо всем сообщим впоследствии, будьте в укрытиях", - говорится в сообщении.
Позже мэр Надал заявил, что работает ПВО.
Глава области Труш проинформировал, что силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольщиной.
Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется.
Топ комментарии
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий14.06.2022 14:03
+12 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий14.06.2022 13:35
+5 Ksenia VB
показать весь комментарий14.06.2022 13:30
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Та вже скоро по мордами тут получатимуть.
https://www.unian.ua/elections/10527072-stalo-vidomo-yak-progolosuvali-viyskovi-v-zoni-oos.html
Мова йшла про ******* дійсність.
Ніби вперше чуєте про чернігівську вату. Не обманюцте себе. Вони були, є і будуть.
Глава Тернопольской ОВА просит людей не выходить из укрытий также
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