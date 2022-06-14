Силы ПВО сбили над Золочевом ракету, поврежден объект гражданской инфраструктуры, - Козицкий (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Над Золочевым во Львовской области силы ПВО сбили вражескую ракету.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Жители Львовщины, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается", - отметил он.
В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил в телеграм-канале, что слышны взрывы во Львовской области.
"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!" - пишет Садовый.
Позже Козицкий сообщил в фейсбуке, что над Золочевом силы ПВО сбили ракету. "В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.
Читайте также: Взрывы раздаются на Тернопольщине: Жителей просят оставаться в укрытиях
Пожалуйста, подождите...
Вбийте вже ху@ ла , щоби не смердів на весь світ 😠
June 11 at 6:20 PM ·
У Украины появились боеприпасы, уничтожающие пехоту в окопах. Сколько ещё будет могил на кладбищах России?
Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов САУ CAESAR
Они используют радар для измерения расстояния до земли и детонируют на заданной высоте, вызывая "дождь" из шрапнели. Являются идеальными для уничтожения пехоты, особенно в окопах.
САУ CAESAR - французская самоходная артилерийская установка калибра 155 мм. Такие уже действуют на линии фронта. Время, которое требуется расчету от момента занятия позиции до открытия огня занимает 3-5 минут.
САУ CAESAR оборудована цифровой системой, и использует привязку к местности. В паре с беспилотником - это высокоточное и скорострельное орудие.
Франция пообещала продолжить поставлять Украине тяжёлое вооружение. А Путин продолжает гнать на убой пушечное мясо.
Подивимося на завтрашнє зведення Генштабу...
Можу побитися об заклад, що збитих крилатих ракет там не буде.