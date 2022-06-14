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"Мне стыдно за то, кому я служил", – бывший майор полиции РФ выступает против агрессии России. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

майор

54-летний уроженец Хмельницкого много лет работал в силовых структурах России, получил гражданство. Теперь он этого стесняется.

Об этом мужчина сам рассказал в видео, опубликованном пресс-центром Государственного бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне стыдно за то, кому я служил, и страшно вообразить, что я мог пойти на войну и отправлять ракеты по городу моего детства", - говорит мужчина.

Он дослужился до начальника участковых уполномоченных милиции Волгоградской области. Но вернулся в Украину в 2006 году. Мужчина категорически осуждает путинский режим и разорвал все отношения с бывшими коллегами. В знак протеста также решил сжечь свой военный билет: "Быть россиянином – стыдно! Мой дом – это Украина!".

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"Еще при Советском Союзе многие украинцы получали свое образование в России и начинали там строить свою карьеру. Многие из них возвращаются домой, но в РФ остаются тяжесть лет службы стране-агрессору и сослуживцы, которые сегодня идут "денацифицировать" побратимов", - объясняют в ГБР.
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Топ комментарии
+11
Загадка :
Едут в одном помещении бурятский рядовой, чеченский командир и московский генерал.
Вопрос :кто за рулём?
Ответ:водитель РЕФРЕЖИРАТОРА
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14.06.2022 13:45
+5
Ну от він повернувся в 2006 році. Кожні три місяці їздив в ********* за пенсією. І за всі ці роки (16!!!) не спромігся заговорити мовою. Соромно йому? Не вірю!
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14.06.2022 14:23
+5
А за что больно? Так чисто ради интереса узнать. В свинособакии много украинцев работало до 2014-ого . Кстати он в Украине находится, покажи мастер класс или ты надеешся кто-то другой дебильный ему что-то сделает?
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14.06.2022 14:24
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Соромно? Тобі ще буде дуже боляче.
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14.06.2022 13:45 Ответить
А за что больно? Так чисто ради интереса узнать. В свинособакии много украинцев работало до 2014-ого . Кстати он в Украине находится, покажи мастер класс или ты надеешся кто-то другой дебильный ему что-то сделает?
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14.06.2022 14:24 Ответить
А ты из таких же?
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14.06.2022 14:40 Ответить
У меня нет ненависти к мужику который ну аболютно никакого отношения не имеет к нынешней ситуации. Я говорю что твои угрозы пусты, никто нормальный ему ничего не сделает, ибо незашо.
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14.06.2022 14:46 Ответить
Пусты были угрозы жены мужу, что если еще раз нажрется - получит сковородкой по балде. Теперь жена - сидит, муж - лежит.
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14.06.2022 15:07 Ответить
Загадка :
Едут в одном помещении бурятский рядовой, чеченский командир и московский генерал.
Вопрос :кто за рулём?
Ответ:водитель РЕФРЕЖИРАТОРА
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14.06.2022 13:45 Ответить
Хорошая загадка, но едут не в помещении, а в транспортном средстве.
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14.06.2022 14:51 Ответить
щаз росплачусь......
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14.06.2022 13:56 Ответить
таких как он десятки тысяч но многие продожают бить поклоны *****
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14.06.2022 14:02 Ответить
зараз йому 54, у 2006, у свої 38 років повернувся в україну...шось там не склалось...
а за чечню нема чого сказать? чи волгодонськ волгоградської області
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14.06.2022 16:24 Ответить
таких много
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14.06.2022 14:02 Ответить
А ті "товаріші по службі", що зараз посилають ракети по містах і селах свого дитинства, мабуть сильно плачуть. Як той гвалтівник з анекдоту: "гвалтую і плачу". До речі, строк "служби" у "народній міліції" рФ додається до вислуги років при розрахунку пенсії в Україні? А строк служби в армії РФ?
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14.06.2022 14:10 Ответить
Черговий "хорошій рускій". За російським кораблем - це туди!!!
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14.06.2022 14:15 Ответить
Ну от він повернувся в 2006 році. Кожні три місяці їздив в ********* за пенсією. І за всі ці роки (16!!!) не спромігся заговорити мовою. Соромно йому? Не вірю!
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14.06.2022 14:23 Ответить
Я,теж приїхав комфортно доживати після подвигів у кацапердії
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14.06.2022 15:01 Ответить
Ну і як? Комфортно?
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14.06.2022 18:41 Ответить
З одного боку 2006 р.,але ж 'прозріння',лише зараз, 2013-2014рр. ,ніякого прозріння небуло. Тому нічого крім коньюктурщини й пристосовування невбачаю. Бандеролью в лаптестан,нічого в нас паразитувати!!!
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14.06.2022 15:00 Ответить
 
 