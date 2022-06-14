Дебаты о приеме Украины "могут расколоть единство ЕС", сейчас важнее снабжение помощи, - премьер Португалии Кошта

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что дебаты о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза могут "расколоть единство ЕС" и породить "ложные ожидания".

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

Кошта сказал, что "рознь среди членов ЕС стала бы настоящим подарком для Владимира Путина".

"Лучшая поддержка, которую Европейский Союз может оказать Украине, – помочь сохранить ее цельность, а лучшее, что мы можем ей предложить, – это единство всей Европы", — полагает премьер.

Также читайте: Полицейских из Ростовской области отправляют в командировку на оккупированный Донбасс, - росСМИ

"Главное – не юридические дебаты вокруг Украины, а практические поставки", — добавил он.

Кошта заявил, что его цель – на следующем Совете Европы "сформулировать ясное обязательство о поддержке прямо сейчас и создать на долгую перспективу платформу для содействия восстановлению Украины".

Кошта также сказал, что он не выступал против статуса страны-кандидата для Украины, однако подчеркнул, что "конкретные и немедленные меры" более приоритетны, чем многолетние переговоры об отдаленной перспективе. По его мнению, такие переговоры могут "создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием".

Ожидается, что 18 июня Еврокомиссия опубликует выводы о том, следует ли предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы 28-й ОМБР уничтожили вражескую БМП и боеприпасы. ВИДЕО беспилотника