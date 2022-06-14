Дебаты о приеме Украины "могут расколоть единство ЕС", сейчас важнее снабжение помощи, - премьер Португалии Кошта
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что дебаты о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза могут "расколоть единство ЕС" и породить "ложные ожидания".
Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.
Кошта сказал, что "рознь среди членов ЕС стала бы настоящим подарком для Владимира Путина".
"Лучшая поддержка, которую Европейский Союз может оказать Украине, – помочь сохранить ее цельность, а лучшее, что мы можем ей предложить, – это единство всей Европы", — полагает премьер.
"Главное – не юридические дебаты вокруг Украины, а практические поставки", — добавил он.
Кошта заявил, что его цель – на следующем Совете Европы "сформулировать ясное обязательство о поддержке прямо сейчас и создать на долгую перспективу платформу для содействия восстановлению Украины".
Кошта также сказал, что он не выступал против статуса страны-кандидата для Украины, однако подчеркнул, что "конкретные и немедленные меры" более приоритетны, чем многолетние переговоры об отдаленной перспективе. По его мнению, такие переговоры могут "создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием".
Ожидается, что 18 июня Еврокомиссия опубликует выводы о том, следует ли предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Питання риторичне.
"Цирк на дроті: Арестович прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС".
То яким боком кандидатська для України до її підтримки у боротьбі з орками?
А справді..."можуть розколоти єдність ЄС"- хоча як можна розколоти те, що не є ...одностайним ?
І в результаті Путін наблюдая все це откриваєт шампанскоє.
Вступ України в ЄС мета стратегічна, а мета тактична - перемога.
А для перемоги потрібна ДОПОМОГА, справжня і швидка допомога.
Що з того, що Україну НАРЕШТІ приймуть в ЄС, якщо за час тої довгої, лукавої... бюрократичної процедури русскій медвєдь буде відгризати все нові куски суверенної території ?
Перед війною вже був безвізовий режим і щось там з відчиненими дверима в ЄС, і з томосом...
Ці "будапештські протоколи"...
Тим більше, що кандидатство в ЄС ніяк не збільшість постачання нам зброї. Тільки відволікання їх, може негативно позначитись на постачання зброї.
Именно запад затянул нас в 2000х в западную орбиту, оторвав от российского влияния. И текущая война это в первую очередь вина запада.
Поэтому они нам очень и очень обязаны. А сейчас они юлят, как проституткии пытаются минимизировать свои расходы, особенно это касается тошнотоворной германии.
У нас есть два основных союзника: США и Британия и свора трусливых, вонючих европейских псов.
Европа давно бы нас сдала пуйлу и спокойно бы с ним торговала и дальше, но их держит в узде единственный крепкий игрок - США. Без их давления, в европе давно бы пошло разброд и шатание.
Потому как кроме своего барыжничества и защиты кошечек, собачечек и пчелок эти твари могут только врать. Врать о поставках вооружений, врать о перспективах нато и ес итд.
І нам необхідно демонтувати олігархію і зробити демократію. Олігархію створив для нас Кучма і абсурд в тому, що пройшло два майдана, а олігархія як була так і залишилась. А до цього часу може навіть укріпилась.
Путін, в часи Ющенка, в основному демонтував олігархію і зробив свою диктатуру.
Нам же необхідно демонтувати олігархію але зробити демократію.
Притому, що зробити великий удар по олігархії зовсім нескладно. Для цього необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів президента. А без такого переходу перейти на демократію неможливо. Це головна база олігархії.
Повірте, що нинішні "дебати про прийом України у кандидати до вступу у ЄС" це лише питання щодо "парасольки", котра захищатиме декого з ЄС від дощика. А принципи, які захищала та захитщає Україна від самого отримання незалежності на майданах (1990, 2004, 2013 рр.), а ще і нинішньою кровавою віцйною з головним європейським ворогом (див. Доктрину бензпеки), вони стосуються виключно демократичної спільноти, до якої українці і причислили ЄС. Отож, нині питання чи потрібна Європі "парасолька" від дощика здається таки нікчемним, а от стосовно прийому України у кандидати до ЄС є головним.