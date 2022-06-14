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Новости Война в Украине
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адвокат (1402) Германия (6005) Национальная ассоциация адвокатов Украины (3)

Германия одной из первых стран ЕС упростила доступ к практике на территории страны для украинских адвокатов, - НААУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

наау

Германия стала одной из первых стран Европейского Союза, быстро упростившей доступ к практике на своей территории для украинских адвокатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НААУ.

Так, 11 июня глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова и заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий провели рабочую встречу с руководством Федеральной палаты адвокатов Германии (BRAK). Встреча состоялась в рамках 50-й конференции президентов адвокатских объединений Европы.

С немецкой стороны приняли участие президент BRAK Ульрих Вессельс, руководитель секретариата BRAK и директор по вопросам международного сотрудничества BRAK Вероника Херрер.

Украинская делегация поблагодарила немецких коллег за чрезвычайно важную работу, которую они проделали и продолжают осуществлять в поддержку украинских адвокатов, временно находящихся в Германии.

"В частности мы благодарны за ту финансовую поддержку, которую немецкие адвокаты и палаты адвокатов Германии оказали украинским адвокатам. Эта помощь была получена теми, кто в ней нуждается согласно распределению попечительского совета", - подчеркнула Изовитова.

Отмечается, что Германия стала одной из первых стран Европейского Союза, которая очень быстро упростила доступ к практике на своей территории для украинских коллег.

"Мы благодарны за долгие годы дружбы и поддержки между нашими адвокатурами и очень ценим это", - подчеркнула Лидия Изовитова.

Вессельс выразил всяческую поддержку и заверил, что немецкие коллеги продолжат оказывать посильную помощь украинским коллегам без колебаний.

Также смотрите: ГБР объявило подозрение адвокату, обещавшей за $160 тыс. "решить" земельные вопросы в Киеве. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+8
А скільки у нас фахівців у німецькому праві, щоби там займатися практикою?
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14.06.2022 14:23
+6
І ще з сертифікатом по нім.мові. Одиниці.
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14.06.2022 14:28
+5
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14.06.2022 14:12
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"Всьо, кроме оружия!"
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14.06.2022 14:10 Ответить
А можна Шпульцу на голову накакать?
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14.06.2022 14:14 Ответить
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14.06.2022 14:12 Ответить
да и нах оно нам не надо,оружие давай !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.06.2022 14:22 Ответить
А скільки у нас фахівців у німецькому праві, щоби там займатися практикою?
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14.06.2022 14:23 Ответить
І ще з сертифікатом по нім.мові. Одиниці.
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14.06.2022 14:28 Ответить
Більше схоже на реабілітацію юристів від злодійських звичок.
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14.06.2022 14:37 Ответить
До Нюрнберзького процесу 2 готуються?
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14.06.2022 14:27 Ответить
Як на мене, це більше схоже на переманювання спеціалістів...
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14.06.2022 14:29 Ответить
У Швейцарії більш жорстокі умови.
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14.06.2022 14:38 Ответить
для адвокатов в аду специальные котлы установлены
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14.06.2022 14:55 Ответить
Ізовітова соратниця та протеже Медведчука з 2007 по 2010 була головою Вищої ради юстиції (яка вирішували питання про призначення та звільнення суддів) , після зміни її назви на Вищу раду правосуддя (по суті як її називали в той час..і зараз суддівську мафію) була була заступником голови ВРЮ, а з 2013 секретар секції ВРЮ з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад...фактично захопила керівництво Українською адвокатурою..ії пересічні адвокати не можуть усунути вже багато років)). Зараз вона намагається створювати позитивний імідж Німеччини, яка нас "кормит завтраками" про надання важкої зброї)) Цікаво скільки вона заплатила за цю публікацію на ЦН? А якщо не платила, то для чого ця публікація і що це за новина?
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14.06.2022 16:24 Ответить
 
 