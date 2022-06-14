Значительный процент выпускников, выехавших из Украины, останется для обучения за границей, - и.о. директора УЦОКО Бойко
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И. о. директора Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко считает, что значительный процент выпускников, выехавших из Украины, останется за границей для обучения в иностранных вузах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я прекрасно понимаю, что те почти 30 тыс. участников, которые выехали за границу, будут сдавать НМТ только с одной целью, будем честны, - иметь запасной аэродром на тот случай, если им не удастся поступить в учреждения образования Германии, Польши, Франции, Великобритании, США. Значительный процент останется для учебы за границей", - сказал он на брифинге в национальном медиацентре "Украина" во вторник днем..
По его словам, почти 28 тыс. выпускников намерены сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) за границей.
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Как сообщалось, участие в НТМ подтвердило 229 013 человек, из них 201 089 человек будет сдавать тест в Украине.
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Потім або повернуться, або будуть частиною української діаспори в європейських країнах
В Україні війна плюс шахрай-плагіатор на посаді міністра освіти Шкарлет, один з найцінніших для презедента кадрів.
2. и с перспективами в Украине в норме: программистам всё равно где сервер находится. а юристов, сценаристов и прочих онанистов нам лет на 30 хватит.
Та ні, маячня якась.