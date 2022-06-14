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Новости ОбществоЗа рубежом
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Бойко (935) вуз (903) ВНО (416) Центр оценивания качества образования (103) тест (283)

Значительный процент выпускников, выехавших из Украины, останется для обучения за границей, - и.о. директора УЦОКО Бойко

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

навчання,дистанційне

И. о. директора Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко считает, что значительный процент выпускников, выехавших из Украины, останется за границей для обучения в иностранных вузах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я прекрасно понимаю, что те почти 30 тыс. участников, которые выехали за границу, будут сдавать НМТ только с одной целью, будем честны, - иметь запасной аэродром на тот случай, если им не удастся поступить в учреждения образования Германии, Польши, Франции, Великобритании, США. Значительный процент останется для учебы за границей", - сказал он на брифинге в национальном медиацентре "Украина" во вторник днем..

По его словам, почти 28 тыс. выпускников намерены сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ) за границей.

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Как сообщалось, участие в НТМ подтвердило 229 013 человек, из них 201 089 человек будет сдавать тест в Украине.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Найвеличніший їх назад шашликами заманить.
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14.06.2022 15:00
+7
Закрити кордон для усіх та влаштувати Північну Корею? Ви ж розумієте, що "насильно мил не будешь". Будуть умови усі повернуться, не буде умов буде і далі відтік інтелекту
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14.06.2022 15:21
+5
Нехай вчаться в вузах Європи

Потім або повернуться, або будуть частиною української діаспори в європейських країнах
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14.06.2022 15:01
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Найвеличніший їх назад шашликами заманить.
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14.06.2022 15:00 Ответить
Шаурмою
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14.06.2022 15:36 Ответить
А плагіатор-шарлатан і на станом на сьогодні аж цілий міністр освіти від Ze-скота Шкарлет навчить як красти чуже
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14.06.2022 15:39 Ответить
Нехай вчаться в вузах Європи

Потім або повернуться, або будуть частиною української діаспори в європейських країнах
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14.06.2022 15:01 Ответить
Дурні будуть якщо повернуться.
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14.06.2022 15:05 Ответить
Все буде добре.
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14.06.2022 15:21 Ответить
Ніхто так не запихував Україну в Європу, як буйло
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14.06.2022 15:45 Ответить
Не треба було так масово випускати закордон тепер отримуйте.То вже потенційні мігранти і в Україну хіба що на екскурсію приїдуть . Треба думати про тих хто тут залишився, як тут молоде покоління буде навчатися, будувати своє життя, а не скидати свої проблеми, як пан Зеленський та його депутати на інші країни.
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14.06.2022 15:06 Ответить
Закрити кордон для усіх та влаштувати Північну Корею? Ви ж розумієте, що "насильно мил не будешь". Будуть умови усі повернуться, не буде умов буде і далі відтік інтелекту
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14.06.2022 15:21 Ответить
"Не пущать!" не вихід. Люди шукають кращу долю. А створити в Україні кращу долю - цим клоунам не під силу. Брехнею не втримати людей. В СРСР не пущали і чим все закінчилось...
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14.06.2022 15:49 Ответить
На жаль, це так - багато наших студентів шукають (і знаходять) місця у західних вишах. Дехто повернеться, але багато там і залишиться. І не тому, що у нас вчать гірше, а тому, що там жити краще.
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14.06.2022 15:07 Ответить
Це не дивно.
В Україні війна плюс шахрай-плагіатор на посаді міністра освіти Шкарлет, один з найцінніших для презедента кадрів.
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14.06.2022 15:19 Ответить
По статистике, только 15-20% немецких выпускников, поступают в ВУЗы, и то после гимназий, и это не потому что они тупые, а потому, что там надо люди со знаниями, а не с корочками. Помните прошлое ЗНО у нас по математике, так вот 70% не решило базовых задач, не считая на средний уровень. А у нас в вузы идёт 90%, что бы всем корочку показать, в мед. до прошлого года с трояками ( 7) брали, вы что, кого там примут, умных да, а уровень ПТУ приедут назад слуги народа устраиваться или там работать, но уж точно не инженерами. Вывод- скажемо гоп, як перескочимо.
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14.06.2022 15:31 Ответить
Але це ніяк не вплине на матеріальне забезпечення поголів'я псевдонауковців і псевдопедагогів в сотнях вузів України ...
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14.06.2022 15:31 Ответить
Почему, объективно поголовье студентов-платников резко уменьшится и всё-таки придётся решать известную нашу проблему с сотнями никому не нужных "ВУЗов" и никакущим уровнем образования в них. Глобализация и война сделают своё дело. Некогда нам было реформироваться лет 15-20 назад, теперь вот будем через кровь-пот-потерю денег пытаться идти к цивилизованной жизни. А уехавшие процентов на 80 там и останутся, так как перспектив для школьников и студентов в Украине на ближайшие годы никаких, если честно и трезво
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14.06.2022 15:43 Ответить
1. да число платников и прочих заушников не уменьшится. там лучшие останутся.
2. и с перспективами в Украине в норме: программистам всё равно где сервер находится. а юристов, сценаристов и прочих онанистов нам лет на 30 хватит.
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14.06.2022 15:51 Ответить
Уявіть таку сказочку: Зеленський наважився скоротити в 10 разів кількість ВУЗів... Повністю відмінив бюджетні місця, але замість цього зробив можливість взяти безвідсотковий кредит на навчання з виплатою із майбутньої зарплати. Корупція при вступі у виші зникла б, та можна було б скоротити слідчих, які шукають тих корупціонерів щоб взяти свою долю...
Та ні, маячня якась.
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14.06.2022 16:01 Ответить
Я вчився в Британії. І захистився там. Єдине про що тепер шкодую так це про те що повернувся сюди. Тут фінансування науки (0,17% ВВП) і відповідно наукове середовище практично відсутнє. Всім хто прагне займатися науковою діяльністю раджу виїздити з країни і ніколи сюди не повертатися.
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14.06.2022 18:03 Ответить
Да в правы. У меня дочка здесь в Британии универ закончила, ей сейчас 25 лет, зарплата 70 тыс в год. Ёё не заманишь в Украину сейчас никакими плюшками. Только на экскурсии и подружек повидать
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14.06.2022 21:29 Ответить
 
 