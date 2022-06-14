Оккупанты все чаще применяют против Украины советские типы крылатых ракет, - Воздушные силы ВСУ
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Российские оккупанты применяют свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря и России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"В последнее время сохраняется тенденция к экономии этих высокоточных дорогостоящих ракет. На сегодняшний день враг все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие, как авиационная ракета Х-59 и ракета Х-22 – одна из наиболее разрушительных ракет, которые запускает противник", - отметил он.
По словам Игната, масса боевой части ракеты Х-22 составляет 900 кг, и она наносит чрезвычайно сильные разрушения.
"У этой ракеты есть существенный, огромный недостаток - она летит не в цель, не всегда попадает туда, куда ее направили, и очень часто объектами разрушений становятся гражданские объекты инфраструктуры, с человеческими жертвами", - добавил спикер Воздушных сил.
Игнат проинформировал, что оккупанты уже около 2 месяцев не залетают на территорию Украины, которую контролируют ВСУ.
"Противник применяет свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря, России, прежде всего - это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые выпускают по нашей территории высокотехнологичные ракеты, очень дорогие, одна ракета стоит миллионы долларов. Ракета "Калибр" морского базирования тоже стоит немало", - пояснил Игнат.
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25 февраля Михаил Подоляк и Алексей Арестович, советники главы ОП, провели брифинг, на котором рассказали о ситуации в стране на второй день полномасштабной войны.
Об этом сообщили в офисе Президента.
... Також було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зауважив радник керівника Офісу Президента..."
Ну по перше він каже тільки про обмежену кількість ракет типу Калібр, а не усіх. Тут же мова йде про радянські запаси авіаційних ракет.
А от що дійсно в цьому брифінгу цікаво, так це те, що розповідаючи про Херсон він каже, що Антонівській міст знищено і завдяки цьому місто зможемо утримати. Тобто станом на 25.02 офіс взагалі не володів реальною інформацією про ситуацію на Півдні.
‼️Вісім стратегічних винищувачів Ту-160;
‼️Три винищувача Ту-95МС;
‼️близько 600 крилатих ракет Х-22, що стояли на озброєнні.
Чому ці тварюки досі не на нарах 🤬🤬🤬
Жаль, Кравчук здох. Можна було б і йому, щоб швидше попер до пекла.
А прийшов їх ворюга комуняцька і зробив все те чим вони лякали.
Історія повторюється. Бо піпл не знає що таке політична репутація