Оккупанты все чаще применяют против Украины советские типы крылатых ракет, - Воздушные силы ВСУ

Российские оккупанты применяют свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря и России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В последнее время сохраняется тенденция к экономии этих высокоточных дорогостоящих ракет. На сегодняшний день враг все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие, как авиационная ракета Х-59 и ракета Х-22 – одна из наиболее разрушительных ракет, которые запускает противник", - отметил он.

По словам Игната, масса боевой части ракеты Х-22 составляет 900 кг, и она наносит чрезвычайно сильные разрушения.

"У этой ракеты есть существенный, огромный недостаток - она летит не в цель, не всегда попадает туда, куда ее направили, и очень часто объектами разрушений становятся гражданские объекты инфраструктуры, с человеческими жертвами", - добавил спикер Воздушных сил.

Игнат проинформировал, что оккупанты уже около 2 месяцев не залетают на территорию Украины, которую контролируют ВСУ.

"Противник применяет свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря, России, прежде всего - это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые выпускают по нашей территории высокотехнологичные ракеты, очень дорогие, одна ракета стоит миллионы долларов. Ракета "Калибр" морского базирования тоже стоит немало", - пояснил Игнат.

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