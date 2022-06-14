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Оккупанты все чаще применяют против Украины советские типы крылатых ракет, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

россия,самолет,истребитель,су

Российские оккупанты применяют свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря и России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"В последнее время сохраняется тенденция к экономии этих высокоточных дорогостоящих ракет. На сегодняшний день враг все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие, как авиационная ракета Х-59 и ракета Х-22 – одна из наиболее разрушительных ракет, которые запускает противник", - отметил он.

По словам Игната, масса боевой части ракеты Х-22 составляет 900 кг, и она наносит чрезвычайно сильные разрушения.

"У этой ракеты есть существенный, огромный недостаток - она летит не в цель, не всегда попадает туда, куда ее направили, и очень часто объектами разрушений становятся гражданские объекты инфраструктуры, с человеческими жертвами", - добавил спикер Воздушных сил.

Игнат проинформировал, что оккупанты уже около 2 месяцев не залетают на территорию Украины, которую контролируют ВСУ.

"Противник применяет свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря, России, прежде всего - это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые выпускают по нашей территории высокотехнологичные ракеты, очень дорогие, одна ракета стоит миллионы долларов. Ракета "Калибр" морского базирования тоже стоит немало", - пояснил Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 июня Воздушные силы сбили вражеский Су-34 в районе Изюма. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения оккупантов
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Топ комментарии
+20
👉Коли кучма був президентом України, а тимошенко займала пост віце-прем'єра України з проблем паливно-енергетичного комплексу, то у 1999-2001 роках Україна передала росії в якості розрахунку за природний газ:

‼️Вісім стратегічних винищувачів Ту-160;

‼️Три винищувача Ту-95МС;

‼️близько 600 крилатих ракет Х-22, що стояли на озброєнні.


Чому ці тварюки досі не на нарах 🤬🤬🤬

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14.06.2022 15:11
+17
в 1999 р. Кучма Л. передав роzії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ
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14.06.2022 15:07
+13
таких президентів ми заслужили..перші роздали ядерную зброю за папірець та озброєння за вонючий газ який потім лазаренки з тимошенками перепродали в Європу втридорога. Останній же розпорядився не стріляти та от сьогодні відчитав Байдена бо бачите нам тут не надали інформацію про напад путіна....
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14.06.2022 15:14
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І що? Українцям має бути від цього легше?
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14.06.2022 14:59 Ответить
Може й не легше, але вони можуть відчути гордість. Принаймні ті, хто голосував за Кравчуків-Кучм.
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14.06.2022 15:05 Ответить
когда биомасса выбрала кучмо на второй срок, я с Украины уехал.
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14.06.2022 15:11 Ответить
от і добре, що ти "с Украины уехал", лахта.
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14.06.2022 15:22 Ответить
Після того як знищили Чорновола, альтернативою зробили тільки Симоненка
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14.06.2022 19:06 Ответить
Ну там альтернатива так себе была, или Витренко или Симоненко. За Кучму тогда проголосовала вся Западная Украина. Благодаря тому и победил.
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21.06.2022 22:24 Ответить
Это о которых Арестович "три недели" говорил, что их у рашистов совсем немного?
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14.06.2022 15:01 Ответить
Заради справедливості - про ракети ніхто та ніколи не казав, що у кацапів їх мало, навіть Арестович.
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14.06.2022 15:08 Ответить
... "У противника просто не хватает ракет": главное с брифинга Арестовича и Подоляка 25 февраля 2022 года.

Также украинцев призвали не распространять фейки

25 февраля Михаил Подоляк и Алексей Арестович, советники главы ОП, провели брифинг, на котором рассказали о ситуации в стране на второй день полномасштабной войны.

Об этом сообщили в офисе Президента.

... Також було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зауважив радник керівника Офісу Президента..."
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14.06.2022 15:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NmhQfmhm_gQ


Ну по перше він каже тільки про обмежену кількість ракет типу Калібр, а не усіх. Тут же мова йде про радянські запаси авіаційних ракет.
А от що дійсно в цьому брифінгу цікаво, так це те, що розповідаючи про Херсон він каже, що Антонівській міст знищено і завдяки цьому місто зможемо утримати. Тобто станом на 25.02 офіс взагалі не володів реальною інформацією про ситуацію на Півдні.
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14.06.2022 16:26 Ответить
в 1999 р. Кучма Л. передав роzії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ
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14.06.2022 15:07 Ответить
и стратегическую авиацию тоже.
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14.06.2022 15:12 Ответить
таких президентів ми заслужили..перші роздали ядерную зброю за папірець та озброєння за вонючий газ який потім лазаренки з тимошенками перепродали в Європу втридорога. Останній же розпорядився не стріляти та от сьогодні відчитав Байдена бо бачите нам тут не надали інформацію про напад путіна....
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14.06.2022 15:14 Ответить
Я не заслужив. Мої батьки голосували за Чорновола і Рух а не перекрашених комуняк під виглядом "новиє люді"...
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14.06.2022 19:08 Ответить
ще і 11 стратегічних бомбардувальників
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14.06.2022 15:15 Ответить
👉Коли кучма був президентом України, а тимошенко займала пост віце-прем'єра України з проблем паливно-енергетичного комплексу, то у 1999-2001 роках Україна передала росії в якості розрахунку за природний газ:

‼️Вісім стратегічних винищувачів Ту-160;

‼️Три винищувача Ту-95МС;

‼️близько 600 крилатих ракет Х-22, що стояли на озброєнні.


Чому ці тварюки досі не на нарах 🤬🤬🤬

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14.06.2022 15:11 Ответить
З якого переляку стратегічні бомбардувальники ТУ-160 та ТУ-95МС раптом стали винищувачами?
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14.06.2022 15:55 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-п#Text
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14.06.2022 16:31 Ответить
От клята Юлька - досі тобі у штани сере!
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14.06.2022 17:08 Ответить
Это вам не за добавкой пива сбегать. Понимаю.
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14.06.2022 15:16 Ответить
у цих кацапо-рашистів цього "гуталину" до біса припасено, нажаль.
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14.06.2022 15:20 Ответить
Проропоную кучму примотати до гармати й шмалянути по Білгороду.
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14.06.2022 15:23 Ответить
Треба встромити таку ракету Кучмі в дупу. І запалити ззаду.
Жаль, Кравчук здох. Можна було б і йому, щоб швидше попер до пекла.
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14.06.2022 15:25 Ответить
В 91 вам більше сподобався Кравчук ніж Чорновіл от і маємо .....
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14.06.2022 17:10 Ответить
Так, перекрашені в демократів вчорашні комуняки плебс лякали тим, що прийде злий Рухівець і розвале всі халкози і заводи продасть америці, і всіх російськомовних розіпне...
А прийшов їх ворюга комуняцька і зробив все те чим вони лякали.
Історія повторюється. Бо піпл не знає що таке політична репутація
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14.06.2022 19:12 Ответить
 
 