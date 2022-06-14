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Италия будет поддерживать Украину на пути к завершению войны и в стремлении стать частью ЕС, - премьер Драги

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

драгі

Итальянское правительство и дальше будет поддерживать Украину в ее стремлении стать частью Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Правительство Италии будет продолжать работать над скорейшим прекращением огня и мирными переговорами на условиях, которые Украина сочтет приемлемыми. Италия поддерживает и продолжит поддерживать Украину и ее стремление быть частью Европы", – сказал глава итальянского правительства Марио Драги на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в Риме, 14 июня.

Он также заявил, что обсуждал с Беннеттом блокаду Россией украинских портов, которая останавливает экспорт зерна из страны, а также способствует риску продовольственной катастрофы в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драги, Шольц и Макрон планируют совместный визит в Киев 16 июня, - La Stampa

"Мы должны работать как можно быстрее, чтобы иметь безопасные коридоры для транспортировки зерна. У нас очень мало времени, потому что через несколько недель новый урожай будет готов и его невозможно будет хранить", - отметил Драги.

Глава итальянского правительства поблагодарил Израиль за его попытки посредничества по поводу российско-украинской войны.

В свою очередь, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что Израиль поможет европейским странам с альтернативой российскому газу.

"Израиль сможет помочь Европе, добывая природный газ, и это отличная новость", - сказал Беннетт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти все крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на вступление, - Драги
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Топ комментарии
+6
"Чий КРИМ?!"
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14.06.2022 15:22
+5
заткнул бы ти хайло
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14.06.2022 15:20
+5
Ізраїльський Нафталі Беннетт -прорашистський нафталін.
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14.06.2022 15:22
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заткнул бы ти хайло
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14.06.2022 15:20 Ответить
Краще б це робили ви. Драгі, один з послідовних європейських технократів, хто спирається на загальноєвропейські цінності. І через це опікується українським порядком денним. Як і будь який політик він, враховує внутрішньо італійський інтерес і політичну кон'юнктуру. Але у порівнянні з Шольцем і навіть Макроном, йому нема чого закидати. Італійський уряд вже на початку квітня погодив передачу зброї, тож їх гаубиці з'явилися в Україні приблизно водночас з першими партіями трьох сокир. Натомість, "корисні" ідіоти чи відверті агенти регулярно женуть антиєвропейські хвилі зради.
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14.06.2022 17:14 Ответить
Ізраїльський Нафталі Беннетт -прорашистський нафталін.
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14.06.2022 15:22 Ответить
"Чий КРИМ?!"
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14.06.2022 15:22 Ответить
найкращий тест на вшивість
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14.06.2022 15:40 Ответить
Интерфейс у него какой-то не итальянский.
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14.06.2022 15:23 Ответить
Ми так і повірили.
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14.06.2022 15:24 Ответить
Дякуємо , Драгі
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14.06.2022 15:24 Ответить
Україна вважає прийнятними лише одні умови - повна перемога. з Зеленським чи без! з слугою народу чи без! як їм зручно, з нами чи десь на мальдівах, нікого не тримаємо. Владу військовим!
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14.06.2022 15:27 Ответить
Ti amo Itali !
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14.06.2022 15:30 Ответить
пространное заявление как с гуся вода..
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14.06.2022 15:41 Ответить
Стули пельку,спагнттіфрезер,Омано-Стамбула(Мінськ-3) не буде,від слова НІКОЛИ!!))
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14.06.2022 15:41 Ответить
Глубокая обеспокоенность , и конечно ,наше зерно на первом месте .
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14.06.2022 15:52 Ответить
віримо..***
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14.06.2022 16:01 Ответить
То ли погода нелётная, то ли спагетти были несвежими ...
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14.06.2022 16:10 Ответить
Стала проукраїнська риторика Драгі відрізняється від думки більшості його співвітчизників які є вражені бацилою "рускава міра" і є відомими прихильниками **** на континеті.
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14.06.2022 16:30 Ответить
Марио Драги как раз один из немногих здравых итальянцев!
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14.06.2022 16:41 Ответить
что в нем здравого?
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14.06.2022 16:52 Ответить
 
 