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"Одного пристрелить показательно, другие, может, позатыкаются", - жена советует офицеру РФ, как вести себя с подчиненными

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В перехваченном разговоре оккупант и его супруга обсуждают методы наведения порядка в военном подразделении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

Женщина рассказывает о новостях от общего знакомого: "Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли".

Офицер-рашист отвечает, что эти вопросы ему уже безразличны: "Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали… Жалел… Теперь буду просто сажать. Просто доведу обставновку, хотя бы. Хоть кто-нибудь будет знать, потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает". Объясняет, что сложилась критическая ситуация по поводу морального состояния подразделения.

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На это жена дает "практичный" совет: "Одного пристрелить показательно, другие может позатыкаются... Добрая у тебя жена. Как говорится: бей своих, чтобы чужие боялись".
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Топ комментарии
+40
І в нас така є. Безугла зветься.
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14.06.2022 16:10
+28
У кацапів немає жінок, в них свиноматки які справно помьйоти роблять...
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14.06.2022 16:12
+26
Шухрича б пристрелили ..інші б поводились зовсім по іншому
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14.06.2022 16:10
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Шухрича б пристрелили ..інші б поводились зовсім по іншому
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14.06.2022 16:10 Ответить
Єрмака або падаляка краще би було !
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14.06.2022 16:32 Ответить
это перехвату УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ !! НЕ НАДО ПОСТИТЬ СТАРЫЕ НОВОСТИ !!!
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14.06.2022 17:02 Ответить
а через сколько дней єто стало неактуальным?
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14.06.2022 18:16 Ответить
Так не читай, не слушай, если не нравится. В чём проблема то?
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14.06.2022 18:43 Ответить
І в нас така є. Безугла зветься.
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14.06.2022 16:10 Ответить
Точніше, Безмозгла.
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14.06.2022 18:17 Ответить
бавитесь в демократію? а люди гинуть..
бавляться в демократію шольци макрони та драгі
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14.06.2022 16:12 Ответить
яким хєром це взагалі стосується поста? баньте ботяру
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14.06.2022 16:17 Ответить
ВОТ ЕЕ бы ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЬНОСТИ И ПРИСТРЕЛИТЬ... сученная тварь считает что лежит под прибором то может керуваты обожаю бабенок которые считают.... раз муж военный она лучше знает как командовать военными.... если полицейского -то как работать в полиции- если моряка то как управлять кораблем, пилота- самолетом, а президента- то и страной... *** только у нас пост-совке и ********** такое ***дство возможно... за границей супруги работают.... но кто как и чем конкретно занимаются никто даже за всю жизнь и понятия не имеет..не глворя про военных и так далее... семья- это семья.... а служба- работа.... это работа...
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14.06.2022 16:35 Ответить
схоже це в цензора трабли - коменти від інших постів відображаються
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14.06.2022 18:22 Ответить
А ты предлагаешь стать диктатурой и автонитарной помойкой, как рашка?
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14.06.2022 17:38 Ответить
У кацапів немає жінок, в них свиноматки які справно помьйоти роблять...
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14.06.2022 16:12 Ответить
Какие же они все таки ущербные, что орки что их самки!
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14.06.2022 16:13 Ответить
Баба дура. Если ее муженек "хлопнет" какого-то из недовольных., в первой же атаке получит свою порцию свинца
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14.06.2022 16:13 Ответить
Баба умная. Хочет 5 лямов от государства получить
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14.06.2022 16:16 Ответить
пусть стреляют и побольше.
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14.06.2022 16:31 Ответить
Не так! Давно вже в атаку командири не ходять Уже в Афгані робили по-іншому - гранату в "сральник" вкидали! Там же вискочить нема куди і штани спущені! Просто і дієво А будуть доповідать про втрати так напишуть про "миномётный обстрел"
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14.06.2022 16:39 Ответить
Правильно, одного пристрелит, трое ночью задушат муженька, денег выплатят медальку дадут, проезд для жонушки безплатный, пакетик с мукой и бутылка масла по праздникам, дельный совет
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14.06.2022 16:14 Ответить
і про мистецтво !!! (гарно вдивіться !!! уважно)
///
Картини української художниці Катерини Продайводи показали на виставці в Італії

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14.06.2022 16:15 Ответить
Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,

Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,

Що їх забудуть завтра навіть вдома,

Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…
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14.06.2022 16:32 Ответить
Оооочень красивая картина !
Череп кацапа гармонично вписался в природу 👍🤣🇺🇦
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14.06.2022 16:55 Ответить
Наступного року (якщо доживу, і якщо ніхто не наткнеться і не прибере, чи звірі не розтягнуть) я зроблю фото зі справжнім кістяком москаля, через який трава проростатиме Уже писав тут - був недавно на лугу Там недалеко від болота є поляна між вербняками А на ній кожного року в кінці травня цвітуть орхідеї (наші, поліські) А в червні зріє дика полуниця Так зараз там валяється "асвабадітєль" Жаль - я тоді забув дома фотоапарат Правда, тоді і вітру не було, тому так смерділо, що ближче 30 метрів я не підходив
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14.06.2022 17:56 Ответить
Кацапи нашадки стукачів вертухаїв нквдешників...Це просто біо-сміття,бидло-маса...
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14.06.2022 16:15 Ответить
А если муженька шлепнут не подумала?
"А его то за что?" Дура
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14.06.2022 16:16 Ответить
Тварина ......
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14.06.2022 16:18 Ответить
От дурепа, одного пристрелити - то ж він один заткнеться. Треба щоб він їх усіх, а потім себе. Тоді 100%
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14.06.2022 16:21 Ответить
"Одного пристрелить показательно, другие может позатыкаются ".

Вот тупорылая самка...
Если он одного пристрелит,то есть все шансы, что его остальные на штык-ножи подымут.
А может она со спецом такой совет даёт, семь лямов деревянных получит не терпится. ))
Мокшастанские самки, они такие.
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14.06.2022 16:22 Ответить
їм один хер, шо людину, шо муху шльопнуть
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14.06.2022 16:24 Ответить
Надеюсь прислушается к совету. Но лучше не одного а пару тройку пусть грохнет а потом чтобы другие его грохнули. Неплохой вариант для нас, да и для ихних жен.
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14.06.2022 16:28 Ответить
дайош палавіну!!!
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14.06.2022 17:29 Ответить
Типова оркосамиця.
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14.06.2022 16:32 Ответить
А её саму пристрелить? Показательно.
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14.06.2022 16:47 Ответить
Ідуть два п"яні кацапи Один другому каже:
-Иван! А пайдём хахов пиз**ть!
- А зачем?
- А просто так!
- А если ани нас?
- А нас-то - за что?
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14.06.2022 17:09 Ответить
Неправильна порада. Розстріляти всіх. Залишити одного. Потім застрелити і його.
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14.06.2022 17:25 Ответить
було б нехерово если б он жену послушал, а потом и его застрелили
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14.06.2022 18:17 Ответить
 
 