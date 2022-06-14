"Одного пристрелить показательно, другие, может, позатыкаются", - жена советует офицеру РФ, как вести себя с подчиненными
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В перехваченном разговоре оккупант и его супруга обсуждают методы наведения порядка в военном подразделении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.
Женщина рассказывает о новостях от общего знакомого: "Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли".
Офицер-рашист отвечает, что эти вопросы ему уже безразличны: "Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали… Жалел… Теперь буду просто сажать. Просто доведу обставновку, хотя бы. Хоть кто-нибудь будет знать, потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает". Объясняет, что сложилась критическая ситуация по поводу морального состояния подразделения.
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На это жена дает "практичный" совет: "Одного пристрелить показательно, другие может позатыкаются... Добрая у тебя жена. Как говорится: бей своих, чтобы чужие боялись".
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бавляться в демократію шольци макрони та драгі
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Картини української художниці Катерини Продайводи показали на виставці в Італії
Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,
Що їх забудуть завтра навіть вдома,
Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…
Череп кацапа гармонично вписался в природу 👍🤣🇺🇦
"А его то за что?" Дура
Вот тупорылая самка...
Если он одного пристрелит,то есть все шансы, что его остальные на штык-ножи подымут.
А может она со спецом такой совет даёт, семь лямов деревянных получит не терпится. ))
Мокшастанские самки, они такие.
-Иван! А пайдём хахов пиз**ть!
- А зачем?
- А просто так!
- А если ани нас?
- А нас-то - за что?