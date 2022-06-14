Еврокомиссия объявит решение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС 17 июня, - пресс-секретарь
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна предоставить выводы по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на статус государств-кандидатов на вступление в ЕС, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я видел в прессе, что якобы комиссия вчера уже приняла решение. Это полностью ложная информация. Вчера комиссия абсолютно ничего не решила. Она провела аналитические дебаты, позволяющие членам коллегии высказать свое видение ситуации. И все это с целью подготовки решения, которое будет объявлено в пятницу", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
"То есть, коллегия подготовилась к этим (окончательным) дебатам, службы (ЕК) дорабатывают документы по решению. В четверг будет заседание директоров кабинетов (еврокомиссаров), которое должно подтвердить, все ли в порядке с повесткой дня коллегии на пятницу, включая, в частности, этот пункт. И в пятницу у коллегии состоятся прения и будет объявлен вывод", - пояснил Мамер.
Он подчеркнул, что это обычная процедура. "Иногда бывает, что проходит меньше времени между предыдущими дебатами и решением. Все зависит от обстоятельств. Но нет ничего исключительного в работе с этого досье в этом контексте", - сказал представитель ЕК.
Отвечая на вопрос, пресс-секретарь отказался каким-либо образом предусматривать возможное решение еврокомиссаров в пятницу. "Будут предложены выводы по каждой из трех кандидатур", - отметил Мамер.
После вынесения заключения ЕК государствам-членам ЕС следует рассматривать вопрос, насколько убедительны аргументы Еврокомиссии относительно принятого решения, подытожил пресс-секретарь.
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Це явно з ціллю відмовити Україні ‼️‼️
Сообщают, что в Херсоне возле здания обладминистрации взорван автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Сам коллаборант с охранниками в момент взрыва находился в автомобиле. Ждем подтверждения и подробностей.
Ираклий Гарибашвили штирлиц путлера...
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По его заявлению, Грузия не включится в военную помощь Украине и в Грузии не будет открыт второй фронт.
А в ЕС вместе с воюющей а свою независимость ой как хочется.
вони мабудь довго думали як це зробити і ось найшли варіант
https://m.glavcom.ua/world/world-economy/kreml-viznav-situaciya-v-rosiya-vazhka-852907.html
Но *****фюрер уйдя на самоизоляцию пытается в могилу утянуть с собой и Украину... При этом, как и положено преступной падали, обвиняет во всём санкции и экономическую войну Запада, а не свою агрессию...
Ну что же, всё идёт по плану, ещё в начале Майдана, мне москвич управленец с рабсейско-китайского предприятия говорил, как они уйдут от платежных систем Запада и примкнут к мощно загнивающему Китаю и вместе с ним повергнут Америку и заберут Аляску. Вот такие мечты идиотов...Но Китай, он такой Китай....
Могу напомнить уважаемым соседям что Молдова гораздо раньше подала заявку на вступление в ЕС!!
Молдова гораздо раньше получила безвиз с ЕС
Молдова гораздо раньше получила разрешение на свободную торговлю с ЕС!
Молдова гораздо успешней имплементирует самые главные условия об ассоциации с ЕС - это борьба с коррупцией высокого ранга
и с момента прихода МАИ Санду к власти - все самые крупные воры с Молдовы подались в бега по свету
а прочая крупная вата типа бывшего президента Додона - сегодня под арестом
так же как и других ватников с парламента Шора и др сняли имунитет
так же сидел на нарах и бывший премьер Филат
а у его сына конфисковали 450 тыс вунтов и вернули государству
и очень много конфисковано прочего наворованого
то есть Молдова становиться правовым европейским государством не только в правовом поле но и в обыденной жизни
то что не очень наблюдается в Украине
все крупные коррупционеры типа Порршенко, Тимошенко , Ахметов И так далее на сегодня я так понимаю уважаемые люди!!
а коррупция до сих пор шашкаливает
так что не надо в чем то обвинять Молдову
у нас свой путь в ЕС и ни кем мы не пользуемся
и на всякий случай молдаване приняли в свои дома более 100 тыс беженцев и делятся последним куском хлеба и не особо афишируются ибо так нужно поступать соседям!!
и об этом я как раз очень мало или вообще не слышал в украинских СМИ
нц это не обязательно
пррстые люди которых молдованином обогрели и накормили будут благодарны и без особой рекламы на каналах!!
а это самое главное