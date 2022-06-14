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Новости За рубежом
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Еврокомиссия (1317) решение (57) членство в ЕС (775)

Еврокомиссия объявит решение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС 17 июня, - пресс-секретарь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єврокомісія

В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна предоставить выводы по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на статус государств-кандидатов на вступление в ЕС, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я видел в прессе, что якобы комиссия вчера уже приняла решение. Это полностью ложная информация. Вчера комиссия абсолютно ничего не решила. Она провела аналитические дебаты, позволяющие членам коллегии высказать свое видение ситуации. И все это с целью подготовки решения, которое будет объявлено в пятницу", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"То есть, коллегия подготовилась к этим (окончательным) дебатам, службы (ЕК) дорабатывают документы по решению. В четверг будет заседание директоров кабинетов (еврокомиссаров), которое должно подтвердить, все ли в порядке с повесткой дня коллегии на пятницу, включая, в частности, этот пункт. И в пятницу у коллегии состоятся прения и будет объявлен вывод", - пояснил Мамер.

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Он подчеркнул, что это обычная процедура. "Иногда бывает, что проходит меньше времени между предыдущими дебатами и решением. Все зависит от обстоятельств. Но нет ничего исключительного в работе с этого досье в этом контексте", - сказал представитель ЕК.

Отвечая на вопрос, пресс-секретарь отказался каким-либо образом предусматривать возможное решение еврокомиссаров в пятницу. "Будут предложены выводы по каждой из трех кандидатур", - отметил Мамер.

После вынесения заключения ЕК государствам-членам ЕС следует рассматривать вопрос, насколько убедительны аргументы Еврокомиссии относительно принятого решения, подытожил пресс-секретарь.

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Топ комментарии
+8
Во временно оккупированном Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль коллаборанта "Сосальдо", он и его охранники в момент взрыва находились в нем, их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам !
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14.06.2022 16:05
+7
Бо вони подали заявки одразу ж після України. Спитати, а чого сиділи, і самі без України раніше не подавали - вдадуть ображених і обурених
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14.06.2022 16:12
+7
Сегодняшнюю Грузии в ЕС? Сегодня приплетать Грузию к Украине это абсурдно. Власти Грузии сейчас с Парашей дружат.. Народная мудрость - "скажи кто твой друг и я скажу кто ты "
Спикер грузинского парламента счел, что санкции против РФ больше навредили бы Грузии
По его заявлению, Грузия не включится в военную помощь Украине и в Грузии не будет открыт второй фронт.
А в ЕС вместе с воюющей а свою независимость ой как хочется.
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14.06.2022 16:23
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Правила форума Совет форумчан
сколько можно разминать свое фабєржє
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14.06.2022 16:03 Ответить
Пропоную Євросоюзу вручити письмове рішення з приводу заявки на ступ України до ЄС, особисто в руки новообранного голови САП
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14.06.2022 16:04 Ответить
Во временно оккупированном Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль коллаборанта "Сосальдо", он и его охранники в момент взрыва находились в нем, их везут скорые в реанимацию. Слава украинским партизанам !
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14.06.2022 16:05 Ответить
Смерть москалям !
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14.06.2022 16:07 Ответить
Надеюсь, что после повезут в морг.
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14.06.2022 16:16 Ответить
Ні хрєна! Вже виступив! І повідомив що з ним усе в порядку!
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14.06.2022 16:21 Ответить
Цей фейк скоріш за все самі рашисти і вигадали.
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14.06.2022 16:53 Ответить
ВОТ НА ХРЕНА ОБЬЕДНУВАТИ УКРАЇНУ З ГРУЗІЕЮ І МОЛДОВОЮ ????

Це явно з ціллю відмовити Україні ‼️‼️
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14.06.2022 16:06 Ответить
Бо вони подали заявки одразу ж після України. Спитати, а чого сиділи, і самі без України раніше не подавали - вдадуть ображених і обурених
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14.06.2022 16:12 Ответить
Ну а Украина после Молдовы получила безвиз с ЕС. И что? Никто не ныл, "ой чего это украинцы следом за нами полезли", наоборот, аплодировали вам. А вы себя ведёте, будто мы вам в борщ, извините, насрали.
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14.06.2022 21:33 Ответить
А предположить, что подача заявки Молдовой возможно была нужна ЕС, никак? Если дают кандидата Украине, автоматом должна идти Молдова для обеспечения непрерывности западной границы и в целом буферной зоны ЕС. Прям вот взяли молдоване и написали заявление сами по себе, как в ЖЭК, ну а чего ж нет. Ничего мы не решаем. И Украина, кстати, тоже. Дали отмашку из Брюсселя и написали. А Грузии отмашку дали для баланса заявок и видимости маневрирования
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14.06.2022 21:29 Ответить
Новость последнего часа - ждем подтверждения

Сообщают, что в Херсоне возле здания обладминистрации взорван автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Сам коллаборант с охранниками в момент взрыва находился в автомобиле. Ждем подтверждения и подробностей.
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14.06.2022 16:06 Ответить
кажуть ,що Грузія відпаде бо вони збилися з шляху і зараз прямують до тайожного союзу з москвою..
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14.06.2022 16:10 Ответить
Грузія стала маріонеткою путлєра...
Ираклий Гарибашвили штирлиц путлера...
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14.06.2022 16:14 Ответить
Сегодняшнюю Грузии в ЕС? Сегодня приплетать Грузию к Украине это абсурдно. Власти Грузии сейчас с Парашей дружат.. Народная мудрость - "скажи кто твой друг и я скажу кто ты "
Спикер грузинского парламента счел, что санкции против РФ больше навредили бы Грузии
По его заявлению, Грузия не включится в военную помощь Украине и в Грузии не будет открыт второй фронт.
А в ЕС вместе с воюющей а свою независимость ой как хочется.
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14.06.2022 16:23 Ответить
звісно шкода ,що так вийшло,там є багато людей які підтримують Україну але вони зараз в ситуації коли у нас був при владі зрадник янукович з урядом азарова, їм потрібно очиститися від **************..
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14.06.2022 16:35 Ответить
Грузины как и мы несем ответственность за свой выбор... Вопрос в другом. что важнее для Грузии сейчас, национальная гордость или гешефты с Рашей?
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14.06.2022 17:09 Ответить
Це такий трюк від ворогів України , щоб відмовити Україні
вони мабудь довго думали як це зробити і ось найшли варіант
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14.06.2022 16:42 Ответить
При всех странностях политики Молдовы за ней стоит Румыния. А вот за Грузией нет никокгокроме ФСБшного рыла и путлеровского бабла. И об этом надо говорить прямо
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14.06.2022 17:11 Ответить
А в чем странности политики Молдовы? Социк дадон под следствием, скоро посадят. С СНГ раньше чем Украина перестали сотрудничать, сейчас заявят о выходе из СНГ. Реформы провели и законодательство адаптировали под ЕС намного раньше Украины. Нейтралитет не нравится? Ну так это положение конституции. Украину поддерживаем, чем можем в ущерб себе. Инфляция уже 30 процентов, литр солярки уже почти 2 евро. Электричество у Украины покупаем дороже, чем брали с Кучурган. Что с нами не так?
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14.06.2022 21:40 Ответить
Это что, сдулось *****..
https://m.glavcom.ua/world/world-economy/kreml-viznav-situaciya-v-rosiya-vazhka-852907.html

Но *****фюрер уйдя на самоизоляцию пытается в могилу утянуть с собой и Украину... При этом, как и положено преступной падали, обвиняет во всём санкции и экономическую войну Запада, а не свою агрессию...
Ну что же, всё идёт по плану, ещё в начале Майдана, мне москвич управленец с рабсейско-китайского предприятия говорил, как они уйдут от платежных систем Запада и примкнут к мощно загнивающему Китаю и вместе с ним повергнут Америку и заберут Аляску. Вот такие мечты идиотов...Но Китай, он такой Китай....
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14.06.2022 16:31 Ответить
классная компания у Украины при вступлении в союз европейских социалистических республик.
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14.06.2022 16:39 Ответить
Грузия тут явно третий лишний
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14.06.2022 17:19 Ответить
Не могу понять соседей и ещё самое прискорбно политиков и социологов высокого ранга и известные имена Украины которые заявляют на всех канал СМИ - что Молдова может стать кандидатом в члены ЕС тольк
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14.06.2022 23:35 Ответить
Не могу понять соседей которые заявляют на всех каналах СМИ что Молдова может стать кандидатом в члены ЕС только благодаря Украины и которая упала так сказать « на хвост» и на шару прокатиться в ЕС !!
Могу напомнить уважаемым соседям что Молдова гораздо раньше подала заявку на вступление в ЕС!!
Молдова гораздо раньше получила безвиз с ЕС
Молдова гораздо раньше получила разрешение на свободную торговлю с ЕС!
Молдова гораздо успешней имплементирует самые главные условия об ассоциации с ЕС - это борьба с коррупцией высокого ранга
и с момента прихода МАИ Санду к власти - все самые крупные воры с Молдовы подались в бега по свету
а прочая крупная вата типа бывшего президента Додона - сегодня под арестом
так же как и других ватников с парламента Шора и др сняли имунитет
так же сидел на нарах и бывший премьер Филат
а у его сына конфисковали 450 тыс вунтов и вернули государству
и очень много конфисковано прочего наворованого
то есть Молдова становиться правовым европейским государством не только в правовом поле но и в обыденной жизни
то что не очень наблюдается в Украине
все крупные коррупционеры типа Порршенко, Тимошенко , Ахметов И так далее на сегодня я так понимаю уважаемые люди!!
а коррупция до сих пор шашкаливает
так что не надо в чем то обвинять Молдову
у нас свой путь в ЕС и ни кем мы не пользуемся
и на всякий случай молдаване приняли в свои дома более 100 тыс беженцев и делятся последним куском хлеба и не особо афишируются ибо так нужно поступать соседям!!
и об этом я как раз очень мало или вообще не слышал в украинских СМИ
нц это не обязательно
пррстые люди которых молдованином обогрели и накормили будут благодарны и без особой рекламы на каналах!!
а это самое главное
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14.06.2022 23:52 Ответить
 
 