Еврокомиссия объявит решение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС 17 июня, - пресс-секретарь

В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна предоставить выводы по заявкам Украины, Молдовы и Грузии на статус государств-кандидатов на вступление в ЕС, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я видел в прессе, что якобы комиссия вчера уже приняла решение. Это полностью ложная информация. Вчера комиссия абсолютно ничего не решила. Она провела аналитические дебаты, позволяющие членам коллегии высказать свое видение ситуации. И все это с целью подготовки решения, которое будет объявлено в пятницу", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"То есть, коллегия подготовилась к этим (окончательным) дебатам, службы (ЕК) дорабатывают документы по решению. В четверг будет заседание директоров кабинетов (еврокомиссаров), которое должно подтвердить, все ли в порядке с повесткой дня коллегии на пятницу, включая, в частности, этот пункт. И в пятницу у коллегии состоятся прения и будет объявлен вывод", - пояснил Мамер.

Читайте: Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, - Йозвяк

Он подчеркнул, что это обычная процедура. "Иногда бывает, что проходит меньше времени между предыдущими дебатами и решением. Все зависит от обстоятельств. Но нет ничего исключительного в работе с этого досье в этом контексте", - сказал представитель ЕК.

Отвечая на вопрос, пресс-секретарь отказался каким-либо образом предусматривать возможное решение еврокомиссаров в пятницу. "Будут предложены выводы по каждой из трех кандидатур", - отметил Мамер.

После вынесения заключения ЕК государствам-членам ЕС следует рассматривать вопрос, насколько убедительны аргументы Еврокомиссии относительно принятого решения, подытожил пресс-секретарь.

Смотрите: Получит ли Украина статус кандидата в ЕС? День 110 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ