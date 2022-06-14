У Украины есть средства противовоздушной обороны, но не противоракетной. Поэтому не удается сбивать все ракеты оккупантов, - Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы Украины используют средства противовоздушной, а не противоракетной обороны. Их основная цель – вражеские самолеты и вертолеты. Крылатые ракеты оккупантов тоже сбиваются, но не все, потому что они могут летать на сверхнизких высотах.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной обороны. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов – это летательные аппараты врага – самолеты и вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Да, к сожалению, не все", – пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему не удается сбить отразившиеся все удары, Игнат отметил, что российские ракеты спроектированы с использованием новых технологий и могут летать на сверхнизких высотах - от 50 метров. Тогда их становится трудно выявить, а в отдельных ситуациях снаряды могут исчезать с радаров.

"Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было с начала войны, и она исчезает с радаров, и не все средства ПВО могут уничтожать", – добавил Игнат.

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