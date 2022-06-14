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Новости Война в Украине Война
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война (46661) крылатые ракеты (717) ПВО (1474) ракеты (2707) Воздушные силы (963) Игнат (517)

У Украины есть средства противовоздушной обороны, но не противоракетной. Поэтому не удается сбивать все ракеты оккупантов, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пво

Воздушные силы Украины используют средства противовоздушной, а не противоракетной обороны. Их основная цель – вражеские самолеты и вертолеты. Крылатые ракеты оккупантов тоже сбиваются, но не все, потому что они могут летать на сверхнизких высотах.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"У нас есть средства противовоздушной обороны на вооружении, а не противоракетной обороны. Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов – это летательные аппараты врага – самолеты и вертолеты. Но мы сбиваем и крылатые ракеты. Да, к сожалению, не все", – пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему не удается сбить отразившиеся все удары, Игнат отметил, что российские ракеты спроектированы с использованием новых технологий и могут летать на сверхнизких высотах - от 50 метров. Тогда их становится трудно выявить, а в отдельных ситуациях снаряды могут исчезать с радаров.

"Она может лететь, скажем, по руслу Днестра, как это было с начала войны, и она исчезает с радаров, и не все средства ПВО могут уничтожать", – добавил Игнат.

Также читайте: Силы ПВО сбили над Золочевом ракету, поврежден объект гражданской инфраструктуры, - Козицкий (обновлено)
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Топ комментарии
+26
Очевидно, что в случае переизбрания Порошенко, ситуация была бы иной. Порох и Турчинов внесли огромный вклад в повышение обороноспособности страны.
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14.06.2022 16:13
+14
наши ребята делают чудеса. из то го что имеют - выжимают все 1000%
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14.06.2022 16:14
+9
"Вийди звідси, розбійнику!"
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14.06.2022 16:17
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так с протиракетними засобами у всьому світі "не дуже"
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14.06.2022 16:11 Ответить
Їх реально ні в кого немає. Є якісь розробки в недостатній кількості...

Правда в НАТО підхід інший і вони завдяки авіації можуть збивати все в тому числі і ракети.
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14.06.2022 21:49 Ответить
Очевидно, что в случае переизбрания Порошенко, ситуация была бы иной. Порох и Турчинов внесли огромный вклад в повышение обороноспособности страны.
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14.06.2022 16:13 Ответить
"Вийди звідси, розбійнику!"
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14.06.2022 16:17 Ответить
Прошу , лишній раз не нагадувати про зелене лайно, тут не клоЗЕт!
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14.06.2022 18:00 Ответить
ты не против, если и тебя вынесем?
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14.06.2022 16:24 Ответить
у Порошенка так само було повно олігархічного лайна в оточенні. Хоча так, ситуація була би іншою, особливо якщо би він реформу судову провів би, і критику сприймав би нормально, а не як Зеленський. не можна домовлятися з олігархами, вони ******* країну і якими б впливоми і багатими вони не були, джерело і основа їх багатства не вони самі, як вони там собі думають, а люди. Люди важливіші, бо люди без олігархів спокійнісенько собі людьми і залишаться ще й краще в рази жити будуть, а от олігархи без людей олігархами бути не можуть, хто зна може й людьми стати вже не вийде їм.
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14.06.2022 16:28 Ответить
Так Порох сам олігарх🙃
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14.06.2022 16:46 Ответить
наши ребята делают чудеса. из то го что имеют - выжимают все 1000%
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14.06.2022 16:14 Ответить
3 місяці війни
а може можливо в Україні переробити засоби ППО в протиракетні? Україна - країна технарів і ракетобудівників . Перевозить інженерів із Дніпра у Молдову чі Румунію і хай працюють
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14.06.2022 16:14 Ответить
нет. Из мясорубки миксера не получится.
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14.06.2022 16:22 Ответить
Можна зробити, але це буде лайно і вигляд і результати і ефективність.
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14.06.2022 16:49 Ответить
Эффективной противоракетной обороны в мире не существует. Самая эффективная-уничтожить носители или пусковые установки. Тем более что ракеты и крылатые и баллистические.
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14.06.2022 18:13 Ответить
Потрібні потужні радарні системи для виявлення цілей на низьких висотах та наземних цілей. Все можливо. Німеччина обіцяє дати подібну радарну систему Україні.
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14.06.2022 20:48 Ответить
у ***** не лучше ситуация так что его корабли в Черном море в ближайшее время отправятся на дно морское...
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14.06.2022 16:18 Ответить
Можно ли считать с ракеты, куда она летит?
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14.06.2022 16:32 Ответить
для чого читати куда вона летить ,якщо вона летить її потрібно знищувати куда б вона не летіла. Вона ж на шашлик в Буковель до "зе" не летить с "зелеными со цветами"
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14.06.2022 16:39 Ответить
Чтобы из казармы (завода, дома) по тревоге все выбежали. ПВО на всех нет
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14.06.2022 17:14 Ответить
Враховуючи що сьогоднішні ракети майже всі збили пво то це дуже добре працюють наші хлопці.А якщо б мали петріот то напевно ні одна б зараза не пролетіла!
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14.06.2022 16:38 Ответить
не забываем что кремлевский Гитлер современности в целях экономии своих вундервафлей перешел на обстрелы Украины совковыми тактическими ракетами, в т.ч. когда-то отдаными Украиной... Эти сбивать легче
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14.06.2022 16:47 Ответить
Патриот-не панацея.
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14.06.2022 18:14 Ответить
Загородити обєкти сітками-плутанками на аеростатах.
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14.06.2022 16:44 Ответить
тоді вже краще до "Арлі Бьорка" колеса приладнати - буде есмінець в степах України))
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14.06.2022 16:47 Ответить
Краще вже лазерні сітки поставить, щоб їх одразу над містом перерізали навпіл ))
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14.06.2022 16:51 Ответить
Іди до школи, та прочитай в термодинаміці розклад єнергії , потрібний для фізичного порушення предмету світловим випромінюванням, тобі не сподобається, хіба що зрозумієш, що ти невіглас!
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14.06.2022 18:05 Ответить
Схоже це ти фізику в школі прогулював. Прочитай про застосування Layered Laser Defense system (LLD) чи LaWS. Звичайно, що «лазерну сітку» мова не йде
https://thedebrief.org/us-navy-shows-off-newest-laser-weapon/
Дешева у використанні система ППО.
Потрібно просити США поставити ЗСУ LLD у межах ленд-лізу для випробувань в реальних бойових умовах.
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14.06.2022 21:07 Ответить
Ні краще ти сходи, а не мене, магістра прикладної фізики туди посилаєш, якщо цей сарказм тобі такий складний до сприйняття.
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15.06.2022 01:48 Ответить
🤣
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14.06.2022 20:46 Ответить
Не спрацює. В історії це вже випробували і успіх був частковий.

Краще C-Ram накупити та оптичних сенсорів в достатній кількості.
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14.06.2022 21:50 Ответить
Нажаль щодо ПРО ППО зроблено замало. Відновлювали та модернізували те що було. А було небагато..
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14.06.2022 17:00 Ответить
Всьому свій час. Те як виконують свої зобов'язання українці вже побачили.

Тим більше оцінили як деякі вироджені еліти що хотіли багатополярний світ не тільки спричинили цю війну, а навіть зараз блокують будь-які поставки і можливо навіть постачають зброю рф щоб вона не програла.
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14.06.2022 21:52 Ответить
 
 