РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15184 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Помощь Украине Война
9 847 41
война (46661) Германия (6005) оружие (9381) Ламбрехт (49)

Немецкие гаубицы PzH 2000 поступят в Украину после завершения обучения украинских военных, - министр обороны Ламбрехт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

2000,гаубиця,panzerhaubitze

Обещанные Украине несколько недель назад танковые гаубицы Panzerhaubitze 2000 могут быть переданы в скором времени.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первые гаубицы будут отправлены тогда, когда будет завершена учеба (украинские военные. - Ред.)", - заявила она. При этом глава Бундесвера отметила, что обучение управлению этими системами "будет завершено скоро".

Ламбрехт не стала конкретизировать ни дату, ни пути переправки техники, ведь считает своей ответственностью то, чтобы как гаубицы, так и те, кто будет ими управлять, безопасно добрались до места назначения.

Читайте: Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц, - министр Ламбрехт

Министр отметила, что находится в постоянном контакте с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Германия, по ее словам, продолжит предоставлять "новые услуги помощи" для Украины, которая может быть использована на поле боя. К этому относится, в частности, обучение управлению гаубицами, другими системами, среди которых политик вспомнила танки Gepard и назвала "особо актуальным" реактивную систему залпового огня, в частности Mars.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что первые германские гаубицы должны прибыть в Украину до 22 июня. При этом он снова подверг критике правительство Германии из-за того, что до сих пор в Украину не было отправлено ни одной немецкой тяжелой техники. Правительство утверждает, что оказывает ВСУ едва ли не самую большую помощь из всех партнеров.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
14.06.2022 16:32
+15
Є у нас достатньо артилеристів, які знають німецьку, це не безграмотні орки.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:41
+11
Як кажуть: «Обіцяного три роки чекають».
показать весь комментарий
14.06.2022 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як кажуть: «Обіцяного три роки чекають».
показать весь комментарий
14.06.2022 16:31 Ответить
редакторы , не пишите о фрицах , их "завтра" уже достало
показать весь комментарий
14.06.2022 16:58 Ответить
відразу усі 7?) і ще 5 з Нідерландів
показать весь комментарий
14.06.2022 16:32 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2022 16:32 Ответить
"... довжина ствола-123см... " - танунах???
показать весь комментарий
14.06.2022 17:00 Ответить
8,06 метра
показать весь комментарий
14.06.2022 18:22 Ответить
Длина ствола маловата 123см, может 1230см?
показать весь комментарий
14.06.2022 22:26 Ответить
Я б не здивувася, якби Мінетчина заявила що їх техніка дуже дуже важка в освоюванні, важче американської і будь-якої іншої, а якби почали розбиратись, що це відмазки - вони б сказали у НАС там все німецькою, всі ж знають англійську, а німецькою НУ ДУЖЕ важко, ви ні паймьотє
показать весь комментарий
14.06.2022 16:32 Ответить
Є у нас достатньо артилеристів, які знають німецьку, це не безграмотні орки.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:41 Ответить
Это руссиш тролль. Ему главное нагадить. Их тут собралось штут 20 не меньше, ну и без наших "полезных идиотов не обошлось".
показать весь комментарий
14.06.2022 16:55 Ответить
Британці узагальнюють результати навчання українських артилерістів новій техніці на трійку. Неуважні до деталей - такий висновок роблять інструктори. Зрозуміло, що вояки налаштовані швидше почати застосовувати техніку на фронті. І поза тим, війна війною, а маневри і навчання - за розкладом.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:56 Ответить
Газета Индипендмент?
показать весь комментарий
14.06.2022 17:41 Ответить
Гадаєте, я згадаю, в якому виданні я читав? Хіба що не в The Sun
показать весь комментарий
14.06.2022 17:54 Ответить
Не выдавайте желаемое за действительное . Если еще английсий плюс минус знают , то с немецким беда, примерно как в анекдоте про Януковича:

-Виктор Федорович, говорят вы знаете английский язык !
-Да, знаю !
-Скажите что нибудь ?
-Хенде хох !
- Так это же на немецком !
-О, так я еще и немецкий знаю !
показать весь комментарий
14.06.2022 17:31 Ответить
Це був сарказм - про швидкість поставки...
показать весь комментарий
15.06.2022 08:53 Ответить
Після навчань виявиться, що їх не вистачає в армії Німеччини, вони несправні, там не правильне програмне забезпечення, їх вкрали інопланетяни і.т.д!
показать весь комментарий
14.06.2022 16:38 Ответить
Скоріш повірю, що їх вкрали інопланетяни, аніж вони несправні або проблеми з програмним забезпечення
показать весь комментарий
14.06.2022 16:41 Ответить
і взагалі сами гармати з них вже багато років тому вилучили...
показать весь комментарий
14.06.2022 16:43 Ответить
Этих гаубиц на вооружении в Германии всего 185 штук было поставлено.
показать весь комментарий
14.06.2022 22:33 Ответить
Sicher ist es aber nicht?
показать весь комментарий
14.06.2022 16:40 Ответить
Ох, боюсь, как бы это не было очередным -брехт.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:43 Ответить
Просто немцам нужно получить от РФ разрешение на передачу гаубиц

Вон Швейцария разрешения не дала на поставку Гепардов
показать весь комментарий
14.06.2022 16:43 Ответить
Не гепардов, а снарядов к ним, но эффект одинаковый.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:45 Ответить
показать весь комментарий
14.06.2022 16:43 Ответить
Мабуть залік не здадуть
показать весь комментарий
14.06.2022 16:44 Ответить
22 июня для поставки немецкой военной техники - о, да. Всё таки немцы научились тонко троллить.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:49 Ответить
а если экосертификат к этому времени закончится, или TÜF
показать весь комментарий
14.06.2022 16:50 Ответить
Советскому быдлу Сралина Рузвельт и Черчилль дали всякого добра на 20 ярдов долларов...я бы не дал даже кусок бинта...помня о братском договоре Молотов-Риббентроп...
показать весь комментарий
14.06.2022 16:51 Ответить
может хватит? сколько ещё? и да как мы все ждём гепарды...
показать весь комментарий
14.06.2022 16:55 Ответить
помилка в статті. "танковими" гаубиці не бувають. Це самохідна гаубиця, до танків вона не має відношення.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:55 Ответить
"Первые гаубицы будут отправлены тогда, когда будет завершена учеба украинских военны", - заявила Кристина Ламбрехт".
Ламбрехт не стала конкретизировать ни дату, ни пути переправки техники, ведь считает своей ответственностью то, чтобы как гаубицы, так и те, кто будет ими управлять, безопасно добрались до места назначения".

А так понимаю, что обучение по нынешним немецким канонам передачи военной техники может занять несколько лет, и не факт что все "успешно сдадут выпускные экзамены" немецким "преподавателям".
А в теоритический курс наверняка будут введены часы обучения тому, что нельзя заезжать на территорию мокшаленда, и что недопустимо стрелять по его задрыщенскам и прочим ипеням.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:58 Ответить
Получим. Слава Богу! Другое дело, что их в природе очень мало и они очень ценны. Для точечных ударов в глубине обороны. А вот что нам массово нужно-М 777 и РСЗО, особенно гаубицы, их в наличии оочень много.
показать весь комментарий
14.06.2022 16:58 Ответить
Автор ошибся в заголовке , он должен звучать так:
Німецькі гаубиці PzH 2000 надійдуть в Україну після завершення ВІЙНИ
показать весь комментарий
14.06.2022 17:35 Ответить
Над нами просто издеваются и смеются , это просто садизм какой то в извращенной форме.
показать весь комментарий
14.06.2022 17:49 Ответить
ніхто вже не вірить шольцу
показать весь комментарий
14.06.2022 18:29 Ответить
Краще грошима, але відразу. А на цю грошву купити NASAMS у Новегії.
показать весь комментарий
14.06.2022 18:56 Ответить
Лет через ... много пообещают дать еще быстрее, чем обещали вчера.Дадут еще больше обещаний.
показать весь комментарий
14.06.2022 19:16 Ответить
Я не могу понять, почему наши не могут договориться с бриттами или американцами по поводу отпускников-артиллеристов Himars и MLRS? Для начала 20 машин, 100 человек, по 30т. $/мес. Получается 3 млн. $/мес.+страховка 20 млн. $, ну даже 2 месяца, меньше 50млн. $. А там наши с учебы приедут.
показать весь комментарий
14.06.2022 19:45 Ответить
відпускники залишаються кадровими солдатами.
показать весь комментарий
14.06.2022 20:18 Ответить
Вангую приїде Шольц та скаже що солярка нета і тракі не ті.
показать весь комментарий
14.06.2022 22:09 Ответить
1. Дальність стрільби стандартним натовським снарядом L15A2 - 30 км. PzH 2000 належить і світовий рекорд серед гаубиць калібру 155 мм. У минулому році (2014?) на полігоні в Південній Африці вона вистрілила спеціально розробленим снарядом V-LAP виробництва південноафриканської фірми Denel на 56 км. Причому це була не межа - дальність визначалася розмірами полігону.

2. У ************** застосована цікава технологія MRSI, сенс якої зводиться до наступного: роблячи траєкторію кожного наступного пострілу більш пологою, PzH 2000 може накривати ціль одночасно п'ятьма снарядами. Наприклад, дивізіон з 24 гаубиць здатний протягом двох секунд обрушити на ціль 120 снарядів.
показать весь комментарий
15.06.2022 10:35 Ответить
 
 