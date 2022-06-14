Немецкие гаубицы PzH 2000 поступят в Украину после завершения обучения украинских военных, - министр обороны Ламбрехт

Обещанные Украине несколько недель назад танковые гаубицы Panzerhaubitze 2000 могут быть переданы в скором времени.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первые гаубицы будут отправлены тогда, когда будет завершена учеба (украинские военные. - Ред.)", - заявила она. При этом глава Бундесвера отметила, что обучение управлению этими системами "будет завершено скоро".

Ламбрехт не стала конкретизировать ни дату, ни пути переправки техники, ведь считает своей ответственностью то, чтобы как гаубицы, так и те, кто будет ими управлять, безопасно добрались до места назначения.

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Министр отметила, что находится в постоянном контакте с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Германия, по ее словам, продолжит предоставлять "новые услуги помощи" для Украины, которая может быть использована на поле боя. К этому относится, в частности, обучение управлению гаубицами, другими системами, среди которых политик вспомнила танки Gepard и назвала "особо актуальным" реактивную систему залпового огня, в частности Mars.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что первые германские гаубицы должны прибыть в Украину до 22 июня. При этом он снова подверг критике правительство Германии из-за того, что до сих пор в Украину не было отправлено ни одной немецкой тяжелой техники. Правительство утверждает, что оказывает ВСУ едва ли не самую большую помощь из всех партнеров.