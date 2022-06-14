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Львовский суд запретил еще две партии – херсонских коллаборантов Сальдо и Стремоусова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сальдо,заборона,партія

Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию бывшего херсонского главы "Блок Владимира Сальдо" и партию "Государство", где членом совета развития был херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "ЧЕСНО".

Там напоминают, что Стремоусов, как и Сальдо, сразу после оккупации Херсона перешел на сторону России.

Имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном суде.

Смотрите: В Херсоне ликвидировали Слободчикова – помощника российского коллаборанта Сальдо. ФОТО

Это уже пятая и шестая пророссийские партии, за последние дни были запрещены в судебном порядке. Ранее под запретом оказались "Оппоблок", НАШИ, "Социалисты", "Справедливость и развитие". Единственная партия, подавшая встречный иск – это пророссийский политический проект "Прогрессивная соцпартия Украины" Натальи Витренко.

Информацию о запрещении шести партий также подтверждают в пресс-службе СБУ.

Минюст подал иски о запрете 11 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановила" СНБО. В решении Совбеза фигурировали также партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Партия Шария, "Левая оппозиция", "Союз левых сил", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, которые также могут быть запрещены в судебном порядке.

Читайте: Суд запретил партию Мураева "Наши", - ЧЕСНО

Напомним, восьмой апелляционный административный суд 8 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок", 13 июня - партию "Социалисты", 14 июня - партию "Наши".
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Дмитро Корчинський

1 год ·

Сьогодні День народження Юрія Горовця (Святоші), комбатанта, добровольця і Братчика.

Він воював у 2014-16, воює і зараз.

Рік тому брав активну участь у громадських акціях проти московських пропагандистських центрів в Україні, зокрема проти мураєвського телеканалу «наш», який нині є заборонений, як і мураєвська антиукраїнська партія «наші», вся пропаганда якої здійснювалася через цей телеканал.

На одній з акцій, промосковським пропагандистам, які вдавали журналістів, здалося, що Святоша занадто сміливий і вони накатали на нього заяву в Поліцію.

Поліція стала на захист пособників окупантів і спільно з прокуратурою довела справу до суду.

Суд тривав. Засідання були перервані вторгненням московитів. Святоша пішов воювати, а суддя й прокурори втекли хто куди.

Коли українські війська (в їхньому складі і Святоша) захистили Київ, прокурори повернулися, щоб переслідувати захисників.

Адвокат Святоші звернувся до прокуратури з вимогою припинити переслідування героя. Ось відповідь. Прокурор богдан ільчишин вважає, що московські пропагандисти є чесні журналісти, а Святошу треба саджати.

Я не стверджую, що прокурор ільчишин є пособником окупантів. Він лише працює на пособників окупантів.

Давайте зробимо його відомим.

І якщо не боїтеся прокуратури, будьласка, привітайте Святошу.
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14.06.2022 17:28 Ответить
Кати мого народу.☝
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14.06.2022 17:29 Ответить
Это просто цирк какой-то. Им от того запрета партий не холодно, не жарко. Зарегистрировали новую партию и дальше живут припеваючи. А могут и без всякой партии народ продолжать грабить.
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14.06.2022 18:04 Ответить
Це саме простий народ весь час голосує за всю цю кацапську нечисть. Алевизначення за львівським судом юрисдикції з розгляду відповідності партій національному законодавству було одним з небагатьох дкісних позитивних рішень діючого Парламенту.
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14.06.2022 18:28 Ответить
Львівсьй,а не Печерський!
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14.06.2022 19:03 Ответить
Мураєв - НАШІ, заборонили
Стремоусов - Держава, заборонили
Ківа - ОПОблок, заборонили
Ковалев О.І - Слуги народу.... щось неспрацьовує
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14.06.2022 19:22 Ответить
Vlad Ivory

Яке відношення має "Парламент", а точніше ВР, до суду?
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14.06.2022 19:22 Ответить
 
 