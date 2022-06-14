Львовский суд запретил еще две партии – херсонских коллаборантов Сальдо и Стремоусова
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Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию бывшего херсонского главы "Блок Владимира Сальдо" и партию "Государство", где членом совета развития был херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на движение "ЧЕСНО".
Там напоминают, что Стремоусов, как и Сальдо, сразу после оккупации Херсона перешел на сторону России.
Имущество этих партий и всех их организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном суде.
Это уже пятая и шестая пророссийские партии, за последние дни были запрещены в судебном порядке. Ранее под запретом оказались "Оппоблок", НАШИ, "Социалисты", "Справедливость и развитие". Единственная партия, подавшая встречный иск – это пророссийский политический проект "Прогрессивная соцпартия Украины" Натальи Витренко.
Информацию о запрещении шести партий также подтверждают в пресс-службе СБУ.
Минюст подал иски о запрете 11 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановила" СНБО. В решении Совбеза фигурировали также партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Партия Шария, "Левая оппозиция", "Союз левых сил", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, которые также могут быть запрещены в судебном порядке.
Напомним, восьмой апелляционный административный суд 8 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционный блок", 13 июня - партию "Социалисты", 14 июня - партию "Наши".
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1 год ·
Сьогодні День народження Юрія Горовця (Святоші), комбатанта, добровольця і Братчика.
Він воював у 2014-16, воює і зараз.
Рік тому брав активну участь у громадських акціях проти московських пропагандистських центрів в Україні, зокрема проти мураєвського телеканалу «наш», який нині є заборонений, як і мураєвська антиукраїнська партія «наші», вся пропаганда якої здійснювалася через цей телеканал.
На одній з акцій, промосковським пропагандистам, які вдавали журналістів, здалося, що Святоша занадто сміливий і вони накатали на нього заяву в Поліцію.
Поліція стала на захист пособників окупантів і спільно з прокуратурою довела справу до суду.
Суд тривав. Засідання були перервані вторгненням московитів. Святоша пішов воювати, а суддя й прокурори втекли хто куди.
Коли українські війська (в їхньому складі і Святоша) захистили Київ, прокурори повернулися, щоб переслідувати захисників.
Адвокат Святоші звернувся до прокуратури з вимогою припинити переслідування героя. Ось відповідь. Прокурор богдан ільчишин вважає, що московські пропагандисти є чесні журналісти, а Святошу треба саджати.
Я не стверджую, що прокурор ільчишин є пособником окупантів. Він лише працює на пособників окупантів.
Давайте зробимо його відомим.
І якщо не боїтеся прокуратури, будьласка, привітайте Святошу.
Стремоусов - Держава, заборонили
Ківа - ОПОблок, заборонили
Ковалев О.І - Слуги народу.... щось неспрацьовує
Яке відношення має "Парламент", а точніше ВР, до суду?