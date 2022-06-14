Украина не собирается обстреливать территории РФ, мы не террористы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается обстреливать территорию РФ в случае оказания ракет дальнего действия.

Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ Дании, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у Зеленского, стала ли бы Украина обстреливать территорию РФ, если бы Запад согласился на это.

"Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные, здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство", - подчеркнул глава государства.

"Представьте себе, что у нас во многих местах дистанция до группировок РФ более 100 км. Где-то есть 100, 140 км и более. У нас большое государство. ... Нам нужно соответствующее оружие. Мы не можем просто отдавать человеческий ресурс, потому что для меня это не ресурс, а живые люди, поэтому я очень хочу, чтобы они воевали, но вернулись домой и для этого мы не можем бросать просто людей… Нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию… Мы работаем на нашей земле. На оккупированной нашей территории. Не на территории России", – пояснил президент.

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