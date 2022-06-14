Украина не собирается обстреливать территории РФ, мы не террористы, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается обстреливать территорию РФ в случае оказания ракет дальнего действия.
Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ Дании, передает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила у Зеленского, стала ли бы Украина обстреливать территорию РФ, если бы Запад согласился на это.
"Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные, здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство", - подчеркнул глава государства.
"Представьте себе, что у нас во многих местах дистанция до группировок РФ более 100 км. Где-то есть 100, 140 км и более. У нас большое государство. ... Нам нужно соответствующее оружие. Мы не можем просто отдавать человеческий ресурс, потому что для меня это не ресурс, а живые люди, поэтому я очень хочу, чтобы они воевали, но вернулись домой и для этого мы не можем бросать просто людей… Нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию… Мы работаем на нашей земле. На оккупированной нашей территории. Не на территории России", – пояснил президент.
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Власне, це вже заява про капітуляцію
Цей довбо*об реально має щире бажання задовільнити всі бажання Ху*ла, тобто по кусочкам віддавати територію Рашці(а
Он говорит врагу, стреляй и не волнуйся за последствия.
Объясните уже ему,полководцу убогому, что войну путин не остановит сам, он будет воевать до последнего
солдата, как ихнего, так и нашего. Путин крыса, загнанная в угол, его никто и ничто не остановит,
для него это смысл дальнейшего существования. И расчитывать надо на это. Война уже идёт, хуже
разве что ядерная, но ему никто не даст это сделать, сразу ликвидируют свои же.
И много ли наберётся ещё русни, желающей сдохнуть. Получить оружие ( для этого надо заткнуть рот Зе, чтобы не наглел и не хамил союзникам, а ещё лучше отстранить от микрофона) и НАСТУПАТЬ, как говорят военные. Имеем право, мы потерпевшие.
Відкрийте оригінальну мапу України 1918р. з визнаними московією кордонами України за Брестським мирним договором.
клиника Стравинского всё ближе.
А чи не на гачку спецслужб ворога чи спецслужб зрадників наш найзеленійший?