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Украина не собирается обстреливать территории РФ, мы не террористы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,запоріжжя

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не собирается обстреливать территорию РФ в случае оказания ракет дальнего действия.

Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ Дании, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у Зеленского, стала ли бы Украина обстреливать территорию РФ, если бы Запад согласился на это.

"Нет. Нам не интересны обстрелы гражданских людей. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные, здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство", - подчеркнул глава государства.

"Представьте себе, что у нас во многих местах дистанция до группировок РФ более 100 км. Где-то есть 100, 140 км и более. У нас большое государство. ... Нам нужно соответствующее оружие. Мы не можем просто отдавать человеческий ресурс, потому что для меня это не ресурс, а живые люди, поэтому я очень хочу, чтобы они воевали, но вернулись домой и для этого мы не можем бросать просто людей… Нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию… Мы работаем на нашей земле. На оккупированной нашей территории. Не на территории России", – пояснил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война должна завершиться уважением к суверенитету Украины, - Зеленский
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Топ комментарии
+67
війна, в його дурнуватій голові, закінчилася вдруге
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14.06.2022 17:48
+60
Коротко і зрозуміло. Тим паче, що західні партнери чітко сказали, що маємо повне праве їбашити по складам та лініям забезпечення на території агресора.
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14.06.2022 17:48
+52
нас с территории параши обстреливают......но нам пох ?
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14.06.2022 17:45
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завтра параша оголошує окуповані території своєю власністю і зєлупа заборонить туди стріляти
Власне, це вже заява про капітуляцію
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14.06.2022 19:38 Ответить
Це мрія його життя після Оману.
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14.06.2022 22:28 Ответить
поэтому обстреливают нас, безнаказанно. чей ты през тогда, наверное цивильных из раши
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14.06.2022 19:44 Ответить
Ну, то ще не не вечір.
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14.06.2022 19:50 Ответить
По его логике войска красной армии в 1945-м году были исключительно террористическими? Так как напали и разбомбили Германию, убили немцев, оттрахали все куда можно было всунуть *** и т.д.
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14.06.2022 19:50 Ответить
Тобто, якщо рашисти приєднають до себе Херсонську і Запорізьку області, то визволяти їх ЗСУ не буде, бо то вже буде територія РФ.
Цей довбо*об реально має щире бажання задовільнити всі бажання Ху*ла, тобто по кусочкам віддавати територію Рашці(а
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14.06.2022 19:58 Ответить
Разве такое мог говорить Черчель или Рузвельт, про сталина и гитлера вообще молчу.
Он говорит врагу, стреляй и не волнуйся за последствия.
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14.06.2022 20:08 Ответить
Він все ще надіється що Путлер назначе його Гауляйтером України.
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14.06.2022 22:26 Ответить
"Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям", - просив пам'ятати й поширювати Роман Ратушний.
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14.06.2022 20:13 Ответить
Он что, сумасшедший?! Т.е.. они наши города сравняли с землёй, уничтожили десятки тысяч наших людей, а мы будем беречь их людей, которые призывают нас убивать.
Объясните уже ему,полководцу убогому, что войну путин не остановит сам, он будет воевать до последнего
солдата, как ихнего, так и нашего. Путин крыса, загнанная в угол, его никто и ничто не остановит,
для него это смысл дальнейшего существования. И расчитывать надо на это. Война уже идёт, хуже
разве что ядерная, но ему никто не даст это сделать, сразу ликвидируют свои же.
И много ли наберётся ещё русни, желающей сдохнуть. Получить оружие ( для этого надо заткнуть рот Зе, чтобы не наглел и не хамил союзникам, а ещё лучше отстранить от микрофона) и НАСТУПАТЬ, как говорят военные. Имеем право, мы потерпевшие.
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14.06.2022 20:42 Ответить
ты это своим сородичам в израиле расскажи Дегенерат бл...ь...
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14.06.2022 20:43 Ответить
По России бить не будем , Но Крым и Краснодарский край - это Украина!
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14.06.2022 20:46 Ответить
Московія анексувала не лише Кубань (в т. ч. Краснодарський край), а також Стародубщину, Східну Слобожанщину, Донецький кряж (східна Донеччина).
Відкрийте оригінальну мапу України 1918р. з визнаними московією кордонами України за Брестським мирним договором.
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14.06.2022 23:15 Ответить
Крымский мост это то-же ПИД,,,рашенская территория???
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14.06.2022 20:47 Ответить
Зелень не мешай Залужному пусть делает свою работу, народ ему доверяет. А обстреливать территорию рф уже давно надо или кишка тонка...
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14.06.2022 20:51 Ответить
Не треба говорити, що будемо обстрілювати - потрібно просто обстрілювати. Якщо керівництво України не може або не хоче відповідати вбивством на вбивства - це не керівництво країни (у воєнний період), а зрадники , можливо російські агенти .
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14.06.2022 21:26 Ответить
Правильная позиция , иначе нужньіх ракет не дадут. А так как Крьім украинский , то никакой зрадьі в словах президента нет. Хрен с тем Ростовом , на данном єтапе.
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14.06.2022 21:40 Ответить
До чього тут терористи,якщо вони по нас стреляют з відти вже з 2014 року!?
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14.06.2022 21:53 Ответить
Яке воно кончене
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14.06.2022 22:04 Ответить
Воно не терорист , воно мудило
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14.06.2022 22:04 Ответить
Боже , яке воно кончене .
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14.06.2022 22:10 Ответить
Краще б помовчав
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14.06.2022 22:33 Ответить
Якби Зеленський був справжнім лідером, то на запитання журналістки відповів приблизно так: якщо росія буде обстрілювати нас зі своєї території, ми будемо відповідати.
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14.06.2022 22:54 Ответить
ТУПОРЫЛЫЙ ******* !!!!!!
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14.06.2022 23:02 Ответить
По имеющимся данным, у Путина проявились все признаки угнетения рефлексов ствола головного мозга, его организм не реагирует на боль.
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14.06.2022 23:08 Ответить
Сказочный дол...об. Ми маємо право лупить по військових цілях в рф де завгодно
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14.06.2022 23:43 Ответить
Поясніть хтось йому, що обстрілювати територію агресора - НОРМАЛЬНА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА. "терористи", ***...
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15.06.2022 00:13 Ответить
Ну да... Так все войны всегда и велись. Одни мешали с землёй противника..А противник говорил что "главное перестать стрелять и закончить войну у себя в голове"

клиника Стравинского всё ближе.
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15.06.2022 01:44 Ответить
ох Володимир, ви все бiльше видрочуете нас. Навiть за легалайз CBD можу вам не простити небажання збити Керченський мiст. Доведеться вам легалiзувати THC i дати кожному по 20 кустiв лiмiт або краще дозволити шишки в аптеках по 1000 грн за кiло!
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15.06.2022 05:06 Ответить
Идиёт.
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15.06.2022 07:07 Ответить
почему нет?спалить на говно все.да мы не эти ******** ,но у нас гибнут не винные люди.им можно а нам нет,это не правильно.лупить и только лупить всех.
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15.06.2022 07:22 Ответить
Ну точно
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15.06.2022 07:26 Ответить
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир. Вчись, синку!
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15.06.2022 07:42 Ответить
Игра в одни ворота.
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15.06.2022 08:23 Ответить
постійно тримають його ніс у тонусі позаду ермак у куртці м56 фраєра приїхали по фоткатись
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15.06.2022 08:37 Ответить
Тактика єврейської дитини стояти в стороні щоб не отримати в морду тут недоречна!
А чи не на гачку спецслужб ворога чи спецслужб зрадників наш найзеленійший?
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15.06.2022 08:51 Ответить
Так-так....у оманських кнурів інші цілі.....може ще в Омані все підписано.....рашистам просто зробити заварушку....знищити самих вмотивованих ВОЇНІВ, ВОЛОНТЕРІВ,ГРОМАДЯН....шкодити ЗАХОДУ і Штатам.....базікати,вимахуватись,а що б відвернулись-ТІЛЬКИ ДАЛИ ГРОШЕЙ....все це видно.
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15.06.2022 09:08 Ответить
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