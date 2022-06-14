Зеленский о РФ: Придумали нарратив, якобы защищают русскоязычных и разрушают города
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия заявляет, что защищает права русскоязычных людей на территории Украины, но в большинстве городов, которые разрушила армия РФ, проживали именно русскоязычные жители, и сейчас многие из них принципиально переходят на украинский.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Российская Федерация на протяжении восьми лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматов проводит какие-то условные референдумы вне закона, вне международного права. Вам не кажется, что это очень странно?", – заметил Зеленский.
"А если Российская Федерация придет к вам и скажет: нам кажется, что здесь кто-то оскорбляет двух-трех человек, которые общались на русском языке, как-то не так их обслуживают в ресторанах или что-то не то им сказали в магазине. Нам безразлично, скажут российские военные, что эти вопросы решаются в суде или в диалоге – цивилизованно, как в любом обществе. Давайте проведем референдум, скажут они. И они будут на танках, будут убивать детей… Такой формат цивилизованного референдума? Это выглядит просто как нацизм", – добавил президент.
Глава государства акцентировал внимание на том, что российские военные на территории Украины насилуют женщин, похищают детей, принудительно депортируют украинских граждан в Россию, лишая их всех документов и прав.
"Они придумали себе нарратив, будто они защищают русскоязычных людей, и большинство городов, которые они полностью разрушили, где нет ни зданий, ни людей, – в большинстве этих городов были русскоязычные люди. И они сейчас переходят на украинский из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними", – отметил Зеленский.
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Шануймо мову, політь бур'ян!
В Україні "захищали русскаязичних", але бомбили не україномовні села, а міста, де в основному проживають русскаязичниє"
Захисники, бл*дь!!!
РуSSкій мір - вайна!
Задача именно уничтожить Украину как демократическое государство. Чтобы там был или авторитарный послушный куйлу режим, или бардак и нищета на фоне утраты территорий, доступа к морю, разрушенной экономики и массовой эмиграции. Такой демократический жупел куйло устроит.
І не розказуйте нікому що російськомовний з Запоріжжя чи Дніпра, це для прикладу = якомусь москалю.
Використовуєте зручні, але кліше.
завдяки таким стали можливими мовні спекуляції і розділення українців на україномовних і «умовно» російськовних.
Переважна більшість «російськоаних» українців не асоціює себе жодним чином з москальською культурою.
3араз вони патріотично шкіряться мовою!
Принципиально ведутся на вражескую пропаганду, отдают врагу свой родной язык? А если враг заявит, что Херсон или Крым - российский, мы принципиально перейдем в Винницу? А завтра принципиально перейдем из Одессы, Харькова и Днепра?
А если враг объявит всех брюнетов "русскими" будем принципиально перекрашиваться? А если враг заявит, что защищает всех какающих в унитаз, принципиально будем какать мимо?
Россия ведет захватническую войну, её целью является завоевание территории, а не защита кого-либо. Оккупантам вообще плевать на людей, а бомбы и ракеты не сортируют цели по языковому признаку, как считают наивные люди, которые верят заявлениям России.