Зеленский о РФ: Придумали нарратив, якобы защищают русскоязычных и разрушают города

Россия заявляет, что защищает права русскоязычных людей на территории Украины, но в большинстве городов, которые разрушила армия РФ, проживали именно русскоязычные жители, и сейчас многие из них принципиально переходят на украинский.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Российская Федерация на протяжении восьми лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматов проводит какие-то условные референдумы вне закона, вне международного права. Вам не кажется, что это очень странно?", – заметил Зеленский.

"А если Российская Федерация придет к вам и скажет: нам кажется, что здесь кто-то оскорбляет двух-трех человек, которые общались на русском языке, как-то не так их обслуживают в ресторанах или что-то не то им сказали в магазине. Нам безразлично, скажут российские военные, что эти вопросы решаются в суде или в диалоге – цивилизованно, как в любом обществе. Давайте проведем референдум, скажут они. И они будут на танках, будут убивать детей… Такой формат цивилизованного референдума? Это выглядит просто как нацизм", – добавил президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что российские военные на территории Украины насилуют женщин, похищают детей, принудительно депортируют украинских граждан в Россию, лишая их всех документов и прав.

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"Они придумали себе нарратив, будто они защищают русскоязычных людей, и большинство городов, которые они полностью разрушили, где нет ни зданий, ни людей, – в большинстве этих городов были русскоязычные люди. И они сейчас переходят на украинский из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними", – отметил Зеленский.