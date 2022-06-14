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Зеленский о РФ: Придумали нарратив, якобы защищают русскоязычных и разрушают города

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Россия заявляет, что защищает права русскоязычных людей на территории Украины, но в большинстве городов, которые разрушила армия РФ, проживали именно русскоязычные жители, и сейчас многие из них принципиально переходят на украинский.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции для представителей СМИ Дании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Российская Федерация на протяжении восьми лет заходит на ту или иную нашу территорию военным путем, под дулами автоматов проводит какие-то условные референдумы вне закона, вне международного права. Вам не кажется, что это очень странно?", – заметил Зеленский.

"А если Российская Федерация придет к вам и скажет: нам кажется, что здесь кто-то оскорбляет двух-трех человек, которые общались на русском языке, как-то не так их обслуживают в ресторанах или что-то не то им сказали в магазине. Нам безразлично, скажут российские военные, что эти вопросы решаются в суде или в диалоге – цивилизованно, как в любом обществе. Давайте проведем референдум, скажут они. И они будут на танках, будут убивать детей… Такой формат цивилизованного референдума? Это выглядит просто как нацизм", – добавил президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что российские военные на территории Украины насилуют женщин, похищают детей, принудительно депортируют украинских граждан в Россию, лишая их всех документов и прав.

Также читайте: Украина не собирается обстреливать территории РФ, мы не террористы, - Зеленский

"Они придумали себе нарратив, будто они защищают русскоязычных людей, и большинство городов, которые они полностью разрушили, где нет ни зданий, ни людей, – в большинстве этих городов были русскоязычные люди. И они сейчас переходят на украинский из-за того, что они шокированы, как российская армия могла так поступить с ними", – отметил Зеленский.
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Топ комментарии
+18
Треба було, Тобі, вчити історію України, а не срср, або хоча б прочитати " Холодний Яр", і тоді Ти зрозумів би, що ніхто нічого не придумував, а московіти це роблять вже дуже давно і на підсвідомому рівні...
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14.06.2022 18:07
+10
Кацапська це мова алкогольних дегенератів з Азії. Ти дегенерат? Хочеш бути схожим на них? Бути для них"своїм"? Подивись на долю Маріуполя де 72% проголосували за Зє і де він віддячив своїм виборцям зробивши все для їх "звільнення" від майна, життя, здоров'я і людської гідності. Зате тепер виживші можуть насолоджуватися кацапським суржиком розбираючи завали і тягаючи трупи за тарілку кацапської баланди...
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14.06.2022 18:15
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Треба було, Тобі, вчити історію України, а не срср, або хоча б прочитати " Холодний Яр", і тоді Ти зрозумів би, що ніхто нічого не придумував, а московіти це роблять вже дуже давно і на підсвідомому рівні...
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14.06.2022 18:07 Ответить
Параноїдна шизофренія великодержавного шовінізма,це споконвічна панівна ідеологія Московії! Московити понад 350 років наполеглево та послідовно нищать українців і українство-мову,історію,культуру та церкву !!!))
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14.06.2022 18:24 Ответить
".. шизофренія .. шовінізмУ, це споконвічна панівна ідеологія Московії! Московити понад 350 років наполеглИво та послідовно нищать .."

Шануймо мову, політь бур'ян!
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14.06.2022 19:00 Ответить
Дякую за зуваження,на жаль ,не довелось вивчати українську мову,доводиться вчити самотужки! Ще раз дякую за зауваження!!))
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14.06.2022 19:20 Ответить
Уроки истории по-русски. Ведь ничего же нового нет, но если в 2014 ты не ходил бы радостно на Красную площадь на масковии, ты бы это усвоил уже тогда. Да ранее так было. Только вот историю почему-то никто учить не хочет, надеются, что пронесет. Неа, не пронесет, разве что только испорченной зеленью.
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14.06.2022 18:08 Ответить
А Лєнка-ополченка для рашистів корегувальником влаштувалась!!))
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14.06.2022 18:18 Ответить
Залежить від ролі і відповідно рольового тексту. Адже давати громадянство кацапам і дивуватися, кили інші кацапи приходять захищати тих, кому ти сам особисто дав громадянство і відгрібабтб частину території твоєї країни - це навіть не знаю, як назвати.
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14.06.2022 18:23 Ответить
Нема чим, (цсс) какати!
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14.06.2022 19:18 Ответить
Кацапська це мова алкогольних дегенератів з Азії. Ти дегенерат? Хочеш бути схожим на них? Бути для них"своїм"? Подивись на долю Маріуполя де 72% проголосували за Зє і де він віддячив своїм виборцям зробивши все для їх "звільнення" від майна, життя, здоров'я і людської гідності. Зате тепер виживші можуть насолоджуватися кацапським суржиком розбираючи завали і тягаючи трупи за тарілку кацапської баланди...
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14.06.2022 18:15 Ответить
Цинізм та блюзнірство зашкалює!!Здали південь з Маріуполем,а тепер ляпають гембами!!))
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14.06.2022 18:17 Ответить
а що це він про референдум заговорив?про те що він сказав на рахунок свинособак так то свідомим українцям відомо з 2014року.
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14.06.2022 18:21 Ответить
Попасная https://www.youtube.com/watch?v=Wu7gY5wzZII
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14.06.2022 18:25 Ответить
В Чечні боролися з "чеченськими терористами" - населення чеченської національності перед штурмом Грозного роз"їхалося по селах - до родичів Під бомби пішли "русскаязичниє"
В Україні "захищали русскаязичних", але бомбили не україномовні села, а міста, де в основному проживають русскаязичниє"
Захисники, бл*дь!!!
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14.06.2022 18:32 Ответить
Параноїдна мачня "Русского мира"!!)))
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14.06.2022 18:36 Ответить
Та русскава, але "міра".

РуSSкій мір - вайна!
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14.06.2022 19:24 Ответить
сєвєроданєцкая вата очєнь всьо єта адабряєт. В телеграм чатах воют ат счастья грядущего асвабаждєнья
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15.06.2022 08:02 Ответить
Язык и даже территории - это предлог (полностью лживый) и бонус для плебса. Главное - не допустить существование успешной и демократической Украины под боком. Это прямая угроза сословному режиму куйла. Его система построена на а) постоянной пропаганде б) репрессиях против любого, кто реально стремиться к политическому влиянию в) рекрутирование активных и амбициозных в свои ряды путем допущения коррупции и обеспечения - со временем и при полной лояльности - колоссальных доходов. Необходимым условием является несменяемость власти. Плебсу говорят: или мы, или полный бардак и нищета.

Задача именно уничтожить Украину как демократическое государство. Чтобы там был или авторитарный послушный куйлу режим, или бардак и нищета на фоне утраты территорий, доступа к морю, разрушенной экономики и массовой эмиграции. Такой демократический жупел куйло устроит.
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14.06.2022 18:42 Ответить
Помиляєшся, ти носій кацапської культури, якщо би всі були як ти, говорили по кацапськи, яка би це була Україна? Ці сусіди століттями не давали покою і не дадуть, про розвиток можеш забути, поки не перестанемо їх розуміти
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14.06.2022 18:55 Ответить
Прикро, що Ви стільки років живете в Україні, і не розумієте, яка вона є. Історія.. також говорить про те що не так швидко як Вам хочеться відбудеться остаточний перехід. Не говорячи про те що це велика і системна робота, а закон про мову коли з'явився ?
І не розказуйте нікому що російськомовний з Запоріжжя чи Дніпра, це для прикладу = якомусь москалю.
Використовуєте зручні, але кліше.
завдяки таким стали можливими мовні спекуляції і розділення українців на україномовних і «умовно» російськовних.
Переважна більшість «російськоаних» українців не асоціює себе жодним чином з москальською культурою.
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14.06.2022 23:19 Ответить
Не знаю що вам сказати, жити в країні і зневажати її мову, це травма мозгів. За все є кара, за брак любові до свого також
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15.06.2022 00:10 Ответить
Щоб зрозуміло печатати опис півтораметрового треба міняти "х" на решітку - #уйла.
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14.06.2022 19:30 Ответить
Якщо зібрати до купи всі заяви Zевиродка, то виявиться, що кожна його наступна заява прямопротилежна попередній. Тому коли ця рашистська гнида корчить з себе патріота, то значить в попередньому сезоні він зашкваривсяв українофобії
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14.06.2022 18:46 Ответить
Нах пішов зелений поцяра, після війни і до тебе буде покарання...
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14.06.2022 18:48 Ответить
Його можливо покарати тільки непідтримкою на чергових виборах, до їх проведення у нього імунітет!
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14.06.2022 19:35 Ответить
Володя, а на якій мові репертуар твого "95 кварталу"? Це ти Вова і твої тамбовські і маланьські шифери - друзі зомбовали нарід і кликали сюди "русский мир", чи можливо вони вже чешуть на українській мові, щоб не йшли твої братушкі із "тієї сторони" таких спасати?
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14.06.2022 19:35 Ответить
На ніякій мові - на язикє!

3араз вони патріотично шкіряться мовою!
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14.06.2022 19:38 Ответить
а за шо ми будем будувать дороги?
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14.06.2022 19:42 Ответить
Ці його за'яви ні про що, всім відомо нациська росія хоче знищити Украіну і украінців як народ ,коли ти скажеш ці слова про геноцид.
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14.06.2022 19:57 Ответить
Оце так новина....
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14.06.2022 20:53 Ответить
"Росія заявляє, буцімто захищає права російськомовних людей на території України, але в більшості міст, які зруйнувала армія РФ, проживали саме російськомовні мешканці, і зараз багато з них принципово переходять на українську"

Принципиально ведутся на вражескую пропаганду, отдают врагу свой родной язык? А если враг заявит, что Херсон или Крым - российский, мы принципиально перейдем в Винницу? А завтра принципиально перейдем из Одессы, Харькова и Днепра?

А если враг объявит всех брюнетов "русскими" будем принципиально перекрашиваться? А если враг заявит, что защищает всех какающих в унитаз, принципиально будем какать мимо?

Россия ведет захватническую войну, её целью является завоевание территории, а не защита кого-либо. Оккупантам вообще плевать на людей, а бомбы и ракеты не сортируют цели по языковому признаку, как считают наивные люди, которые верят заявлениям России.
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14.06.2022 21:53 Ответить
 
 