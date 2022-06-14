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Новости Война в Украине
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В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 4 432 гражданских лица, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ірпінь

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 4432 случая гибели и 5499 случаев ранений гражданского населения Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение УВКПЧ, опубликованное 14 июня.

Отмечается, что среди погибших - 1 693 мужчины, 1 138 женщин, 103 девочки и 106 мальчиков, а также 68 детей и 1 324 взрослых, пол которых пока неизвестен. Кроме того, ранены 1 123 мужчины, 780 женщин, 124 девочки, 159 мальчиков, а также 173 ребенка и 3 140 взрослых, пол которых неизвестен.

Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

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УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.
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А зелені гниди мовчать . Їм пофіг скільки цивільних в могилі .
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14.06.2022 18:10 Ответить
ООН таке ж сліпе як і ОБСЕ....
Маріуполь - знищено... які 4 432 вбитих?
Може 44 320? Чи 54 320? Приблизно такі цифри на зараз.
ООН таке ж сліпе як і ОБСЕ визнають тіки то шо вигідно кацапью....
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14.06.2022 18:15 Ответить
когда проскакивала информация что в Мариуполе погибло больше 5000 человек то только детей больше 200 погибло!
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14.06.2022 18:35 Ответить
А дані скільки загинуло у війні та просто із-за розстрілів окупантами на окупованих територіях не враховують?
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14.06.2022 18:16 Ответить
Серце болить .. Моя би змога, то каZапам горлянки перегриз по десять їх за кожного.
Хлопці, Їбаште безжально!
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14.06.2022 18:16 Ответить
думаєш у них серце не болить..?
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14.06.2022 18:31 Ответить
A kavo eta interesujet , chjo tam u sruskih ? 🐔
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14.06.2022 18:37 Ответить
U rusnji bolshe zhopa bolit , ot butilok i shvabri 🤣🤣🤣
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14.06.2022 18:39 Ответить
Якщо лише в Маріуполі кількість загиблих вже близько 60 000, то нафіга така "блудлива" статистика?
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14.06.2022 18:28 Ответить
 
 