В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 4 432 гражданских лица, - ООН

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 4432 случая гибели и 5499 случаев ранений гражданского населения Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение УВКПЧ, опубликованное 14 июня.

Отмечается, что среди погибших - 1 693 мужчины, 1 138 женщин, 103 девочки и 106 мальчиков, а также 68 детей и 1 324 взрослых, пол которых пока неизвестен. Кроме того, ранены 1 123 мужчины, 780 женщин, 124 девочки, 159 мальчиков, а также 173 ребенка и 3 140 взрослых, пол которых неизвестен.

Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

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УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.