Число пострадавших от падения обломков российской ракеты в Золочеве возросло до шести, - ОВА

Число пострадавших от падения обломков российской ракеты в Золочеве во Львовской области возросло до шести.

Об этом в телеграм-канале написал глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Количество пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении", - рассказал он.

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