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Число пострадавших от падения обломков российской ракеты в Золочеве возросло до шести, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

золочів

Число пострадавших от падения обломков российской ракеты в Золочеве во Львовской области возросло до шести.

Об этом в телеграм-канале написал глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Количество пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении", - рассказал он.

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похоже що ракета вразила стратегічний об,єкт оборонки- цегельний завод... чим ми тепер будемо кацапські макітри лікуквати?
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14.06.2022 19:40 Ответить
 
 