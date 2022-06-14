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Число пострадавших от падения обломков российской ракеты в Золочеве возросло до шести, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Число пострадавших от падения обломков российской ракеты в Золочеве во Львовской области возросло до шести.
Об этом в телеграм-канале написал глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Количество пострадавших от падения обломков ракеты в Золочеве возросло до шести. Состояние людей врачи оценивают как удовлетворительное. Все они сейчас находятся на амбулаторном лечении", - рассказал он.
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Панас Стець
показать весь комментарий14.06.2022 19:40 Ответить Мне нравится 1
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