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оружие (9381) Маляр Анна (408)

Украина получила от западных партнеров 10% от оружия, которое просила - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

На сегодняшний день Украина получила только 10% оружия, о котором просила у Запада, а ВСУ на поле боя в день тратят в 10 раз меньше артиллерийских снарядов, чем российская армия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net, об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.

"Возможности по вооружению и количеству военнослужащих в России значительно перевешивают. Каких усилий не прикладывала бы Украина на сегодняшний день, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну... От того, что Украина заявляла, что нам нужно, мы сегодня имеем примерно 10%", – сказала Маляр.

По ее словам, на поле боя украинские военнослужащие ежедневно тратят около 5000-6000 артиллерийских снарядов, тогда как РФ – в 10 раз больше.

Она также сообщила, что РФ пытается всячески блокировать поставки оружия в Украину, срывая такие договоренности или мешая транзиту оружия через другие страны, задействовав свои агентурные сети.

Читайте: Россия испытывает против Украины новые образцы вооружения, - Минобороны
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Топ комментарии
+44
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14.06.2022 18:57
+41
А де власне виробництво 3 останні роки???
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14.06.2022 18:49
+40
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14.06.2022 18:54
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А де власне виробництво 3 останні роки???
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14.06.2022 18:49 Ответить
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14.06.2022 18:54 Ответить
Іван Гриць

Виділено фінансування і реально закуплено та поставлено озброєння це дуже різні речі.
Мабудь пам'ять підводить, якщо не пам'ятаєте, що восени та на початку зими 2021 була серія скандалів пов'язанних з недовиконанням оборонних закупівль, і так кожен рік з 2019.
Вже не кажу про інфляцію, 2019 - 4+%, 2020 - 5%, 2021 - 10%, тобто сумарно більше 20%.

Доречі, порівнювати Порорха с зелобобою, приблизно як Черчіля з Чемберленом, хоча і перший був не без вад, тале різниця просто неспівставна.
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14.06.2022 19:42 Ответить
Погляд у стратегічну перспективу

- Днями Президент Володимир Зеленський підписав Закон України № 8О8-ІХ "Про оборонні закупівлі", ухвалений Верховною Радою 17 липня. Чи була впевненість, що він це зробить? Адже законопроєкт викликав чимало дискусій та спротиву.

- Справді, противники законопроєкту були. І це не дивно, адже він змінює всю систему оборонних закупівель. Для когось це руйнування звичних корупційних схем, а хтось просто боїться змін і не хоче докладати додаткових зусиль. Ми, автори законопроєкту, справді переймалися тим, чи підпише Президент закон. Адже знали, що певні люди спрямували зусилля, аби домогтися ветування. Були окремі розмови, готувалися матеріали, зауваження до Офісу Президента. І хоча віра в те, що Володимир Зеленський закон підпише була, все ж таки залишалися переживання, чи буде реакція на якісь критичні зауваження. ( 24 Серпня 2020)
Відтепер силові відомства самостійно визначатимуть, що мають закуповувати для посилення бойових спроможностей - Ігор Копитін
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14.06.2022 19:13 Ответить
ну добре, Закон вже 2 роки є, а зброя, млять де, зебілушка?
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14.06.2022 22:45 Ответить
Закон без фінансування вартий туалетного паперу найнижчої якості. Погугли коли Слуги виділили замовлені десь у вересні 2021р. 23 млрд для ЗСУ. 24. 02.2022. Якщо мене пам'ять підвела, то може на один день помилився.
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15.06.2022 00:19 Ответить
угу і як просирали кожен рік доз так і просирали далі,охуєнно зруйнував корупцію...
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15.06.2022 01:08 Ответить
Теперь ни дорог, ни своего оружия. Полная зависимость от внешних поставок. Деньги слили в ХХХ
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14.06.2022 19:14 Ответить
Може, саме про це і йшлося в Омані.
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14.06.2022 22:43 Ответить
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14.06.2022 19:00 Ответить
десь посиридіні вони ж не потрібні, тому і не замовили

кончені зелені покручі....
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14.06.2022 19:04 Ответить
Свою зброю Зелене непорозуміння вкатало в асфальт.
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14.06.2022 18:49 Ответить
Если бы в асфальт, но при резком и многоразовом удорожании строительства и принятии закона о назначении получателя денег вне конкурса есть сомнения о закатывании большейь части денег в асфальт
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14.06.2022 19:48 Ответить
s takoi "diplomatijei " ot ze-shobli , ja by skazal shto ce chudo shto hotj 10% dali....
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14.06.2022 18:50 Ответить
Не покидає враження, що пліснява робить все від них залежне, щоб своїм хамством досягти зворотнього.
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14.06.2022 19:57 Ответить
Шашликами закидаємо та Вовиною тисячею.
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14.06.2022 18:52 Ответить
І мільярдом дерев.
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14.06.2022 18:54 Ответить
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14.06.2022 18:55 Ответить
виправдовує боневтіка із його визгливими претензіями
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14.06.2022 18:57 Ответить
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14.06.2022 18:57 Ответить
Як дають - то бери, як б'ють - біжи. Брати слід, а не бігти, як і бігти - то в напряму тарганів парашинських та колосити їх насіннячком нашим вщент аж до останнього! Слава Україні!
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14.06.2022 18:59 Ответить
зрозумійте мене правильно, я тільки ЗА, щоб нам давали зброю. але якщо не дають, ну як ти їх змусиш?? визгливими претензіями? пред'явами? стефанчуками із його підлодками?
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14.06.2022 18:59 Ответить
Я не поклонник ЗЕ но реально боты тут уже *****... Во сем виноват ЗЕ? Нет виноваты все 6 президентов и тупой народ который 30 лет их избирал. 30 лет и все кто то мешал?
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14.06.2022 18:59 Ответить
Я тебе шокую, однак в 2019-му у нас було готове до виробництва одразу три ракетні комплекси: нептун, вільха і грім2. За роки правління Zекоманди, не тільки не було закуплено жодного комплексу для зсу, при цьому було знищено весь виробничий процес. І до чого тут зеленський, винуватий порошенко. Правда?
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14.06.2022 19:11 Ответить
Можно дискутировать сколько угодно, но другие страны добились результатов а у Украины воз и ныне там. Сколько революций было и что? Кто то не давал?
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14.06.2022 19:37 Ответить
Да ладно, прямо таки готовое? Кроме нептуна хоть что-то применялось в боевых условиях?
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14.06.2022 19:40 Ответить
jacov kovetsky

"Да ладно, прямо таки готовое? Кроме нептуна хоть что-то применялось в боевых условиях?"

Якщо товаріСЧ не в темі, як проходить процедура, то краще промовчати.
Якщо дуже спрощено - нові види озброєння проходять іспити, якщо результати задовільні, приймається рішення, що відповідає певним вимогам та рекомендуються до прийняття на озброєння.
І "Нептун", і "Вільха", і "Грім 2" випробування пройшли, для прийняття на озброєння використання в бойових умовах не потрібне.
Але фінансування та замовлення на випуск не було.
Доречі, і "Нептун", до весни 2022 в бойових умовах не використовувався.
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14.06.2022 19:57 Ответить
Ну и что из этого можно было увидеть на практике, а?

Когда проводились испытания, так даже не смогли определиться что такое "Ольха" - РСЗО или высокоточные ракеты.

"А Гром, вот что известно:
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року."

Планировалось в 2019 - ещё до президентства янелоха.

Так что все эти вундервафли, очень похоже, что существовали лишь на бумаге.
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14.06.2022 20:04 Ответить
jacov kovetsky

"В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу."

Правильно, один поїхав в Саудівську Аравію, а другий проходив випробування у нас і успішно їх пройшов, а далі зебіли поставили на стоп, як і "Вільху"

"Ну и что из этого можно было увидеть на практике, а? "

Як щось можна побачити, якщо з 2019, при зебілах не виділялись кошти та не було здійснено замовлення на виробництво?
Я вже про це писав.

"Так что все эти вундервафли, очень похоже, что существовали лишь на бумаге."
Ні, все це є, але в одиничних екземплярах, якщо підняти новини за той період можна знайти і фото/відео, і те, що рокемендуєця до прийняття на озброєння.

Доречі, янелох почав зезедентствовати в травні 2019, так що не до "президентства янелоха",
а якраз - під час..
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14.06.2022 20:51 Ответить
"Правильно, один поїхав в Саудівську Аравію, а другий проходив випробування у нас і успішно їх пройшов, а далі зебіли поставили на стоп, як і "Вільху""

А вторую часть ты специально проигнорировал? "надходження на озброєння очікується з 2022 року"
Так откуда инфа, что она программы специально были заморожены?

"Ні, все це є, але в одиничних екземплярах, якщо підняти новини за той період можна знайти і фото/відео, і те, що рокемендуєця до прийняття на озброєння."

Видишь ли, штучные экземпляры для испытаний и серийное производство для насыщения армии - это две большие разницы.
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14.06.2022 20:57 Ответить
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14.06.2022 23:26 Ответить
jacov kovetsky

"А вторую часть ты специально проигнорировал? "надходження на озброєння очікується з 2022 року""

Шановний, Ви хоч трошки розберіться, проясныть для себе що і, головне, коли з цим відбувалось, а потім зауваження робіть, якщо буде потрібно.

1) Інформація подібна до викладеною Вами:
""А Гром, вот что известно:
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.""
з'явилася в далекому 2019, ТОДІ планувалося, що в 2022 "Грім 2" в 2022 буде у ВСУ.
Фінансування на це з 2019 року не було, замовлення на виготовлення, при наймі до кінця 2021 теж не було, і в бюджеті на 2022 не було заплановано, про яке надходження в 2022 може йти мова?
Якщо навітьпісля 24 лютого, щось на цю тему було змінено (у відкритому доступі нічього на цю тему нема), то поки виготовлять декілька екземплярів буде вже самий кінець 2022.

2) "Видишь ли, штучные экземпляры для испытаний и серийное производство для насыщения армии - это две большие разницы."
А я що писав ще в першому коменті?
Одиничні екземпляри тому, що не було ні фінансування, ні держ. замовлення, з 2019, що ще не зрозуміло?
Якщо б це було зроблено у 2019-2021, то якась, а може і необхідна кількість вже б була у ВСУ і не тільки "Гром 2".
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14.06.2022 23:41 Ответить
И кого же ты поклонник, мил человек?
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14.06.2022 19:13 Ответить
Но уж точно не Порошенко.
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14.06.2022 19:35 Ответить
Аххахаха! За моїми власними спостеоеженнями, з 10 людей, які починали свій висер зі слов "Я не поклонник ЗЕ" - усі виявилися прихильниками Зє.
Хтось може це якось науково пояснити?
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14.06.2022 19:42 Ответить
Я тебе скажу что мне не нравится в ЗЕ. Его кадровая политика. На должности назначались непрофессиональные и неопытные люди.
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14.06.2022 19:55 Ответить
То есть сам ********** у тебя, как фахівець у діпломатії, війсковій справі, єкономіці - у всьому тому, за що він, як президент відповідає згідно Констітуціі України, питань не викликає?
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14.06.2022 20:44 Ответить
"во всем виноваты плохие бояры...."
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14.06.2022 21:59 Ответить
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14.06.2022 19:03 Ответить
Бiльше на фiнську чи схоже.
Нiмецькою буде "sczkrebitte assfalt nach"
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14.06.2022 20:05 Ответить
На сьогоднішній день Україна отримала лише 10% зброї, про яку просила у Заходу Джерело: https://censor.net/ua/n3347935


В ту зброю, яку просили, підводні човни теж входять?
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14.06.2022 19:05 Ответить
Ні, бо зелені планують їх використовувати, як підводні сухогрузи, шоб вивозити зернові.
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14.06.2022 20:47 Ответить
Питання не в тім скільки вони не дали, а в тім скільки ви, шмарклі, не зробили! Заткайте рота і працюйте, бобіки!
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14.06.2022 19:10 Ответить
А хтось може затулити пельку цій хвойді?
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14.06.2022 19:16 Ответить
🤢🤡НАВІЩО вам ЗНАТЬ..??
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14.06.2022 19:23 Ответить
Повторюю і буду далі повторювати, пока ці шахраї перестануть переводити стрілки на США і Європу. Беріть свою зброю, яку мав зробити за три роки Боневтік-Бонезміг. Розповідайте наріду, що він все закатав у асфальт і залишив українців голими перед ворогом і основне в цьому - діяв він навмисне, чи по дурості?
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14.06.2022 19:28 Ответить
Ні слова, чому Україна за тридцять років незалежності не має достатньої кількості озброєння, хто винен, що робиться для виправлення ситуації. Зате кожен день з десятків ротів звинувачення на адресу Заходу і конкретних осіб. Невже якщо їх поливати то справа стане краще?
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14.06.2022 19:30 Ответить
Не тридцять років, бо починаючи з 2014 року пан Порошенко, Верховна Рада, Уряд і РНБО відновили, точніше відродили армію, озброївши її, модернізувавши стару зброї і навіть розробили нові зразки зброї, яку всю заморозив Володя Боневтікбонезміг і всі гроші на це закатав у асфальт. А сьогодні воює та армія, яку залишили йому "бариги", тільки оптимизовану на 40 тисяч до війни паном Президентом.
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14.06.2022 19:52 Ответить
Простий хєр зі сцени мав за 3 роки наклепаи тисячі стволів порізаних, розпроданих попередниками за безцінь по "африках" які совок десятиліттями ліпив і наклепати мільйони тон бк за якими тіж попередники "недоглянули" випустили феєрверком у повітря?
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14.06.2022 19:31 Ответить
Тобто авіаносця та ядерну зброю не дали. Ок. Так і запишемо. Мєльнік, фас!
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14.06.2022 19:39 Ответить
Сподіваюсь передадуть 1000 гаубиць 155-мм і анлиміт снарядів
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14.06.2022 19:40 Ответить
але не забуваємо, що ніхто нам нічого не винен, і тому дякую за любу поміч !
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14.06.2022 19:41 Ответить
Актуальне відео в тему https://www.youtube.com/watch?v=RLHL5tcYM_4
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14.06.2022 19:45 Ответить
"Многоходовочка" від Зеленського і шапіто-95!
З 2019 року фінансують мах будівництво з якого мають відкати для оплати голосувань депутатів за зручні законопроекти і собі на "поточні потреби", армію і оборонку просто зливають. Війна на порозі, але продовжують розбазарювати бюджетні гроші в турбо-режимі. Війна в Україні, купа "про*обано", але захід надає зброю.
В результаті всі схеми з будівництвом війна вважайте "списала", бабло присвоєне ніхто не забере.. Президент винуватить всіх західних лідерів (і Порошенка) в сприянні війні, нам іде зброя і влада молодці, ті виборці , хто біля телеків - в екстазі, на решту просто НАСРАТИ
А чому так? Бо треба було раніше думати за кого голосувати!
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14.06.2022 19:47 Ответить
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14.06.2022 19:53 Ответить
І саме у цей час поки Ганна Маляр розказує про це неподобство опустивши ноги у тепле,літнє Середземноме море попиваючи сік з трубочки далеко від голосного натовпу відпочиває новий посол.
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14.06.2022 20:42 Ответить
Так це "воєнна тайна" в тому числі від ЗСУ.
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14.06.2022 22:21 Ответить
Ахренительная адвокатская контора МО, как и секретарь РНБО - ветеринар.
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14.06.2022 20:51 Ответить
Де перехід на воєнну економіку? Скільки можна дзявкати на чужі країни? Зараз треба робити все для перемоги. Вигляд такий, що ворог сидить при владі та прикидається патріотом України.
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14.06.2022 20:58 Ответить
Що Ви розумієте під перемогою??Ми, априклад, стоїмо біля кремля?Як би ми не укріпляли оборону навіть 10 років, ми основну зброю (ядерну) прос**рали..Тому казати про перевагу навіть смішно.. Країна раша потужніша в рази!Це вони з нами ще "граються".., навіть мобілізації не було..Ви вважаєте, що вони обіс**равшись, підуть на поступки??Ви смієтесь?
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14.06.2022 22:49 Ответить
Ай, ай, ай. Поганий, поганий Захід. Не займається нашою обороною на належному рівні. Треба дружити з росією. Вони наші брати. Так, треплани зелені?
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14.06.2022 21:33 Ответить
Хабад демонструє свій вплив: знайте наших, вони скрізь.
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14.06.2022 22:46 Ответить
Після того, як ви почали чавити Порошенка, того хто протиставив себе Московії і кому довіряє колективний Захід. Ви серйозно ? Кожна ваша протидія українським патріотам і вас просто, як нашкодивших кошенят макають у те, що ви наробили
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14.06.2022 21:37 Ответить
Не зрадникам від СН розповідати, що нам мало НАТО дає зброю.
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14.06.2022 22:06 Ответить
Захід зараз своїм коштом усуває "про*оби" зелених покидьків, а вони ще мають наглість звинувачувати і висловлювати якісь претензії до західних лідерів. Вони нам нічого не повинні надавати, тобто жодних зобов'язань стосовно нас.
Захід нам помагає чисто зі співчуття, що такого дибілка обрав нарід воюючої країни. А без допомоги цієї ми всі героїчно загнемся, а Зеленський просто змотається за кордон.
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14.06.2022 22:27 Ответить
Так і є..Якщо із жалю не будуть допомогати, навіть лячно уявити, що буде через рік..Донбас вже майже зруйновано, по ордло ми навіть боїмося вдарити!Це якісь дива..Якщо немає сил для боротьби, або якась незрозуміла сцикотість (туди можна бити, туди не можна). то що це за боротьба??На знищення??Заради переселенців, хто втік у спокійні країни, або заради тих, хто накрав та втік??
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14.06.2022 22:55 Ответить
хлопці і дівчата, ви все правильно написали про цього зеленого мудака. і що?, відзначилися, кинули гімно ще раз в цього пісюаніста. Легше стало? а на фронті ні. Тому питання зараз уже потрібно вирішувати. Так, той все просрав і з ним реально потрібно і його кодлом розбиратися, однак це не змінює ситуацію - зброю нам зараз можуть дати тільки ті, котрі називаються союзниками.
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14.06.2022 22:36 Ответить
Так Они и дают. А если им постоянно срать на голову, то могут и перестать. Потому народ и в ахере от этих гребанных управленцев.
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15.06.2022 02:57 Ответить
Украине дают и дадут все нужное вооружение вплоть до ядерной бомбы...Но!Нам нужно самим до купить нужное оружие. Украине сейчас не хватает РСЗО и артиллерии .Все это можно и нужно до купить у тех стран ,что давно не воюют.А оружия у них полно.Это не в ЕС .Есть много других стран .Та же латинская Америка ,Китай и другие.Нужно много артеллирийских снарядов и ракет к РСЗО ...Пусть даже стареньких и списанных ,но главное рабочих и,чтобы боеприпасов было миллионы ...
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14.06.2022 23:40 Ответить
то знову "захід" винен?байден,де наша зброя?макрон і шольц,чому наші оборонзамовлення не виконувалися?
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15.06.2022 10:17 Ответить
 
 