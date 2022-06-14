Украина получила от западных партнеров 10% от оружия, которое просила - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На сегодняшний день Украина получила только 10% оружия, о котором просила у Запада, а ВСУ на поле боя в день тратят в 10 раз меньше артиллерийских снарядов, чем российская армия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net, об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона.
"Возможности по вооружению и количеству военнослужащих в России значительно перевешивают. Каких усилий не прикладывала бы Украина на сегодняшний день, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи западных партнеров мы не сможем выиграть эту войну... От того, что Украина заявляла, что нам нужно, мы сегодня имеем примерно 10%", – сказала Маляр.
По ее словам, на поле боя украинские военнослужащие ежедневно тратят около 5000-6000 артиллерийских снарядов, тогда как РФ – в 10 раз больше.
Она также сообщила, что РФ пытается всячески блокировать поставки оружия в Украину, срывая такие договоренности или мешая транзиту оружия через другие страны, задействовав свои агентурные сети.
Пожалуйста, подождите...
Виділено фінансування і реально закуплено та поставлено озброєння це дуже різні речі.
Мабудь пам'ять підводить, якщо не пам'ятаєте, що восени та на початку зими 2021 була серія скандалів пов'язанних з недовиконанням оборонних закупівль, і так кожен рік з 2019.
Вже не кажу про інфляцію, 2019 - 4+%, 2020 - 5%, 2021 - 10%, тобто сумарно більше 20%.
Доречі, порівнювати Порорха с зелобобою, приблизно як Черчіля з Чемберленом, хоча і перший був не без вад, тале різниця просто неспівставна.
- Днями Президент Володимир Зеленський підписав Закон України № 8О8-ІХ "Про оборонні закупівлі", ухвалений Верховною Радою 17 липня. Чи була впевненість, що він це зробить? Адже законопроєкт викликав чимало дискусій та спротиву.
- Справді, противники законопроєкту були. І це не дивно, адже він змінює всю систему оборонних закупівель. Для когось це руйнування звичних корупційних схем, а хтось просто боїться змін і не хоче докладати додаткових зусиль. Ми, автори законопроєкту, справді переймалися тим, чи підпише Президент закон. Адже знали, що певні люди спрямували зусилля, аби домогтися ветування. Були окремі розмови, готувалися матеріали, зауваження до Офісу Президента. І хоча віра в те, що Володимир Зеленський закон підпише була, все ж таки залишалися переживання, чи буде реакція на якісь критичні зауваження. ( 24 Серпня 2020)
Відтепер силові відомства самостійно визначатимуть, що мають закуповувати для посилення бойових спроможностей - Ігор Копитін
кончені зелені покручі....
"Да ладно, прямо таки готовое? Кроме нептуна хоть что-то применялось в боевых условиях?"
Якщо товаріСЧ не в темі, як проходить процедура, то краще промовчати.
Якщо дуже спрощено - нові види озброєння проходять іспити, якщо результати задовільні, приймається рішення, що відповідає певним вимогам та рекомендуються до прийняття на озброєння.
І "Нептун", і "Вільха", і "Грім 2" випробування пройшли, для прийняття на озброєння використання в бойових умовах не потрібне.
Але фінансування та замовлення на випуск не було.
Доречі, і "Нептун", до весни 2022 в бойових умовах не використовувався.
Когда проводились испытания, так даже не смогли определиться что такое "Ольха" - РСЗО или высокоточные ракеты.
"А Гром, вот что известно:
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року."
Планировалось в 2019 - ещё до президентства янелоха.
Так что все эти вундервафли, очень похоже, что существовали лишь на бумаге.
"В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу."
Правильно, один поїхав в Саудівську Аравію, а другий проходив випробування у нас і успішно їх пройшов, а далі зебіли поставили на стоп, як і "Вільху"
"Ну и что из этого можно было увидеть на практике, а? "
Як щось можна побачити, якщо з 2019, при зебілах не виділялись кошти та не було здійснено замовлення на виробництво?
Я вже про це писав.
"Так что все эти вундервафли, очень похоже, что существовали лишь на бумаге."
Ні, все це є, але в одиничних екземплярах, якщо підняти новини за той період можна знайти і фото/відео, і те, що рокемендуєця до прийняття на озброєння.
Доречі, янелох почав зезедентствовати в травні 2019, так що не до "президентства янелоха",
а якраз - під час..
А вторую часть ты специально проигнорировал? "надходження на озброєння очікується з 2022 року"
Так откуда инфа, что она программы специально были заморожены?
"Ні, все це є, але в одиничних екземплярах, якщо підняти новини за той період можна знайти і фото/відео, і те, що рокемендуєця до прийняття на озброєння."
Видишь ли, штучные экземпляры для испытаний и серийное производство для насыщения армии - это две большие разницы.
"А вторую часть ты специально проигнорировал? "надходження на озброєння очікується з 2022 року""
Шановний, Ви хоч трошки розберіться, проясныть для себе що і, головне, коли з цим відбувалось, а потім зауваження робіть, якщо буде потрібно.
1) Інформація подібна до викладеною Вами:
""А Гром, вот что известно:
В квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки комплексу. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Саудівська Аравія готується до випробувань ОТРК RAAD-2 («Грім-2») восени 2019 року, а надходження на озброєння очікується з 2022 року.""
з'явилася в далекому 2019, ТОДІ планувалося, що в 2022 "Грім 2" в 2022 буде у ВСУ.
Фінансування на це з 2019 року не було, замовлення на виготовлення, при наймі до кінця 2021 теж не було, і в бюджеті на 2022 не було заплановано, про яке надходження в 2022 може йти мова?
Якщо навітьпісля 24 лютого, щось на цю тему було змінено (у відкритому доступі нічього на цю тему нема), то поки виготовлять декілька екземплярів буде вже самий кінець 2022.
2) "Видишь ли, штучные экземпляры для испытаний и серийное производство для насыщения армии - это две большие разницы."
А я що писав ще в першому коменті?
Одиничні екземпляри тому, що не було ні фінансування, ні держ. замовлення, з 2019, що ще не зрозуміло?
Якщо б це було зроблено у 2019-2021, то якась, а може і необхідна кількість вже б була у ВСУ і не тільки "Гром 2".
Хтось може це якось науково пояснити?
Нiмецькою буде "sczkrebitte assfalt nach"
В ту зброю, яку просили, підводні човни теж входять?
З 2019 року фінансують мах будівництво з якого мають відкати для оплати голосувань депутатів за зручні законопроекти і собі на "поточні потреби", армію і оборонку просто зливають. Війна на порозі, але продовжують розбазарювати бюджетні гроші в турбо-режимі. Війна в Україні, купа "про*обано", але захід надає зброю.
В результаті всі схеми з будівництвом війна вважайте "списала", бабло присвоєне ніхто не забере.. Президент винуватить всіх західних лідерів (і Порошенка) в сприянні війні, нам іде зброя і влада молодці, ті виборці , хто біля телеків - в екстазі, на решту просто НАСРАТИ
А чому так? Бо треба було раніше думати за кого голосувати!
Захід нам помагає чисто зі співчуття, що такого дибілка обрав нарід воюючої країни. А без допомоги цієї ми всі героїчно загнемся, а Зеленський просто змотається за кордон.