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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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нефть (1804) Россия (91225) Шварценеггер (53) эмбарго (220)

Шварценеггер призвал Европу отказаться от покупки энергоносителей у России: "На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шварценеггер

Бывший губернатор Калифорнии, известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер подверг критике европейские страны за то, что они продолжают покупать нефть и газ у России, финансируя тем самым войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Во время своего выступления на климатической конференции Austrian World Summit в Вене, Шварценеггер процитировал исследование, показывающее, что Европа до сих пор платит России десятки миллиардов долларов за энергоносители.

"Давайте будем честны сами с собой. 1300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это много. Но в то же время Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо", – сказал Шварценеггер.

"На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну", – подчеркнул актер.

Смотрите: Шварценеггер обратился к россиянам: эту войну начали не нацисты, ее начал Кремль. ВИДЕО

По его мнению, российская агрессия против Украины стала еще одной причиной, почему мир и Европа, в частности, должны отказаться от использования ископаемого топлива.

"Мы должны прекратить лгать себе. Сейчас у нас есть все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемое топливо в прошлом", – заявил Шварценеггер.

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Топ комментарии
+54
Арні респект за правду...
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14.06.2022 19:04
+31
Дякую Шварцу: він не тільки герой бойовиків,але й потужна, справедлива людина! Нехай задумаються (як що є чим) культуристи раші-********. Розплата рашистам прийде,і вона буде страшною...
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14.06.2022 19:09
+30
у терминатора с мозгами всё в порядке...
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14.06.2022 19:07
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Арні респект за правду...
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14.06.2022 19:04 Ответить
Шварц👍 это не Шольц👎❗
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14.06.2022 20:17 Ответить
Нахрена американцы спасают Мордор?Несмотря на санкции: США разрешили российским банкам финансировать сделки по энергетике Российские банки, которые попали под санкции, смогут продолжать финансировать сделки по энергетики. Такую возможность США предоставили им до 5 декабря.Речь идет о Сбербанке, ВТБ, "Открытие", Альфа-банке, Совкомбанке, ВЭБ и ЦБ РФ. Все они попали под санкции, однако для того, чтобы продолжить сделки по покупке энергоресурсов санкции для них в этой отрасли исключили.

Ранее такое решение уже принималось в феврале, однако исключение должно было действовать только до конца июня. Сейчас же исключение продлили до декабря.
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14.06.2022 19:04 Ответить
пытаются способствовать добыче нефти потому что средняя цена на бензин в штатах уже $5 за галлон и демократы теряют конгресс и сенат на выборах в ноябре
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14.06.2022 19:26 Ответить
Це смішно враховуючи що сша є експортером і не імпортувала з рф енергоресурси.
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14.06.2022 22:05 Ответить
Звичайно ж смішно тому що Штати завжди купляли російську нафту а 2021 обсяги імпорту були найвищими за усі часи. Подивіться самі на державний сайт агенства з енергетичної інформацїї
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MTTIM_NUS-NRS_1&f=M
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14.06.2022 22:29 Ответить
Железный мужик!
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14.06.2022 19:06 Ответить
у терминатора с мозгами всё в порядке...
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14.06.2022 19:07 Ответить
Дякую Шварцу: він не тільки герой бойовиків,але й потужна, справедлива людина! Нехай задумаються (як що є чим) культуристи раші-********. Розплата рашистам прийде,і вона буде страшною...
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14.06.2022 19:09 Ответить
Культуристы раши - точно тупари )))
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14.06.2022 19:13 Ответить
да там и мэйсонов отбитых с джонсонами хватает...
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14.06.2022 19:38 Ответить
Фильмы с Арнольдом не были бы и наполовину настолько круты, если бы не идеи самого Шварца. Главная мышца у него всё таки - мозг.
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14.06.2022 19:40 Ответить
Доречно👍
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14.06.2022 20:18 Ответить
Нужно зарядить Терминатора в прошлое, чтобы он путинскому папаше яйца оторвал.
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14.06.2022 19:11 Ответить
А путинской мамашке все дырки монтажной пеной залил!
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14.06.2022 22:45 Ответить
Дякуємо, пане Шварценеггер.
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14.06.2022 19:12 Ответить
Ось це хороший приклад актора який пішов у політику, у нас нажаль не так(
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14.06.2022 19:12 Ответить
бо він не пішов у президенти, а спочатку в Конгрес від штату, не дурив нарід, як наш Боневтік, бо йшов служити людям, а не дурити
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14.06.2022 19:18 Ответить
Он по конституции не может стать президентом. А вот губернатором - вполне.
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14.06.2022 19:56 Ответить
Арні - повага. Але європейські країни нам нічого не винні, окрім Великобританії. І США. Пам'ятаємо будапештський меморандум. Тому краще Арні нагадай про це своїм лідерам. Із ********* системами ППО і артилерійськими системами великої дальності і точності змогли би значно швидше закінчити цю війну на користь усього цивілізованого світу.
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14.06.2022 19:17 Ответить
В нас нема бажання розтягувати цю війну на багато років. Зважаючи на це, неважливо скільки у рашки грошей. Вони просто не встигнуть конвертувати їх в нові ракети. Тому зброя - це перше і єдине, що ВИННІ ( так, саме ВИННІ) Україні США і Великобританія.
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14.06.2022 19:20 Ответить
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14.06.2022 19:18 Ответить
Арні влучно підкреслив всю фальш , підлість і ницість старої Європи .
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14.06.2022 19:18 Ответить
ВСЕГДА уважал Арни.
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14.06.2022 19:22 Ответить
за что?
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14.06.2022 20:04 Ответить
Шварц человек чести❗
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14.06.2022 20:19 Ответить
ты просто сиди на бутылке молча все равно не поймешь своей лишней хромосомой
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14.06.2022 20:22 Ответить
Зараз роспропаганда згадає, як батько Арні служив Гітлеру
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14.06.2022 19:29 Ответить
У ті часи майже всі німці і австрійці служили Гітлеру. Але з деяких їх нащадків виріс Шольц, а з деяких виріс Арні.
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14.06.2022 19:56 Ответить
Так и у Януковича папа служил Гитлеру (полицаем в Беларуси), и папа Медведчука служил Гитлеру (отправлял украинцев из оккупированного Киева на работы в Германию) - о них роспропаганда рассказывает?
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14.06.2022 20:23 Ответить
Жаль, Арни сейчас не президент Америки.
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14.06.2022 19:36 Ответить
Ну, по крайней мере в Симпсонах он им побывал. И сам себя озвучивал.
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14.06.2022 19:58 Ответить
Следующий республиканский президент Арни👍 Трамп👎
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14.06.2022 20:20 Ответить
Спасибо, Апни. 100 лет тебе здоровья
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14.06.2022 19:37 Ответить
А Шварцнегер в курсі, що ми до цього часу прокачуємо газ і нафту через свою територію?
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14.06.2022 19:46 Ответить
он даже вкурсе что ты сидишь на бутылке
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14.06.2022 20:24 Ответить
А по суті можеш щось промямлити?
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14.06.2022 21:16 Ответить
Сравните речь американского актёра и речь актёра-*********** Украины - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM
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14.06.2022 20:30 Ответить
Шварц это Шварц👍
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14.06.2022 21:19 Ответить
И как актер хорош,а как человек ещё лучше.
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14.06.2022 20:34 Ответить
Людина яка достойна поваги !
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14.06.2022 21:03 Ответить
Великий Актор, дякую Шварце
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14.06.2022 21:41 Ответить
командос
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14.06.2022 22:37 Ответить
Арни - Человечище !
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14.06.2022 22:54 Ответить
 
 