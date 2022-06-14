Россия запретила въезд десяткам британских журналистов и деятелям оборонного сектора

Россия внесла в черный список 29 британских журналистов и 20 человек, связанных с оборонной промышленностью Британии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российский МИД.

МИД РФ заявил, что "в связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций против ведущих журналистов РФ и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский "стоп-лист" руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании".

Министерство уточнило, что "вошедшие в список британские журналисты причастны к умышленному распространению лживой и односторонней информации о России и событиях в Украине и на Донбассе. Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе".

В список попали журналисты BBC, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.

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Лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, принимают участие в принятии решений по поставке вооружений в Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

В списке оказались Джереми Марк Квин, заместитель министра обороны, Бенджамин Джон Ки, командующий ВМС и начальник штаба ВМС, Майкл Вигстон, командующий ВВС, руководство группы компаний BAE Systems и руководство компании Thales UK, три депутата Палаты общин британского парламента.

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Также сообщается, что работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена.