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Новости За рубежом
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Великобритания (4250) журналистика (3162) запрет (1660) МИД РФ (1629) оборона (1538) санкции (10612)

Россия запретила въезд десяткам британских журналистов и деятелям оборонного сектора

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

россия,запрет,стоп

Россия внесла в черный список 29 британских журналистов и 20 человек, связанных с оборонной промышленностью Британии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил российский МИД.

МИД РФ заявил, что "в связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций против ведущих журналистов РФ и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский "стоп-лист" руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании".

Министерство уточнило, что "вошедшие в список британские журналисты причастны к умышленному распространению лживой и односторонней информации о России и событиях в Украине и на Донбассе. Своими предвзятыми оценками они также способствуют разжиганию русофобии в британском обществе".

В список попали журналисты BBC, The Guardian, Sky News, Times, Financial Times.

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Лица, связанные с оборонным комплексом Великобритании, принимают участие в принятии решений по поставке вооружений в Украину, которые используются местными карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.

В списке оказались Джереми Марк Квин, заместитель министра обороны, Бенджамин Джон Ки, командующий ВМС и начальник штаба ВМС, Майкл Вигстон, командующий ВВС, руководство группы компаний BAE Systems и руководство компании Thales UK, три депутата Палаты общин британского парламента.

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Также сообщается, что работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена.
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Ой, бідні британці, що ж робити тепер
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14.06.2022 19:19 Ответить
https://mova.org.ua/
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14.06.2022 19:27 Ответить
Тріпологія !
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14.06.2022 19:29 Ответить
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14.06.2022 19:27 Ответить
Я теж заборонив своєму коту красти мої сосиськи. Побачимо...
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14.06.2022 19:28 Ответить
Ой, лишенько, що ж робити бідолашнім британцям?
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14.06.2022 20:38 Ответить
 
 