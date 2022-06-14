Возвращение людей из-за границы помогает государству, но это выбор каждого украинца, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Возвращение украинцев из-за границы помогает государству, но поскольку идет война, это выбор каждого человека.
Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции для представителей датских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если бы сегодня закончилась война, я бы полностью обратился бы ко всем ( украинцам. - Ред.) и попросил бы всех вернуться. Я уверен, что наши украинцы обожают Украину и для них это лучшее государство... Но сегодня война еще не закончилась, поэтому существует опасность в некоторых районах, в некоторых регионах нашего государства. И потому я считаю, что каждый день, когда украинцы будут возвращаться, они будут начинать запускать экономику нашего государства. Для нас это важно, но пока война не закончилась, я не могу обращаться с просьбой вернуться. Я могу сказать только одно: возвращение каждого помогает Украине, но сегодня это тот период, когда мы воюем, так это выбор каждого украинца", - сказал Зеленский.
По его словам, восстанавливать страну должны именно те люди, для кого она является родным домом.
"У нас свободное государство, только знайте одно, что мы на вас очень рассчитываем, мы хотим, чтобы вы оставались гражданами Украины, и я уверен, что это желание у нас совпадает", – добавил Президент.
Пожалуйста, подождите...
Може настав час розібратися з вкраденими надрами і заводами? З ціноутвореннями? З долями зарплати у собівартості продукції Карабасів- Барабасів? Чому наші продукти в Україні стоять дорожче ніж у Європі?
Зараз ти кидаїш на передову простих людей, які навіть не розуміють звідки прилітає їх останній снаряд. При 10-ти кратній перевазі противника в артилерії. Ці гроші , на які мали бути построєна наша армія, ви всі суки вкрали. ******** всі на фронт , всі , хто командував і приймав рішення. А коли вас усіх там *******, тоді і ми підем захищати , тільки вже себе, бо зараз виходить шо ми вас захищаємо, шоб ви знов остались живі і нами потім покамандували.
А чем оно так особо помогает, если работы на всех не хватает?
Для многих сейчас открылся шанс, о котором кто-то мечтал, а кто-то и не знал, что мечтает. Многие, даже из тех, кто хотел бы вернуться, останутся ради детей - хотя бы потому, что в Германии бесплатное высшее образование для всех, вне зависимости от гражданства.
В общем, как это ни было бы печально для Украины как нации, надо готовиться к тому, что из Германии мало кто теперь уже уедет. Если, конечно, наше правительство немецкое не испортит всё настолько, что уже из Германии придётся бежать - увы и ах, не могу исключить и такого варианта.
А так, конечно, произошел просто глобальный исход украинцев, сравнимый с исходами армян, ирландцев, южных итальянцев. Через поколение, а то и раньше, в руководстве многих западныхстран и компаний, в спорте, культуре безусловно появятся много людей с украинскими фамилиями.
Если бы вы знали, сколько у нас сейчас индусов получает магистров в Computer Science после бакалавриата в Бангалоре. Они даже немецкий не учат, потому что СS ведут на английском. И, кстати, очень многие остаются ведь. Рассчёт ведётся на то, чтобы привлечь в Германию мозги.
Тут, как это ни печально дла Украины, для молодых Украинок сплошной выигрыш. Если ты работаешь и учишься, у тебя проездной по всей федеральной земле, виза, материальная поддержка как беженке, перспективы остаться на высокооплачиваемой работе. Моя фирма, занимающаяся искусственным интеллектом, сейчас подумывает открыть места для Украинцев. Так шта...
Чудово. Питання:
1. Куди повертатись тим в кого зруйноване житло?
2. Що робити у зруйнованій економіці мільйонам жінок та дітей?
Я більш ніж певен що проблеми ціх людей нашою державою не будуть вирішені.
Тому насправді багато повернеться одразу( у кого є де жити) але будуть ті хто лишиться тимчасово чи назавжди.
Багато виїдуть після війни.
Вторжение России вызвало резкий всплеск оттока HNWI из Украины, которая, по прогнозам, понесет самые большие чистые потери за всю историю страны - 2,8 тыс. миллионеров (42% HNWI)
Т.е. долларовые миллионеры, аля средний класс бегут, почемуто
Миллиардеры готовятся пилять помощь, когда победим.
Ведь антикоррупционная реформа не завершена
Хотя на словах завершена и лучшая в мире
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/14/7352486/
но директора САП почемуто не могут назначить 1.5 года
И результат за все время, какойто не очень
Наверное в стране нет коррупции, поэтому и посадить никого не могут
Так по мелочам ловят "рыбку"
В Раде уже зарегистрировали закон, чтобы моряков выпускать, как инвалидов за границу...
Возвращаться можно, и не покидать страну, только
- верховенство закона (а не как Велюр рестораны, Тищенко - Ну он же никого не убил, просто ДТП)
- антикорупционные органы, реально посадили когото
По факту даже подозрение вручить не могут, в отличие от военкоматов
- НАТО
- ЕС
- быстрое (5-6 лет) восстановление страны после победы
3,14здит и 3,14здит без конца и края
Та й влада наша вона ж не змінилась.
Тому після перемоги мусить змінитись дуже сильно держава . Інакше ... Поїдуть ще більше.
Або знесуть нах усю владу( це теж не дуже добре)
Має відбутися революція у голові "еліти" про те ,що нарешті треба жити по закону.
Та на це мала надія...
причин для повернення багато, і можливостей буде не менше, відбудова, впевнений що вона буде, наприклад створить ті самі робочі місця , і наприклад якщо буде доступ до ринку кредитування (для чого нам і потрібен ЄС, зрозуміло з виконанням всіх умов) також надасть поштовх. Варіантів багато, як буде втілено в життя покаже час.
І я наприклад не хотів би жити в Німеччині, менталітет не наш))). І не тільки в Німеччині.
І зрозіміло, що ви завжди буде переселенцем, навіть через 10років, у більшості випадків. Але зрозуміло що спочаткупотрібна перемога і чим скоріш.
А инвесторов такой посыл не распугает ? А то они у нас очень пугливые, в феврале наши клоуны из Шапитолия не знали как их не распугать ...
Стаття 24 Конституції говорить:
«Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.»
Стаття 64 Конституції говорить:
«В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.»
Отже надання сексистьских привілеїв для перетину кордону на основі жіночої статі є грубим порушенням Конституції та СЕКСИЗМОМ.