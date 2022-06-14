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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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Байден (2377) США (23167) элеватор (18) зерновые (92)

США помогут в построении временных элеваторов для вывоза зерна из Украины, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зерно,вагон,експорт,елеватор

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во вторник заявил президент США Джо Байден.

"Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн застрявшего в Украине на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие", - подчеркнул президент США и добавил, что, по его мнению, зерно нельзя экспортировать Черным морем , поскольку оно "будет взорвано на воде".

"Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывезти его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую же систему железнодорожных дорог, как и Россия, где ширина колеи отличается от колеи в Европе, поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины  в частности, Польшей, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилища на (европейские) вагоны и дальше в океан", – добавил Байден.

Как сообщалось, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок на мировые рынки.

Читайте: Страны ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых
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Топ комментарии
+12
Байден больше сделалдля Украины чем доморощеные видеофилы
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14.06.2022 19:56
+9
А як кацапи вже розмріялися, що за їхнє "разрішенійє" возити українске зерно Чорним морем їм і санкції знімуть, і Одесу розмінують, і топити кораблі під байки, що там база "Азова" у трюмах, дозволятимуть. А тут, бачте, дядько Джо
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14.06.2022 20:01
+7
В принципе это реальный выход. На море мокши будут все суда топить и минировать или захватывать, а на нашу ракетную оборону пока особых надежд нет.
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14.06.2022 19:40
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кароче,трахать крысу кремлёвскую мы будем в гордом одиночестве..
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14.06.2022 19:35 Ответить
в вашем высере нет никакой логики. При чем тут?
У нас полно зерна. Это большие деньги, приличный доход в бюджет.
Что не так если нам помогут вывезти зерно?
больные б на всю голову...
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14.06.2022 20:53 Ответить
Порти розблоковувати ніхто не буде.
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14.06.2022 21:01 Ответить
Осторожно, Байден. За оружие тебе уже прилетело, прилетит и за элеваторы.
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14.06.2022 19:39 Ответить
нехай збудують євроколію ******-люблін /констанца-гданськ/
через чернівці-франківськ-львів і
вздовж неї будують ці елеватори там, де зручно
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14.06.2022 21:58 Ответить
і в чорне море вихід, і в балтійське, і на дунай
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14.06.2022 22:05 Ответить
В принципе это реальный выход. На море мокши будут все суда топить и минировать или захватывать, а на нашу ракетную оборону пока особых надежд нет.
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14.06.2022 19:40 Ответить
сегодня под Одессой сбили обе ракеты которые по Одессе орки лупанули. Но кроме ракет, в море есть корабли ЧФ РФ и МИНЫ.
Мин по всему морю столько что Черное море еще многие годы после войны будет закрыто для гражданских судов...
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14.06.2022 21:00 Ответить
Байден больше сделалдля Украины чем доморощеные видеофилы
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14.06.2022 19:56 Ответить
нет, чтоб морем везти, пуляя по рахе..они элеваторы строят...
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14.06.2022 19:59 Ответить
"пуляя по рахе"

Ага, пропонуєш влаштувати paZZєї "Перл-Харбор", в'їбать контрольний тактичною десь в ростові, і зі спокійною душею попливсти собі?
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14.06.2022 20:32 Ответить
то есть чтобы страна-член НАТО начала войну со страной с ЯО?
вы думаете, Украина от этого что-то выиграла бы?
больные на всю голову...
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14.06.2022 20:55 Ответить
А як кацапи вже розмріялися, що за їхнє "разрішенійє" возити українске зерно Чорним морем їм і санкції знімуть, і Одесу розмінують, і топити кораблі під байки, що там база "Азова" у трюмах, дозволятимуть. А тут, бачте, дядько Джо
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14.06.2022 20:01 Ответить
проблема в тому что у України на Західної Європи залізничні колії різної ширини...
інакше давно б вже вивезли залізницею.
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14.06.2022 20:59 Ответить
Ну, так через це ж Байденюк і каже про тимчасові елеватори на кордоні
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14.06.2022 21:16 Ответить
Распилить ракеты типа СКАД, стратегическую авиацию, утилизировать боеприпасы - тут американцы впереди планеты все. Ибо украинским дикарям оружие было не положено. Тут ковбойцы опять суетятся с нашим зерном, не иначе опять бусики и зеркальца пообещали.
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14.06.2022 20:47 Ответить
судя по тебе и твоему тупому тролячьему высеру, такому как ты реально что-то тяжелее мышки в руки давать опасно - ты и с клавой и с мышкой беды наделаешь.
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14.06.2022 20:56 Ответить
Це все добре. Але, пане Байден, - краще дайте нам пошвидше більше зброї!
Тоді непотрібно буде будувати тимчасові елеватори!
Бо все буде Україна!!!

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14.06.2022 22:54 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

2 ч. ·

Байден заявил, что США в Польше построят временные хранилища для вывезенного украинского зерна.

А мы тут про какое-то оружие для нас говорим. Просто у Байдена согласовано с Путлером, какие территории Украины тот возьмет. И пока идёт война, единственная приоритетная задача у Вашингтона - вывозить американским компаниям наше зерно, зарабатывая сотни миллионов долларов.
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15.06.2022 00:08 Ответить
 
 