США помогут в построении временных элеваторов для вывоза зерна из Украины, - Байден

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во вторник заявил президент США Джо Байден.

"Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн застрявшего в Украине на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие", - подчеркнул президент США и добавил, что, по его мнению, зерно нельзя экспортировать Черным морем , поскольку оно "будет взорвано на воде".

"Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывезти его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую же систему железнодорожных дорог, как и Россия, где ширина колеи отличается от колеи в Европе, поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины в частности, Польшей, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилища на (европейские) вагоны и дальше в океан", – добавил Байден.

Как сообщалось, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок на мировые рынки.

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