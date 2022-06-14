США помогут в построении временных элеваторов для вывоза зерна из Украины, - Байден
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Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во вторник заявил президент США Джо Байден.
"Мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы вывезти 20 миллионов тонн застрявшего в Украине на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие", - подчеркнул президент США и добавил, что, по его мнению, зерно нельзя экспортировать Черным морем , поскольку оно "будет взорвано на воде".
"Поэтому мы работаем над планом, чтобы вывезти его через другие страны по железной дороге. Но Украина имеет такую же систему железнодорожных дорог, как и Россия, где ширина колеи отличается от колеи в Европе, поэтому мы будем строить временные элеваторы на границе Украины в частности, Польшей, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилища на (европейские) вагоны и дальше в океан", – добавил Байден.
Как сообщалось, правительства ЕС рассмотрят возможность предоставления Украине временных хранилищ для зерновых, чтобы помочь в сохранении урожая и обеспечении будущих поставок на мировые рынки.
Пожалуйста, подождите...
У нас полно зерна. Это большие деньги, приличный доход в бюджет.
Что не так если нам помогут вывезти зерно?
больные б на всю голову...
через чернівці-франківськ-львів і
вздовж неї будують ці елеватори там, де зручно
Мин по всему морю столько что Черное море еще многие годы после войны будет закрыто для гражданских судов...
Ага, пропонуєш влаштувати paZZєї "Перл-Харбор", в'їбать контрольний тактичною десь в ростові, і зі спокійною душею попливсти собі?
вы думаете, Украина от этого что-то выиграла бы?
больные на всю голову...
інакше давно б вже вивезли залізницею.
Тоді непотрібно буде будувати тимчасові елеватори!
Бо все буде Україна!!!
2 ч. ·
Байден заявил, что США в Польше построят временные хранилища для вывезенного украинского зерна.
А мы тут про какое-то оружие для нас говорим. Просто у Байдена согласовано с Путлером, какие территории Украины тот возьмет. И пока идёт война, единственная приоритетная задача у Вашингтона - вывозить американским компаниям наше зерно, зарабатывая сотни миллионов долларов.