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У оккупантов проблемы с комплектованием подразделений: "Тут 150 человек отказников. Кто второй раз захочет в такую жопу, бл#", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская 64-я отдельная мотострелковая бригада, совершавшая зверства в Буче, испытывает проблемы с пополнением личным составом.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор офицеров 64-й ОМСБр ВС РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР Минобороны.

В ходе разговора подчиненный офицер спрашивает своего командира относительно правдивости слухов об увольнении Шойгу. Командир опровергает: "Нет, вроде. Вот он недавно Омурбекову (командиру 64 бригады) звезду вручал (звание полковника)".

Оккупанты обсуждают обещанные российскими властями денежные надбавки: "Зае… (прекрасно). А то у нас отказников просто вообще – море". В их подразделении практически невозможно набрать должное количество желающих служить: "Здесь 150 отказников. Все, кто оттуда приходит. Их никто и осуждать не имеет права. Ну, кто второй раз захочет в эту задницу?"

Смотрите: "Мы туда поедем на смерть": Оккупанты уже не надеются вырваться из Украины живыми, - перехват ГУР МО. АУДИО

Напомним, что 64 ОМСБр именно то подразделение, совершавшее ужасные преступления во время оккупации Бучи. После увольнения Бучи, командир 64 ОМСБр, Азатбек Омурбеков, получил государственные награды РФ и внеочередное звание.
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Укроп пуля вправит мозг, а жОна получит бутылку постного ,пол кило гречки ,застебнутое лощье великим пидором по имени *****...
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14.06.2022 21:00 Ответить
Доки ЄС та решта світу спонсують рашистов доти буде війна.
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14.06.2022 21:02 Ответить
Але ж лізуть, як таракани, і на сході і в Харківській області
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14.06.2022 21:02 Ответить
Знову "перехоплення". А це ті самі, що " перехоплювали" розмову Байдена і Порошенка? Чи тільки медведчука і Порошенка?
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14.06.2022 22:25 Ответить
Это старое. Еще за апрель.
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14.06.2022 22:39 Ответить
 
 