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ВР (28725) США (23167) Кравчук Евгения (361)

Делегация Рады начала визит в США - будут убеждать предоставить больше оружия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Делегация Верховной Рады и сенаторы верхней палаты Конгресса США обсудили поставки тяжелого вооружения в Украину, рассказала народный депутат Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Наша делегация сегодня начала работу в Вашингтоне, будем здесь несколько дней. Первые встречи с сенаторами верхней палаты мы провели и говорили о вещах, которые сейчас нужны – это оружие, тяжелое вооружение", - сказала Кравчук в эфире национального телемарафона во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что в бюджете США заложены значительные средства на вооружение для Украины.

"И теперь наша основная задача – проговорить с конгрессменами, чтобы они контролировали эти средства, чтобы эти средства тратились быстро и на то, что необходимо Украине, которые просят ее Вооруженные Силы", – отметила народный депутат.

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По словам Кравчук, в планах парламентской делегации – договориться о ежегодной программе, предусмотренной в американском бюджете, на милитарную поддержку, на вооружение Украины, по примеру формата, "как они работают с Израилем".

Кравчук отметила, что одна из задач визита депутатов в США – обеспечить продолжение двухпартийной поддержки Украины.

"Это очень важно, поскольку ни один закон не пройдет без двухпартийной поддержки", – отметила Кравчук.

Кравчук также сообщила, что планируются встречи украинской парламентской делегации в министерстве иностранных дел США и Пентагоне.

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Топ комментарии
+26
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14.06.2022 20:56
+25
Сподіваюсь не дєрмак якийсь з агрохімією. Хоча якщо хтось зі "Слуг народу", що скоріш за все, то діло дрянь
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14.06.2022 20:51
+17
Зараз побачать цих дибіліі з СН і дадуть рогатки, щоб один одного не поранили.
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14.06.2022 20:51
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І хто ж входить в склад делегації?
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14.06.2022 20:48 Ответить
Сподіваюсь не дєрмак якийсь з агрохімією. Хоча якщо хтось зі "Слуг народу", що скоріш за все, то діло дрянь
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14.06.2022 20:51 Ответить
ну ясно дело кто - Безугла и К 🤣
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14.06.2022 20:53 Ответить
Мабуть до Штатів полетів гумовий літак, бо в звичайний усі бажаючі не втовпилися би.
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14.06.2022 20:56 Ответить
Тисну вашу руку 👏
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14.06.2022 21:39 Ответить
Як хто.... "вялікіє уми, найвялічнєшага презедента".... шампури й мангал будуть просити.... літо "шашлички".... "нєнагнєтайтє"....
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14.06.2022 20:57 Ответить
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14.06.2022 21:14 Ответить
Боевой дрон оснащен вирусами.
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14.06.2022 21:16 Ответить
Про який Закон що має пройти вони говорять??? Вже підписаний й пройдений Закон про "Ленд-Ліз " , більше нічого не треба окрім впевненості Америки що зразки зброї з допомоги кротів рашиских з ОП не потраплять до рашистов.
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14.06.2022 20:49 Ответить
надеюсь леди безуглая во главе...иначе всё не имеет смысла.
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14.06.2022 20:50 Ответить
Зараз побачать цих дибіліі з СН і дадуть рогатки, щоб один одного не поранили.
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14.06.2022 20:51 Ответить
спочатку дадуть лінійки...щоб слуги один одному IQ поміряли...
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14.06.2022 21:07 Ответить
До Дня Незалежності Володя зробив новий літак і показав всім, який він сильний. Делегати їдуть, будуть всіх переконувати надати більше зброї.
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14.06.2022 20:54 Ответить
главное, чтобы работали , а не жрали шаурму и шашлыки
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14.06.2022 20:55 Ответить
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14.06.2022 20:56 Ответить
А выборы 2019 напомнить? Шо вы нас все время пугаете ? Они не нападут . А крики Турчинова что за 2021 год не куплено ни одной Стугны, а просьбы Корестелева оплать ракеты и 2й дивизион Нептуна ? Короче зеля где деньги ?
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14.06.2022 21:07 Ответить
Евгения Кравчук, после окончания командировки, не забудьте отчитаться о результатах, особенно в части формата "как они работают с Израилем"
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14.06.2022 20:58 Ответить
Головне,щоб конгресмени побільше питань задавали і преса щоб активно висвітлювала!
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14.06.2022 20:58 Ответить
Агрохімія сто процентів там
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14.06.2022 21:02 Ответить
На момент развала СССР в Украине было больше 20000 танков, 2500 стратегических ракет 3е место в мире. А 2006 еще было около 26 Ту22 ( это те шо бомбили Азов ), а где Вильха , Стугна , Нептун заводы по изготовлению снарядов и патронов. Как сказал зебил и его дружбан гардон мы думали они не нападут.
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14.06.2022 21:03 Ответить
зе-быдло з рады попэрлось в америку потусить са счет налогоплательщиков. при желании, в мире можно купить практически любое оружие, и очень быстро у людей которые продают его нелегально.
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14.06.2022 21:05 Ответить
Та , да ! Даже в РФ можно купить . 😃
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14.06.2022 21:49 Ответить
Лицеміри з роду Юди ,котрі у вересні 2021 року ,за рашистську мзду не голосували про звернення до Конгресу США , про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО, поїхали в часі війни ,за людські гроші , в туристичну подорож.Хто ж зтакими зрадниками, буде вести якісь перемовини про зброю?Рада не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання статусу основного союзника поза НАТО (radiosvoboda.org)
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14.06.2022 21:25 Ответить
Таки так, беріть шашлик який залишився від 9 травня і везіть до нашого президента від зе собаки....
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14.06.2022 21:38 Ответить
Правильная работа , поставки вооружений нужно лоббировать всеми возможньіми способами . Политики должньі работать с политиками , военньіе - с военньіми .
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14.06.2022 21:47 Ответить
Цікаво, а там є "визитівка" Єрмака пані Безугла. Око Великого і Страшного ВізІра. Як відомо, Міллі і Залужний на пряму контактують. І не ставлять до відома ні Візиря ні придворного Люську, бо зхразу ж підуть на телеВізір. А МО вже готує грунт про непоставку озброєнь і т.д. Всякими шляхами мстять українцям за спротив.
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14.06.2022 22:16 Ответить
Один з зелених делегатів. Некто Нікіфоров.
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14.06.2022 23:29 Ответить
Мені здається чи військових дійсно не допускають ні на які перемовини про постачання озброєння? Від " Слуг ", які прославились своєю тупістю і аморальністю по типу " продай собаку і заплати за газ ", важко чекати, що вони професіонально, переконливо і аргументовано зможуть вирішити проблему кількості, якості і термінів постачання зброї. Рєзніков теж людина не військова і його професіоналізм як міністра оборони знищений розмінуванням Чонгару. Чому не налагоджують комунікації військових з військовими, а вставляють прокладку із мерзотників, які кілька місяців не виділяли замовлені 23 млрд на ЗСУ аж до початку вторгнення?
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15.06.2022 00:04 Ответить
На халяву полетіли в америку.Щоб подивитися на капіталістичне життя як воно є,а не за зброю домовлятися.
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15.06.2022 07:49 Ответить
 
 