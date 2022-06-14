РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14233 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине
1 266 5
Австрия (734) Евросоюз (15868) Соботка Вольфганг (6) Стефанчук Руслан (578)

Рассчитываю, что Австрия осознает стратегическую роль Украины как гаранта безопасности Европы - Стефанчук встретился со спикером парламента Австрии Соботкой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

соботка,стефанчук

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Президентом Национального Совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.

Спикеры обоих парламентов обсудили поддержку Украины на ее пути к получению статуса кандидата в члены ЕС, участие Австрии в восстановлении Украины, наказание агрессора за развязывание войны против Украины.

"Рассчитываю, что Австрия осознает стратегическую роль Украины как гаранта безопасности Европы и экономический потенциал нашего государства и будет выступать в поддержку членства Украины в ЕС", - отметил Руслан Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова пройти путь к полноценному членству в ЕС и провести все необходимые реформы, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины отметил важность поддержания регулярного межпарламентского диалога между странами и принятия Парламентом Австрии решения о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Руслан Стефанчук поблагодарил за разноплановую помощь и пригласил Президента Национального Совета посетить Украину.

Также читайте: Европа будущего возможна только с Украиной, - Стефанчук едет в Бельгию агитировать на счет вступления Киева в ЕС
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ось ***** ця дурна, жирна свиня під час війни поїхала в Австрію? толку ж від неї ніякого, ****** зе-бидло.
показать весь комментарий
14.06.2022 21:14 Ответить
Як навіщо дочка у того борова там навчається. Катаються до своїх викормишів, більше ж нічого робити. Всі патріоти України навчаються закордоном.
показать весь комментарий
14.06.2022 21:35 Ответить
Не можна Стефанчука за кордон по допомогу посилати. Йому не дадуть. Його квітучий вигляд і велетенські об'єми породжують у іноземних громадян сумніви у факті самої війни. Я б не повірив у африкснський голод у якійсь Руанді, якби їжу просив от такий вгодований чорношкірий африканець.
показать весь комментарий
14.06.2022 21:32 Ответить
Краще б Порошенка послали. Скільки є нормальних людей в Україні, але зекоманді вони не потрібні.
показать весь комментарий
14.06.2022 21:38 Ответить
А зачем встречаются с откровенно коррумпированными Газпромом политиками? Смысл?
показать весь комментарий
14.06.2022 22:46 Ответить
 
 