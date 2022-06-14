В Германии считают, что многие украинцы останутся в стране и после окончания войны
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Министры внутренних дел и труда Германии, посещая учреждение для приема беженцев в Берлине, сказали, что многие украинские беженцы останутся в стране даже после окончания войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.
По словам министра труда Губертуса Гайля, интеграция беженцев в Германии происходит "большими шагами".
"Даже если война вскоре застопорится и будет достигнуто прекращение огня, разрушения будут настолько серьезными, что возвращение многих людей за короткое время нереально", – считает Гайль.
"Вот почему мы в Германии дольше будем нуждаться в щедрости", - добавил он.
Сенатор Берлина по социальным вопросам Катя Киппинг также считает, что количество украинских военных беженцев в столице может снова увеличиться.
На данный момент количество прибывающих в Берлин немного снизилось до 500 человек в день, "но мы должны ожидать внезапного увеличения в любое время", - считает Киппинг.
По ее словам, темпы прибытия зависят от хода войны и событий в других странах, принимающих украинцев.
С начала полномасштабного вторжения России граждане Германии пожертвовали Украине 812 миллионов евро – это максимальная номинальная сумма пожертвований со времен Второй мировой войны.
Пожалуйста, подождите...
В мене там знайомі живуть, в Берліні, айтішники. Взагалі німецька для цього не потрібна. Добре володіють англійською, трошки німецькою розмовною, якихось пильг для біженців не потребує, окрім хіба шо права вид жа жительство, бо це дає право там жити й працювати.
До речі, в нас мало розуміють, що вступ до ЄС дасть нам право працювати в Європі і жити там в будь-якій країні, бо це вільний ринок праці.
В итоге больше ,чем в Украине или к примеру Прибалтике заработать чистыми точно не получится.
Заработок будет больше,а налоги все сведут к той же сумме,а при всех арендах наверное ещё и меньше получится (вряд-ли они будут пользоваться жильем для беженцев)
Но первичная помощь далека от совершенства,впрочем как и везде на западе-к примеру хотите пройти ЯМР -на бесплатное очередь в 3 месяца,внеочереди -600 евро,ну и т.п.
До уровня жизни (относительного для квалифицированного специалиста)-очень все забюрократизировано,немецкий язык сложен,культура с большой добавкой цветного населения в крупных городах
Кстати, Германии нормально. Они еще и разбавят арабов нашей кровью. И правильно сделают.
Так что вряд-ли кто то там сильно разбавит в итоге.
фу. гыдота.
Но большинство поехало вообще не работать,а бесплатно жить.
У нас с Черкасс таких полно-хотя на область фактически ничего не попало,и беженцы они относительные.
вполне онемечились.
А арабам нічого ображатись - вони теж постраждали від геноциду Путіна, Меркель і тоді не суперечила Вольдемару. І зараз німці йому не суперечать а намагаються зберегти "морду ліца". Вони були його форпостом в Європі - усі його сотоварищі крупні власники в Німеччині.
гонять штольца - постоянно обещать, но ничего не давать...
Саме рашистська воєнна агресія винна у міграційному бумі.
Втікачі приїдуть у гості, коли Україну відбудують після війни, саме тоді вони приїдуть, щоб проголосувати на наступних виборах та обрати нам якусь чергову дичину. Може нашим наступним президентом буде чорношкірий гей, і тоді нас до ЄС таки нарешті візьмуть.