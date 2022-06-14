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беженцы (1464) Германия (6007) украинцы (3735)

В Германии считают, что многие украинцы останутся в стране и после окончания войны

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

німеччина

Министры внутренних дел и труда Германии, посещая учреждение для приема беженцев в Берлине, сказали, что многие украинские беженцы останутся в стране даже после окончания войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

По словам министра труда Губертуса Гайля, интеграция беженцев в Германии происходит "большими шагами".

"Даже если война вскоре застопорится и будет достигнуто прекращение огня, разрушения будут настолько серьезными, что возвращение многих людей за короткое время нереально", – считает Гайль.

Читайте: Германия поставит Украине больше оружия, - Шольц

"Вот почему мы в Германии дольше будем нуждаться в щедрости", - добавил он.

Сенатор Берлина по социальным вопросам Катя Киппинг также считает, что количество украинских военных беженцев в столице может снова увеличиться.

На данный момент количество прибывающих в Берлин немного снизилось до 500 человек в день, "но мы должны ожидать внезапного увеличения в любое время", - считает Киппинг.

Также читайте: Сейчас в стране находятся полтора миллиона беженцев из Украины, - МВД Польши

По ее словам, темпы прибытия зависят от хода войны и событий в других странах, принимающих украинцев.

С начала полномасштабного вторжения России граждане Германии пожертвовали Украине 812 миллионов евро – это максимальная номинальная сумма пожертвований со времен Второй мировой войны.
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Топ комментарии
+23
Серед моїх знайомих та колег за кордон дременули у першу чергу ті хто голосували за членограя і їм какая разніца
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14.06.2022 21:39
+19
Це з одного боку, а з другого багатьом не буде чого повертатися в Україну, якщо втрачені житло, майно.
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14.06.2022 21:12
+14
Кожна країна з будь-якої ситуації буде для себе шукати щось позитивне, й користь. вони дітям жінкам дадуть умови, щоб покращити генофонд, чому б ні. Кожен бореться за людський ресурс як може. он США науковців і талановитих людей приманювали і забирали з всіх помийок світу типу срср і тд, даючи нормальне життя. хто винен українцям що в них дебільна влада яку вони ж самі і обрали. які не забезпечили ні безпеку ні нормальний рівень життя нічого...
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14.06.2022 21:30
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Це з одного боку, а з другого багатьом не буде чого повертатися в Україну, якщо втрачені житло, майно.
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14.06.2022 21:12 Ответить
так,якщо втрачено житло,та є діти, то краще бути там,у німців добра соціальна підтримка на дітей..
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14.06.2022 21:19 Ответить
Давай почнемо, що не всі готові займатися низькокваліфікованою працею там, якщо в Україні є нормальний фах і пристойна зп. До того ж за аренду житла по-любому треба платити, що тут, що там.
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14.06.2022 21:25 Ответить
ну спочатку, поки не вивчив мову - низькокваліфікованою. А за 2-3 роки, коли мову вивчив - підвищуєш рівень.
В мене там знайомі живуть, в Берліні, айтішники. Взагалі німецька для цього не потрібна. Добре володіють англійською, трошки німецькою розмовною, якихось пильг для біженців не потребує, окрім хіба шо права вид жа жительство, бо це дає право там жити й працювати.
До речі, в нас мало розуміють, що вступ до ЄС дасть нам право працювати в Європі і жити там в будь-якій країні, бо це вільний ринок праці.
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14.06.2022 21:37 Ответить
Ну и на кой айтишникам та Германия?
В итоге больше ,чем в Украине или к примеру Прибалтике заработать чистыми точно не получится.
Заработок будет больше,а налоги все сведут к той же сумме,а при всех арендах наверное ещё и меньше получится (вряд-ли они будут пользоваться жильем для беженцев)
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14.06.2022 21:45 Ответить
Відповідь - рівень життя (медицина, освіта, інфраструктура, культура, etc.)
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14.06.2022 21:51 Ответить
Рівень життя дають гроші. А не країна перебування.
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14.06.2022 22:01 Ответить
В країнах 3-го світу погане повітря, екологія. Може не бути якісних продуктів, напоїв. Проблеми з персональною безпекою якщо ти не депутат.
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14.06.2022 23:40 Ответить
В Америці офігєнна персональна безпека, коли у кожної тварини ствол у кишені. Достатньо згадати скільки народу вбивають любителі пастрілять в школах чи на масових заходах.
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15.06.2022 01:22 Ответить
Ну про медицину немного рассмешили-я врач,не раз был в Австрии и Германии на коференциях-могу сказать одно-особого качества медицины там нет,есть отдельные направления (протезирование,онкология ) которые заметно лучше из-за финансирования.
Но первичная помощь далека от совершенства,впрочем как и везде на западе-к примеру хотите пройти ЯМР -на бесплатное очередь в 3 месяца,внеочереди -600 евро,ну и т.п.
До уровня жизни (относительного для квалифицированного специалиста)-очень все забюрократизировано,немецкий язык сложен,культура с большой добавкой цветного населения в крупных городах
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14.06.2022 22:01 Ответить
медицина освіта на то все гроші треба мати, культура - мультікультура, субкультура-гендер і решта, знову переслідування жидів (ні, не німці, біженці з Африки переслідують), податки 50%, офігенська фіскальна машина, і при тому пані мєркєль прошляпілі, демократія хм, досить своєобразна. Люди якось бастували проти підняття оплат за щось там чи вивіз сміття чи ще щось, так їм сказали що зараз в ще раз так піднімемо...і люди розішлися. Коротше мають і свої проблеми.
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14.06.2022 22:25 Ответить
Ви помиляєтеся.
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14.06.2022 22:56 Ответить
навіть польські сертифікати у німців не рахуються, а наші тим більше, то ж так, низкокваліфікована праця, якою в Німеччині немає кому займатися, бо біженці з Африки не хочуть працювати, і німці як вважали себе самими-самими так і вважають далі себе самими-самими, дуже пихаті.
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14.06.2022 22:17 Ответить
саме з дітлахами там і не варто перебувати, дитині тим більше буде тяжко це все і мова і культура їх, абсолютно все не так як у нас.
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14.06.2022 22:28 Ответить
Германия выкормила монстра, а теперь пришло время и ей пожинать плоды своей деятельности
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14.06.2022 21:34 Ответить
на себя посмотри. Украина занималась тем же самым - кормила монстра. Или свое говно не пахнет?
Кстати, Германии нормально. Они еще и разбавят арабов нашей кровью. И правильно сделают.
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14.06.2022 21:41 Ответить
Пардон, я что страна? С тобой все в порядке, может таблетку забыл выпить?
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14.06.2022 21:53 Ответить
що за дурню пан пише? ми що, корови чи собачки, щоб нашу кров розбавляли ще чиєюсь, будь-хто? Най німці собі розбавляють як хочуть і чим хочуть. Того монстра що ми годували, то ми й розплачуємося, а німці хитрі(їх політики), профіти їм, а розплачуватися іншим.
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14.06.2022 22:19 Ответить
араби не асимілюються
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15.06.2022 08:41 Ответить
Ці партайгеносси міністри з радістю очікують нову українську кров у колись могутню, а нині сцикливу германську націю 👿
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14.06.2022 21:16 Ответить
нічого вони не радіють,у них вистачає біженців і без українців..
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14.06.2022 21:22 Ответить
те беженцы немножко другого качества
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14.06.2022 21:42 Ответить
Те беженцы (цветные) более привилигерованные судя по замыслам глобалистов.
Так что вряд-ли кто то там сильно разбавит в итоге.
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14.06.2022 21:47 Ответить
Хтось же має мити німецькі туалети і обслуговувати німецьких пенсіонерів в будинках пристарілих. Тому ганси непогано так прилаштувалися на війні в Україні
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14.06.2022 21:23 Ответить
у вас москалей немытые туалеты - больная тема. Вы что, их вообще никогда не моете, я не пойму?
фу. гыдота.
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14.06.2022 21:38 Ответить
Чеський мийник туалетів докорює мені, що я москаль, при цьому сам пише москалячою? Ти серйозно?!!
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14.06.2022 21:56 Ответить
Туалеты -это образно про неквалифицированный труд.
Но большинство поехало вообще не работать,а бесплатно жить.
У нас с Черкасс таких полно-хотя на область фактически ничего не попало,и беженцы они относительные.
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14.06.2022 22:04 Ответить
О еще одна сволочь кремлевская в вышиванке про туалеты. Это любимая и старая песня кацапских дибилов
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14.06.2022 21:48 Ответить
После этой дичи про Шольца,что показали 10 минут назад "гумористи",могут и завтра вышвырнуть
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14.06.2022 21:22 Ответить
Так а хто такого говнокомандуючого вибрав? Государство чи всеж насєлєніє?
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14.06.2022 21:27 Ответить
Кожна країна з будь-якої ситуації буде для себе шукати щось позитивне, й користь. вони дітям жінкам дадуть умови, щоб покращити генофонд, чому б ні. Кожен бореться за людський ресурс як може. он США науковців і талановитих людей приманювали і забирали з всіх помийок світу типу срср і тд, даючи нормальне життя. хто винен українцям що в них дебільна влада яку вони ж самі і обрали. які не забезпечили ні безпеку ні нормальний рівень життя нічого...
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14.06.2022 21:30 Ответить
покращити генофонд? а чому українці мають стати підкором для їх генофонду? і у нас тут не помойка, не смітник, порівння недоречне. У німців теж влада ...не дуже. Вибачайте, але забезпечувати більш меньш рівень життя за рахунок дешевого русского газу - не номер.
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14.06.2022 22:32 Ответить
И правильно сделают.
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14.06.2022 21:35 Ответить
А шо такое, арабы не довольны?
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14.06.2022 21:36 Ответить
арабам по фигу. Они себя сейчас в Германии неплохо чувствуют. бабы с накаченными губами, нарощеными ногтями, накладными ресницами, размалеванные, джинсы в обтяжку - ну точно наши, но с какого-то дешевого базара. Курят, пьют пиво - ну не отличить от наших, только более сытыми выглядят. Какие там хиджабы, о чем вы))
вполне онемечились.
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14.06.2022 21:40 Ответить
Брехня!
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14.06.2022 21:49 Ответить
від яких ваших? від ваших московських циган?
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14.06.2022 22:34 Ответить
Серед моїх знайомих та колег за кордон дременули у першу чергу ті хто голосували за членограя і їм какая разніца
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14.06.2022 21:39 Ответить
и это больше всего бесит
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14.06.2022 21:43 Ответить
а ви подивіться на це інакше, може вони там і правда зостануться.
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14.06.2022 22:35 Ответить
Серед моїх знайомих також тільки вони, всі за кордоном, Порохоботи чомусь усі залишились в Україні. Парадокс!
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14.06.2022 22:33 Ответить
тотальная корупція - наслідок олігархії, інші країни олігархії позбавилися, і ми зможемо.
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14.06.2022 22:36 Ответить
звернули увагу, як вони ввернули позицію Шредера і кампашки - навіть війна застопориться і буде досягнуто припинення вогню. В цьому і суть проблеми соцдеків. Тому і зброї не дають, бо українці можуть виграти.
А арабам нічого ображатись - вони теж постраждали від геноциду Путіна, Меркель і тоді не суперечила Вольдемару. І зараз німці йому не суперечать а намагаються зберегти "морду ліца". Вони були його форпостом в Європі - усі його сотоварищі крупні власники в Німеччині.
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14.06.2022 21:54 Ответить
там не араби, більше мароканці, ефіопи, сірійці і таке враження що більшість з них ті, що підтримували асада і русскіх відповідно, а зовсім не ті, що постраждали. Ну бо, якщо би пан чудом врятувався би з війни з під бомбардувань з родиною, став би пан розкладати ноги, хамити, вбивати і поводитися як остання тварюка? ні. А чи можна таку поведінку і таку чорну невдячність пояснювати тим, що людина жила в наметі серед пісків? теж ні.
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14.06.2022 22:40 Ответить
макронить - часто звонить по телефону, долго и бес толку болтать по телефону...
гонять штольца - постоянно обещать, но ничего не давать...
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14.06.2022 22:05 Ответить
Ну і чим не стимул для Німеччини інтенсивніше надавати нам важке озброєння?)
Саме рашистська воєнна агресія винна у міграційному бумі.
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14.06.2022 22:11 Ответить
Самое лучше в Канаде. Уровень жизни отличный и народа не так как в Европе.
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14.06.2022 22:14 Ответить
В канаді клімат - дєрьмо.
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15.06.2022 01:14 Ответить
Раскудахтались колбасники. Платите...С ****** Пушкин ручкался и в десны долбился?
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14.06.2022 22:14 Ответить
Залишаться, бо жити у знищеній країні ніхто з них не захоче. Життя ж одне і воно вже не повториться.

Втікачі приїдуть у гості, коли Україну відбудують після війни, саме тоді вони приїдуть, щоб проголосувати на наступних виборах та обрати нам якусь чергову дичину. Може нашим наступним президентом буде чорношкірий гей, і тоді нас до ЄС таки нарешті візьмуть.
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14.06.2022 22:45 Ответить
Конечно останутся почти все, кроме стариков. После войны население Украины уменьшится на 3-4 млн. Большинство не захочет возвращаться. К чему возвращаться - послевоенная разруха и нищета на 3- 5 лет...
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14.06.2022 22:50 Ответить
Після війни, перестануть платити пенсії тим, чиї діти виїхали з України. Бо в Україні солідарна система пенсій. От хай уїхавші самі кормлять своїх предків
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15.06.2022 01:25 Ответить
Як зустріну німця у Львові, буду відразу бити в рило.
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14.06.2022 22:56 Ответить
Будут очень разочарованы халявщики когда придется в один момент устроиться на работу.
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15.06.2022 00:01 Ответить
Чудово. За ******** зайплатять. І не про мову, роботу тут лялякати, а як титульні ьіженці щ айфонами своя громада, своя мова, не працювати, створювати свої банди наркоторговців ви знаєте про кого
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15.06.2022 00:23 Ответить
Люди завше у пошуках кращого життя для себе і головне для своїх дітей.
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15.06.2022 05:20 Ответить
А на Батьківщину і Національну Гідність насрати. Так, як і тобі.
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15.06.2022 08:30 Ответить
Сомнительно. Украинцы в Германии живут в лагерях для беженцев вместе с арабами и африканцами. А требования у украинцев судя по интернету гораздо завышенные чем у неприхотливых африканцев.
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15.06.2022 08:13 Ответить
 
 