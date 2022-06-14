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Мэрия оккупированного Бердянска советует жителям города не платить за воду и газ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бердянськ

Жителям оккупированного курортного Бердянска городские власти советуют не платить за воду и газ. Последнего в городе нет, а водоканал захватили оккупанты.

Об этом сообщает в Телеграм-канале Бердянский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители нашего города, сегодня мы можем уверенно сказать следующее: Вода - пока можно не платить, предприятие пока не контролируется, нет уверенности, что эти средства пойдут на зарплату сотрудникам. Газ - газа нет, за газ и его транспортировку платить не надо ", – говорится в комментарии мэрии.

Что касается электроэнергии, то если есть возможность, за нее нужно платить, но только через Приват24 или другие украинские сервисы. Это позволит поддерживать энергосистему Украины и проводить ремонты городских электросетей и оплачивать работу сотрудникам БГРЭС.

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"ОСМД - это ваша ответственность за содержание вашего дома. Если работа вашего руководителя вас устраивает, есть взаимопонимание и, главное, вы понимаете, куда будут направлены средства, то рекомендуем оплачивать. Вывоз мусора - если услуга предоставляется, то во избежание стихийных свалок, особенно в летний период, рекомендуем оплачивать, если есть такая возможность, и только через Приват24 или другие украинские сервисы", - говорится в сообщении.

По информации городских властей, в случае нехватки средств на выплату зарплаты работникам украинских КП на эти цели в городском бюджете будут предусмотрены дополнительные средства.
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це офіційна українська влада
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14.06.2022 21:17 Ответить
А тем временем, в Киеве украинская власть «благословила» на очередной незаконный грабеж киевлян:

У платіжках киян з'явилася ще одна стаття видатків.

У червні кияни отримали рахунки на оплату комунальних послуг, наданих у травні, із новими цифрами.

Як пояснили в «Київтеплоенерго», дані цифри - це нарахування за теплову енергію для приготування гарячої води та роботи сушки для рушників.

Нарахування провадять для всіх будинків міста, обладнаних системою ГВП. Якщо власник квартири користується бойлером, а в будинку є внутрішня система ГВП, то плата за її функціонування все одно нараховується.

И да, не забываем повторять мантру: ПОСЛЕ ВОЙНЫ УКРАИНА СТАНЕТ СОВСЕМ ДРУГОЙ СТРАНОЙ. Но это не точно. Пока есть Воровская контора Киевтеплоэнерго, улучшений не предвидится.
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14.06.2022 21:35 Ответить
Знову ті самі граблі? Чому там є світло?

Бердянськ окупований, але не зовсім? Ви нам світло давайте, бо ще не розібрались як та клята ЗАЕС працює, а ось розберемось - можете відключати Якось так?
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14.06.2022 22:00 Ответить
 
 