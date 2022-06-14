Мэрия оккупированного Бердянска советует жителям города не платить за воду и газ
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Жителям оккупированного курортного Бердянска городские власти советуют не платить за воду и газ. Последнего в городе нет, а водоканал захватили оккупанты.
Об этом сообщает в Телеграм-канале Бердянский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые жители нашего города, сегодня мы можем уверенно сказать следующее: Вода - пока можно не платить, предприятие пока не контролируется, нет уверенности, что эти средства пойдут на зарплату сотрудникам. Газ - газа нет, за газ и его транспортировку платить не надо ", – говорится в комментарии мэрии.
Что касается электроэнергии, то если есть возможность, за нее нужно платить, но только через Приват24 или другие украинские сервисы. Это позволит поддерживать энергосистему Украины и проводить ремонты городских электросетей и оплачивать работу сотрудникам БГРЭС.
"ОСМД - это ваша ответственность за содержание вашего дома. Если работа вашего руководителя вас устраивает, есть взаимопонимание и, главное, вы понимаете, куда будут направлены средства, то рекомендуем оплачивать. Вывоз мусора - если услуга предоставляется, то во избежание стихийных свалок, особенно в летний период, рекомендуем оплачивать, если есть такая возможность, и только через Приват24 или другие украинские сервисы", - говорится в сообщении.
По информации городских властей, в случае нехватки средств на выплату зарплаты работникам украинских КП на эти цели в городском бюджете будут предусмотрены дополнительные средства.
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