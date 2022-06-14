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"Рамштайн-3" соберет около 50 стран, поддерживающих Украину, - посол США при НАТО Смит

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

україна

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран, так или иначе обеспечивающих поддержку ВСУ в условиях российской агрессии.

Об этом сообщила во вторник во время онлайн-брифинга постоянная представительница США при НАТО посол Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В среду США организуют заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое соберет вместе представителей около 50 стран, которые обеспечивают поддержку Украине", - отметила Смит.

Она уточнила, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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В частности, по ее словам, обсуждается ситуация на местах ведения боевых действий в Украине. Участники обсудят, "какую дополнительную военную помощь они могут оказать Украине в близких и средних перспективах, а также в дальнейшем", чтобы помочь ей обеспечить победу в этой войне.

Соединенные Штаты, со своей стороны, подтвердят, что будут поддерживать Украину, пока это будет необходимо, отметила посол. В этой связи она напомнила, что с момента начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты предоставили Украине 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности.

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В четверг в Брюсселе состоится министерская встреча НАТО на уровне глав оборонных ведомств стран-членов Альянса. Вопросы реагирования НАТО на нынешнюю ситуацию безопасности, связанную с войной России против Украины, а также политики сдерживания и обороны Альянса и поддержки Украины будут стоять на повестке дня этой встречи.
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Топ комментарии
+12
В кремле спят и видят как рухнет поддержка Украине и боты кремлевские сволота в вышиванках разгоняет сомнения в поддержке, чтобы народ натравить против западных стран
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14.06.2022 21:45
+11
⚡️Україна отримає від Заходу не тільки РСЗВ. Вогонь цих систем буде вестись за допомогою розвідданих, які нададуть Сполучені Штати.

Про це заявив заступник міністра оборони США.

Інакше кажучи, Штати будуть коригувати вогонь наших РСЗВ. Сподіваюсь, це не змагання в політичній дисципліні «Хто більше наобіцяє українцям».

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https://t.me/Tsaplienko
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14.06.2022 21:30
+9
Что-то в последнее время появилось много кацапов в вышиванках, которые на дружественные для Украины страны кремлевские помои выливают
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14.06.2022 21:38
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Правила форума Совет форумчан
Маю надію що підтримуватимуть Україну не лише язиком...
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14.06.2022 21:22 Ответить
⚡️Україна отримає від Заходу не тільки РСЗВ. Вогонь цих систем буде вестись за допомогою розвідданих, які нададуть Сполучені Штати.

Про це заявив заступник міністра оборони США.

Інакше кажучи, Штати будуть коригувати вогонь наших РСЗВ. Сподіваюсь, це не змагання в політичній дисципліні «Хто більше наобіцяє українцям».

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https://t.me/Tsaplienko
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14.06.2022 21:30 Ответить
Вже спростували. Про розвіддані не йшлося.
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14.06.2022 21:40 Ответить
The United States intends to transfer intelligence to Ukraine for strikes with the help of long-range MLRS .

This was announced on Tuesday by US Deputy Secretary of Defense for Political Affairs Colin Cole.

These MLRS have high-power precision-guided munitions, so when using this military equipment, there is no need to massively spend ammunition.

The impact of the powerful MLRS transferred to Ukraine is comparable to the consequences of air strikes.
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14.06.2022 22:05 Ответить
І так що разу. Зібралися, говорили балакали, потім сіли та заплакали.
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14.06.2022 21:22 Ответить
Херню не пиши
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14.06.2022 21:30 Ответить
Что-то в последнее время появилось много кацапов в вышиванках, которые на дружественные для Украины страны кремлевские помои выливают
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14.06.2022 21:38 Ответить
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14.06.2022 21:25 Ответить
Чем больше стран, тем круче корпоратив. Помощь близка к нулю, зато министры обороны оттянутся в Германии.
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14.06.2022 21:27 Ответить
Міша Штабквартира НАТО не в Німеччині. А назва Рамштайн - це база США в Німеччині.
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14.06.2022 22:20 Ответить
Дякуємо.
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14.06.2022 21:27 Ответить
США можуть без ніяких рамштайнів надати любу зброю.Там танків Абрамс M1A1 і M1A2 більше трьох тисяч на складах стоїть і ніде не задіяні.А це могутні машини.500 штук сильно би Україні допомогли.Не може такого бути,що США бояться ядерних ударів,тому що раніше нікого не боялися.
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14.06.2022 21:34 Ответить
Много чего могут, но ведь у нас власти тоже много чего могут, но почему то сами не хотят делать, все стрелки переводят. США винят только уроды зеленые и кремлевские разжигатели вражды между Украиной и США
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14.06.2022 21:42 Ответить
Україна зараз вже мало що може.
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14.06.2022 22:09 Ответить
Сумніваюсь, що всі 50 насправді підтримують Україну... Ось інфа від

RAGNAROCK PRIVET

"Союзники Украины разделись во мнениях по поводу завершения войны с россией - СМИ
Только среди стран НАТО существуют, как минимум, несколько течений предложений относительно того, как действовать дальше.

- Италия, Венгрия выступают за скорейшее прекращение огня, невзирая на условия (даже с условиями, которые идут от *****).
- Польша, страны Балтии требуют добиться однозначного поражения россии.
- Франция и Германия выступают за переговоры с путиным при сохранении санкций.
- США стремятся "ослабить россию, но не добиваться смены режима", - сообщает "Reuters"".

https://t.me/ragnarockkyiv/28508
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14.06.2022 21:36 Ответить
В кремле спят и видят как рухнет поддержка Украине и боты кремлевские сволота в вышиванках разгоняет сомнения в поддержке, чтобы народ натравить против западных стран
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14.06.2022 21:45 Ответить
треба писати: "50 країн, які так чи інакше забезпечують підтримку ЗСУ і Угорщина"
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14.06.2022 21:36 Ответить
парадокс - чем больше стран, тем меньше оружия
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14.06.2022 21:37 Ответить
Ти що рахуєш те оружиє, яке приходить? Чи ти думаєш, що в світі де ніхто не воює, можна так взяти і подарувати 500 гаубиць?
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14.06.2022 21:42 Ответить
На цей раз буде серйозно. З цим безглуздям потрібно закінчувати без усіляких домовленостей.
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14.06.2022 21:40 Ответить
Трусливый друг страшнее врага: американский политолог объяснил поведение Макрона и Шольца
Вторник, 14 июня 2022, 19:08

Война в Украине идет не только на поле боя, где наши военные противостоят российским оккупантам, но и в других плоскостях. Одними из важных составляющих являются дипломатия, политический фронт и сотрудничество с союзниками.

О том, что стоит за переговорами лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца с Путиным, в эфире программы "Руно. Война" на Апостроф TV рассказал американский политолог, бывший глава аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус.

Он отметил, что политика Германии и Франции в отношении Украины, когда сначала Шольц пообещал Киеву технику, а потом выяснилось, что на балансе в Минобороны ее нет, а Макрон же постоянно проводит телефонные разговоры с Путиным, но никаких результатов от них нет, является очень логичной - как говорится, "трусливый друг всегда страшнее врага".Именно французы и немцы, де-факто, заставили Украину подписать в 2014 году Минские соглашения. Также Германия и Франция в обход эмбарго, которое сами же приняли, выдавали вооружение на 270 млн евро России, которое сегодня воюет против украинцев.

"Одно дело, что они говорят, и что делают - они так устроены. Другое дело - вы четко должны знать, что на них рассчитывать не надо. Вы точно знаете, кто с вами в связке идет железно: США, Великобритания и Новая Европа - Польша, страны Балтии. Но у них нет таких возможностей. А США и Великобритания - это две страны, которые могут спокойно обеспечить вашу победу именно в военной составляющей. В принципе, они также очень мощны в другой области - в дипломатии и в информационной. Но если вы будете давать слабину, например, на дипломатическом фронте, Германия и Франция будут усиливать эту трещину. Россия с одной стороны, а эти с другой будут снова заставлять вас идти на Минск-3, как это было в 2014 году. Вы тогда проигрывали по всем направлениям - военном, дипломатическом и информационном, и вас заставили подписать этот позорный мир. Сегодня по всем этим направлениям вы должны сопротивляться", - заявил Юнус.

Эксперт считает, что не надо удивляться поведению немцев, ведь Олаф Шольц хочет отсидеть свой срок. И хотя общественное мнение в Германии и Франции на стороне Украины, оно не такое, каким бы хотели его видеть украинцы.

"Потому что ваше (украинское - "Апостроф") понятие победы не соответствует понятию победы той же Германии или Франции. Они не хотят демонтажа путинского режима. Все эти красивые слова о суверенитете, о демократии, о правах человека для них пустой звук. Вы должны были это понять на примере того, как сейчас Швецию и Финляндию на всех парах без ПДЧ хотят принять в НАТО, и как они относились к вам и к той же Грузии в 2008 году. Достаточно было понять, что там, где нет равенства, присутствует лицемерие. Вы, получается, дальние родственники или даже не родственники, а Швеция и Финляндия - члены семьи", - резюмировал Юнус.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Победу Украины над Россией обеспечат две страны - американский политолог.

Евгений Устименко
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14.06.2022 21:40 Ответить
уже 3 , а воз и ныне там.
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14.06.2022 21:45 Ответить
я би туди і уряд ічкерії з татарстаном урочисто запросив...
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14.06.2022 21:46 Ответить
в екзилі канєшно..
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14.06.2022 21:47 Ответить
Меморандум мыслей и молитв, подписанный более чем 50 странами!
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14.06.2022 21:58 Ответить
Дай бог Ллойду Остину правильно дерижировать єтим оркестром из 50 стран , на пользу Украине !
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14.06.2022 21:59 Ответить
Значить будуть обіцяти... багато обіцяти!
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14.06.2022 22:03 Ответить
Найби кожна з цих країн прислала по дві тисячі озброєних вояків, оце було би діло.
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14.06.2022 22:04 Ответить
Та кого там збирати,гучна заява 50 країн з них 40 так тільки попиз.ти!10 країн які реально вболівають і помагають Україні всі решта то п"явки які присмоктались для масовки((
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14.06.2022 22:07 Ответить
До сраки ці збори .Дн зброя тварюки?!
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14.06.2022 22:11 Ответить
🤣
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14.06.2022 22:50 Ответить
Сволота у вишиванках - це сильно. В косоворотках ходити вже не модно. А по простому- хлопці тренуються використовувати зброю, скоро пристріляють. А активні міроприємства Кремля в Україні і в Європі проводяться з одним наміром - нашкодити і розвалити.
Зараз орки будуть верещати ми такі воюємо з Заходом. пята колона -Захід нам не допомагає, нас залишили напризволяще.
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14.06.2022 22:36 Ответить
Вже 50 країн висловлять Україні велику стурбованість та занепокоєність! Минулого разу було менше!
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14.06.2022 23:14 Ответить
країн більше а результату не надто більше, кожен місяць зволікання і ще про щось поговорити це втрата кілька тисяч життів
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15.06.2022 00:12 Ответить
 
 