"Рамштайн-3" соберет около 50 стран, поддерживающих Украину, - посол США при НАТО Смит
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое должно состояться 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран, так или иначе обеспечивающих поддержку ВСУ в условиях российской агрессии.
Об этом сообщила во вторник во время онлайн-брифинга постоянная представительница США при НАТО посол Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В среду США организуют заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое соберет вместе представителей около 50 стран, которые обеспечивают поддержку Украине", - отметила Смит.
Она уточнила, что встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В частности, по ее словам, обсуждается ситуация на местах ведения боевых действий в Украине. Участники обсудят, "какую дополнительную военную помощь они могут оказать Украине в близких и средних перспективах, а также в дальнейшем", чтобы помочь ей обеспечить победу в этой войне.
Соединенные Штаты, со своей стороны, подтвердят, что будут поддерживать Украину, пока это будет необходимо, отметила посол. В этой связи она напомнила, что с момента начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты предоставили Украине 5,3 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности.
В четверг в Брюсселе состоится министерская встреча НАТО на уровне глав оборонных ведомств стран-членов Альянса. Вопросы реагирования НАТО на нынешнюю ситуацию безопасности, связанную с войной России против Украины, а также политики сдерживания и обороны Альянса и поддержки Украины будут стоять на повестке дня этой встречи.
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Про це заявив заступник міністра оборони США.
Інакше кажучи, Штати будуть коригувати вогонь наших РСЗВ. Сподіваюсь, це не змагання в політичній дисципліні «Хто більше наобіцяє українцям».
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This was announced on Tuesday by US Deputy Secretary of Defense for Political Affairs Colin Cole.
These MLRS have high-power precision-guided munitions, so when using this military equipment, there is no need to massively spend ammunition.
The impact of the powerful MLRS transferred to Ukraine is comparable to the consequences of air strikes.
RAGNAROCK PRIVET
"Союзники Украины разделись во мнениях по поводу завершения войны с россией - СМИ
Только среди стран НАТО существуют, как минимум, несколько течений предложений относительно того, как действовать дальше.
- Италия, Венгрия выступают за скорейшее прекращение огня, невзирая на условия (даже с условиями, которые идут от *****).
- Польша, страны Балтии требуют добиться однозначного поражения россии.
- Франция и Германия выступают за переговоры с путиным при сохранении санкций.
- США стремятся "ослабить россию, но не добиваться смены режима", - сообщает "Reuters"".
https://t.me/ragnarockkyiv/28508
Вторник, 14 июня 2022, 19:08
Война в Украине идет не только на поле боя, где наши военные противостоят российским оккупантам, но и в других плоскостях. Одними из важных составляющих являются дипломатия, политический фронт и сотрудничество с союзниками.
О том, что стоит за переговорами лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца с Путиным, в эфире программы "Руно. Война" на Апостроф TV рассказал американский политолог, бывший глава аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус.
Он отметил, что политика Германии и Франции в отношении Украины, когда сначала Шольц пообещал Киеву технику, а потом выяснилось, что на балансе в Минобороны ее нет, а Макрон же постоянно проводит телефонные разговоры с Путиным, но никаких результатов от них нет, является очень логичной - как говорится, "трусливый друг всегда страшнее врага".Именно французы и немцы, де-факто, заставили Украину подписать в 2014 году Минские соглашения. Также Германия и Франция в обход эмбарго, которое сами же приняли, выдавали вооружение на 270 млн евро России, которое сегодня воюет против украинцев.
"Одно дело, что они говорят, и что делают - они так устроены. Другое дело - вы четко должны знать, что на них рассчитывать не надо. Вы точно знаете, кто с вами в связке идет железно: США, Великобритания и Новая Европа - Польша, страны Балтии. Но у них нет таких возможностей. А США и Великобритания - это две страны, которые могут спокойно обеспечить вашу победу именно в военной составляющей. В принципе, они также очень мощны в другой области - в дипломатии и в информационной. Но если вы будете давать слабину, например, на дипломатическом фронте, Германия и Франция будут усиливать эту трещину. Россия с одной стороны, а эти с другой будут снова заставлять вас идти на Минск-3, как это было в 2014 году. Вы тогда проигрывали по всем направлениям - военном, дипломатическом и информационном, и вас заставили подписать этот позорный мир. Сегодня по всем этим направлениям вы должны сопротивляться", - заявил Юнус.
Эксперт считает, что не надо удивляться поведению немцев, ведь Олаф Шольц хочет отсидеть свой срок. И хотя общественное мнение в Германии и Франции на стороне Украины, оно не такое, каким бы хотели его видеть украинцы.
"Потому что ваше (украинское - "Апостроф") понятие победы не соответствует понятию победы той же Германии или Франции. Они не хотят демонтажа путинского режима. Все эти красивые слова о суверенитете, о демократии, о правах человека для них пустой звук. Вы должны были это понять на примере того, как сейчас Швецию и Финляндию на всех парах без ПДЧ хотят принять в НАТО, и как они относились к вам и к той же Грузии в 2008 году. Достаточно было понять, что там, где нет равенства, присутствует лицемерие. Вы, получается, дальние родственники или даже не родственники, а Швеция и Финляндия - члены семьи", - резюмировал Юнус.
Детальнее читайте в материале "Апострофа": Победу Украины над Россией обеспечат две страны - американский политолог.
Евгений Устименко
Зараз орки будуть верещати ми такі воюємо з Заходом. пята колона -Захід нам не допомагає, нас залишили напризволяще.