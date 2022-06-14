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На восточном направлении в течение 14 июня уничтожено 73 оккупанта, 2 танка, 6 единиц бронетехники, 5 артсистем, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.

В уведомлении указывается; "Сегодня, 14 июня, российские фашистские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют: личного состава – 73; танков – 2; БМП – 3; БТР – 3; артиллерийские системы – 5; минометов – 1; АТТ – 5".

Читайте: На восточном направлении в течение 13 июня уничтожено 3 склада оккупантов, 2 миномета, 1 БМП и 48 оккупантов, - ОТГ "Схід"
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Молодці наші вояки 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.06.2022 21:57 Ответить
Гарний улов!
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14.06.2022 22:01 Ответить
"6 одиниць бронетехнікуи" - помилка у заголовку. Чи то стьоб над їхньою технікою?
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14.06.2022 22:14 Ответить
Радует. что каждый день стали арту уничтожать. Раньше такого не было.
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14.06.2022 22:16 Ответить
 
 