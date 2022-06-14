На восточном направлении в течение 14 июня уничтожено 73 оккупанта, 2 танка, 6 единиц бронетехники, 5 артсистем, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Командования.
В уведомлении указывается; "Сегодня, 14 июня, российские фашистские войска совершили 1 атаку. Потери врага составляют: личного состава – 73; танков – 2; БМП – 3; БТР – 3; артиллерийские системы – 5; минометов – 1; АТТ – 5".
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