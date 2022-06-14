Правительство упростило фиксацию разрушений жилья и зданий, поврежденных в результате вторжения РФ

Кабинет Министров внес изменения в Порядки выполнения неотложных работ, связанных с повреждением зданий и сооружений и определение ущерба и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Соответствующий проект постановления был принят во время очередного заседания Правительства 14 июня.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.

"Пока перед гражданами и громадами, пострадавшими в результате вооруженной агрессии России, стоит вопрос как правильно подтверждать и фиксировать факт повреждения или разрушения здания. Поэтому правительство сегодня приняло важное решение, которым упростило порядок фиксации разрушений и повреждений жилых зданий и сооружений", - отметил министр. .

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Следовательно изменениями предлагается, в частности:

фиксировать повреждения, обусловленные вооруженной злостью Российской Федерации, зданий и сооружений не только лишь частной и коммунальной формы принадлежности, но также гос;

проводить обследование поврежденных объектов по решению уполномоченных органов путем комиссионного обследования и/или технического обследования;

конкретизировать направления, по которым признаются ущерб и ущерб объектам жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства и общественных зданий;

установить форму и содержание акта комиссионного обследования.

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Также в дальнейшем предполагается разработка функционала, который позволит создавать акты комиссионного обследования в электронной форме посредством Портала Дія.

Отмечается, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован и одобрен в первом чтении законопроект (регистр. №7198 от 24.03.2022), разработанный с целью определения правовых и организационных основ предоставления государством компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной злостью Российской Федерации.

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