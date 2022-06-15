Зеленский узнал, что в армии не хватает бронежилетов, и поручил Залужному провести проверку
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Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному проверить обеспеченность бойцов индивидуальными средствами защиты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.
Зеленский попросил "очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты".
"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждает общество. И я ожидаю проверок логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты", - сказал глава государства.
По его словам, "на сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки".
Пожалуйста, подождите...
А там корову без него не моют.
Бесит другое... 8 лет войны не замечал что волонтеры покупают в армию ноч прицелы, бронники, каски, безпилотники..... А тут воно проснулося.... Глазки протерло.
Я в Херсоне, и эти шашлычки и отсутствие эвакуации ему никогда не прощу.
Иванушка-дурак. Ну спросил бы у Марченко, перед тем как посадить. Солнышко ты наше, в асфальт закатанное. А год подготовки к войне чем занимался, шашлыки с арахамией жрал,
что аж разнесло на несколько размеров, что в телевизор не влазит, не от мороженой же скумбрии. А Резников чем занимался, кроме как гордо носил военную форму чёрного цвета? А чем занимался твой любимый кореш и лепший друг Ермак, должностями с братом торговал или налаживал контакты с ФСБ? А теперь вспомнил об Армии, за Залужного заволновался али запужался, что того народ уважает. От того, что будешь дёргать Армию, тебя точно меньше ненавидеть не будут. Есть же у тебя зелень ненужная, Безуглая например, пусть едет и качество трусов у военных проверяет. Ей это понравится. Или целый квартал 95 размера, своевременно
отправил этих откормленных барбосов по Европе концерты проводить. А как же запрет на выезд
мужчин призывного возраста? Почему они не в Армии? Их жалко, толпу писак, что ролики и
спичи тебе готовят, тоже жалко? А народ, который побелел от горя не жалко?
Зря ты живёшь на свете, свет тебе этого не простит.
"сльози мєшают мне гаварить" )))
За матобеспечение отвечает именно Резников, а Залужный чисто воюет). Вова, тебя снова начали подставлять твои Ермаки/Подоляки/Дрыстовичи)
Точно як в старому анекдоті: на третий день Зоркий Сокол заметил, что в доме нет одной стены...
Тепер Зеленський "не знав", що Таран 2 роки саботував закупівлі для ЗСУ і не було закупленого жодного шолому, бронежилету. Тарана замість того, щоб посадити за зраду і саботаж, послом кудись відправили, щоб мовчав. Тепер є Резніков, який багато ляпає язиком і теж бронежилети не закуповує - а це його посадові обов'язки, не Залужного.
Ось так і вийшло, що на складах ЗСУ немає нічого за 3 роки влади "найвеличнішого Бубочки", зате все супермаркети "Епіцентр" зе-Гереги забиті формою, взуттям ЗСУ "не для продажу" і волонтерськими бронежилетами.
Контроль должен быть всегда на всех уровнях власти. Это ведь хорошо!
ТО Б ТО У НАС НАСТІЛЬКИ СИЛЬНА АНТИКОРУПЦІЯ ЩО ГОЛОВА С. А. П. НЕ ПОТРІБЕН
Никто криворожского пацана не узнавал. Алкаши в продуктовом обращались к нему по - простому "пан президент"
Они сказали, что за шестипаковочку пива могут открыть ему секретный секрет , что в армии на 4-м месяце войны не хватает бронежилетов . Только ермаку не говори, попросили они , забирая шестипивковочку
Вот так, случайно, он и узнал. А до этого - не знал. ( в скобках оставлено место для эмоций читателей)
И поручил главнокомандующему ВСУ Залужному пробежаться по складам...
Хотя, экипировкой ВСУ занимается министр обороны Резников.
НО откуда простому криворожскому пацану знать: кто там у них чем занимается...
В том числе - и он сам.
клоун в твій рейтінг вже ніхто нівіріть.