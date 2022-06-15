Зеленский узнал, что в армии не хватает бронежилетов, и поручил Залужному провести проверку

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному проверить обеспеченность бойцов индивидуальными средствами защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

Зеленский попросил "очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты".

"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждает общество. И я ожидаю проверок логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты", - сказал глава государства.

По его словам, "на сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки".

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