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США не против союза Украины, Британии, Польши и стран Балтии, - посол при НАТО Смит

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша

США заинтересованы в укреплении возможностей НАТО и готовы приветствовать региональные инициативы, в частности, объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз, если он будет усиливать оборонный потенциал.

Об этом сказала постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал (в Европе. – Ред.)", - прокомментировала посол США.

Она добавила, что на протяжении многих последних лет имели место инициативы по созданию подобных "миниформатных" альянсов, в частности, в сфере обороны.

"Итак, если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать", - отметила американский дипломат.

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Она также отметила, что Организация Североатлантического договора, в которой она представляет США, также заинтересована в укреплении своего восточного фланга.

Как сообщалось, в конце прошлого месяца итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники в дипломатических кругах впервые сообщило об инициативе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать новый альянс в Европе. По информации издания, этот союз должен включать Великобританию, Польшу, Украину, Литву, Латвию, Эстонию, а также на определенном этапе – Турцию.

На прошлой неделе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что является сторонником скорейшего формирования союза Великобритания – Польша-Украина. Более того, по его словам, такой союз "должен быть еще максимально расширен и не ограничиваться этими тремя странами".
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Топ комментарии
+49
О точке оперативной паузы врага

По выкладкам самых разных источников, находящихся вне Украины и оперирующих данными своих разведок, противник сейчас вышел на пик того, что он может бросить в топку войны. Собственно говоря, мы это сейчас ощущаем на Восточном фронте, где действительно идет самая жесткая драка с момента начала широкомасштабного вторжения. Теперь противник уже прекрасно знает, что никаких блицкригов не будет и потому перестал действовать размашисто, на чем его ловили в самом начале. Сейчас он сужает полосу наступления до минимума и туда бросает все, что имеет. С одной стороны, этот штурм очень трудно удерживать, и за это нам приходится платить высокую цену, но в данной ситуации есть момент, который почему-то не привлекает внимания.

По сути, сейчас армия противника показывает максимум из того, на что она способна в принципе, при кратном превосходстве в личном составе, десятикратном - в технике и двадцатикратном - в артиллерии. Проще говоря, он сейчас делает то, сверх чего уже просто не имеет ни сил, ни средств. И дело тут не в том, что у него некого рекрутировать на бойню или нечего снять с хранения, а в другом. Оголяя другие участки фронта, он действительно смог создать просто тотальное превосходство в силах и средствах, пусть и на небольшом участке. Но даже с таким перевесом, он оказался неспособным на то, чего желал изначально - разорвать и раскидать нашу оборону и рвануть вперед, формируя котлы.

А это значит, что на сегодня, даже имея такое, в разы или десятки раз превосходство, он неспособен это конвертировать в успех своих действий. То есть, даже с таким перевесом их военная машина пробуксовывает и это говорит о том, что проблема не в количестве личного состава, оружия и техники, а в качестве и не только сил и средств, но и общего руководства вооруженными силами, сверху и донизу. Армия оказалась неготовой к ведению такой войны, с которой она столкнулась.

И самое главное здесь то, что они сами это понимают. Ведь сами военные агрессора точно знают, сколько и каких войск они загоняют, а плюс к тому - сколько они теряют либо с мизерным, либо с нулевым результатом. Понятно, что бабы еще нарожают и можно будет снять «консервы», но им самим понятно, что та война, на которую они способны, уже не работает.

То, что им не удается добиться поставленных задач, военные обычно оправдывают тем, что им не дали нужного количества оружия, боеприпасов или личного состава. Если почитать мемуары или дневники полководцев и военачальников разных времен, именно эти пояснения окажутся в большинстве случаев и очень редко будет написано о том, что были допущены именно полководческие ошибки. Обычно такое пишут исследователи, но не современники. И если кто-то в мемуарах и признает ошибки, то не свои, а вышестоящего руководства, и только единицы могут признать свои.

Но гарантированно современники не напишут о том, что они готовились не к той войне. Оно и понятно, поскольку тогда встанет вопрос о том, что все приготовления велись неправильно, из ошибочных посылок, и в планах даже отсутствовали предположения о том, что будет совсем другая драка, а это уже вопрос именно к ним, к военным. Ведь политики могут поставить невыполнимые задачи, а военные обязаны понимать, что они невыполнимы, и тогда надо либо подавать в отставку, либо начинать подготовку к тому развитию событий, которое будет, а не к тому, которое когда-то было. Понятно, что в отставку никто не подал, но и что со всем этим делать, у них теперь явно нет представления. Они ведь просили больше танков и получили их. Просили больше артиллерии - получили и ее. Потребовали обеспечить боеприпасами для того, чтобы вести обстрел в режиме 24/7 - имеют и это, но все равно, получить желанный вариант войны - не удается.

Кстати, не удается не только такой вариант, но и предыдущий, с длинными бросками вглубь территории Украины, когда удавалось проходить десятки, а кое-где и сотни километров, не встречая более или менее организованного сопротивления. Вот именно к этой войне они и готовились, на такое они были согласны. Теперь же, даже гигантские ресурсы, сосредоточенные на мизерном пятачке, не дают желаемого результата, зато дают потери, которых никто из них не то, что не видел с окончания Второй Мировой войны, но даже в страшном сне не мог себе представить, что это случится именно сейчас.

Ведь ВСУ это не объединенные силы НАТО и не армия США, а результат именно для наступающей армии уже близок к катастрофе. Это потому, что наращивать мощность наступления уже банально нечем и все ресурсы, которые удается собрать, позволяют поддерживать только тот накал, который имеется прямо сейчас и не более того. Это понимают все, даже те, кто воюет «в поле». Опытные военные видят, что если неделями и круглосуточно артиллерия валит десятками, если не сотнями тысяч снарядов, а они не могут продвинуться или если продвигаются то совсем на чуть, оставляя за собой горы трупов, то и им понятно, что война идет неправильно.

Артподготовка должна длиться часы, в худшем случае - сутки, двое, ну - трое и все, дальше должно быть движение вперед. Если этого не происходит и артподготовка идет неделями, то именно опытные бойцы начинают понимать, что их верхнее руководство просто не понимает, что делать дальше и как следствие, что они попали не на ту войну, где им следовало срубить бабло. Более того, они понимают, что вот такая ситуация сложилась потому, что противник (ВСУ) действует таким образом, что это рушит все наступательные планы.

То есть, противник (ВСУ) ведет другую войну, при которой это кратное преимущество, не дает особого эффекта, зато дает дикие потери. Этого не понимают новобранцы или кадровые военные, не имеющие боевого опыта, но кто уже бывал в бою, очень быстро понимают, что здесь - не Чечня, Грузия или Сирия, и это имеет свой накопительный эффект. И если уж речь идет о тех оккупантах, которые находятся на поле боя, они видят, что эффект первого «хапака» остался далеко позади и то, что им еще удается захватить из территорий, представляет собой лунный пейзаж, который и сделала их артиллерия. А это значит, что никакая мародерка им уже не светит как приз и компенсация за все страхи, которое они натерпелись.

Армейский генерал США Бен Ходжес говорит примерно о том же самом и считает, что армия противника достигла своего потолка и сейчас находится в состоянии максимального напряжения, в котором армия не может находится неопределенно долго. И потому неизбежен общий спад ее боеспособности. Кроме того, он говорит о том, что постепенно Украина выстраивает нормальную логистику по своей территории. Хоть это было нелегко сделать, но все же, движение идет в правильном направлении и тем более, что логистический потенциал партнеров Украины не идет ни в какое сравнение с тем, что может выдать на пике логистика мордора.

Поэтому он говорит о том, что в ближайшее время агрессор будет вынужден перейти к оперативной паузе хотя бы потому, что на максимальных оборотах никто не может действовать слишком долго. А тем более, когда у него идет просто катастрофическая убыль как опытного, кадрового состава, так и более или менее современной техники. Тактически, это как раз тот момент, когда обороняющаяся сторона получает благоприятную возможность для начала контрнаступления и противник тоже знает, что это - крайне опасное время и что ситуация может кардинально измениться. Причем, характер этого момента состоит в том, что наступающая сторона выдохлась, ее силы вытрепаны и она становится уязвимой. Если противник (ВСУ) начнет масштабное контрнаступление, то нарастить свои кондиции просто не удастся и закончиться все может очень плохо.

И вот если верить американским и британским военным экспертам, этот момент может наступить в самое ближайшее время, а мы знаем, как в таких случаях действует москва. В этот момент она начинает имитировать заинтересованность в прекращении огня, переговорах и прочем, что ей вообще не нужно. Единственная цель - сорвать контрнаступление в момент, когда ее силы наиболее уязвимы. Можно и перефразировать. Путем такой риторики, оккупант пытается политическими средствами сорвать разгром собственной оккупационной армии.

Со своей стороны, мы предупреждаем всех о том, что как только в мордоре окончательно поймут, что вот сейчас они выдохлись, начнется массированная психологическая, информационная и политическая операция, направленная на срыв нашего наступления. В это время начнутся призывы к миру, к прекращению огня, крики «хватит жертв» и так далее. А наши купленные проститутки будут рассказывать о том, что партнеры наши - не такие уже и партнеры, что они не станут нас поддерживать до победы и вообще «не все так однозначно». Другие же будет говорить о том, что в наступлении мы понесем еще больше потерь. Третьи найдут еще какую-то тему, направленную на одно и тоже, чтобы мы пропустили окно возможностей, которое объективно откроется для контрнаступления.

Поэтому всем надо понимать, что будут расконсервированы все казачки, которые были «спящими» до этого момента, и даже «записные патриоты» вставят свой голос в этот позорный хор. Так что, если верить заключениям американских военных и армия противника действительно близка к моменту, где она неизбежно упрется в оперативную паузу, проявятся очень многие деятели, которые прямо или опосредованно, умышленно или в режиме «полезного дурака», но стоят на кремлевской лопате. Самые ушлые не станут выдавать что-то от себя, а будут действовать в режиме «есть мнение» и если раньше они не были замечены в том, что цитировали «пораженцев», то теперь они это будут аккуратно пододвигать к вентилятору, в который они и превратились.
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15.06.2022 01:13
+43
Мы даже знаем пофамильно ряд деятелей, которые пока только раскручивают лопасти своего вентилятора, чтобы выйти на нужную частоту оборотов, когда можно будет с размаху вмазывать в мозги своей публики то, что будет брошено на вентилятор. Но когда вы это увидите, услышите или прочитаете, просто опускайте словесную мишуру и переходите к самой концовке этой хитрой конструкции, а она будет выглядеть так, что вот прямо сейчас воевать уже не нужно, ибо мы устали и от нас устали. Но по факту, они будут говорить другое. Орки выдохлись и боятся, что мы им сейчас поломаем хребет, а потому - давайте дадим им время прийти в себя, очухаться, пополнить запасы и перегруппироваться. Как только это случится, прутин в который раз скажет: никаких переговоров, мы их всех уничтожим. Такие вещи можно прекратить только с прекращением таких говорящих.

Ну а с другой стороны, как только начнется вот такое подвывание, можно не сомневаться в том, что клиент дошел до кондиции и сам понимает, что если по нему сейчас ударят, то в чемодан прийдется собирать не только го*но прутина, но его самого и его армию-преступницу. В этот момент как раз и надо наносить удар, заткнув пасти всем путинским шлюхам. Примерно так выглядит текущая ситуация, так что будьте бдительны и пользуйтесь собственным здравым смыслом и жизненной опытностью.
anti-colorados
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15.06.2022 01:14
+22
Друже, ти або бот або не в курсі, фрици с жабоедами заморозили Польщі поміч на багато мільярдів євро вже як 2 роки майже. І нічого, не вмерла Польща, тримається. І Україні чи може і не може помагає. А британці ти як вважаєш чому вийшли з Європейського союзу? Бо бачили, що за тварюки керують. Що ці керівники не мають не яких цінностей, а тільки надприбутки для них важливі.
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15.06.2022 03:17
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кароче попизжэ у фрицев,орбанов с макронами будет свой саюс...
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15.06.2022 01:13 Ответить
не, Франция снова выйдет из НАТО, ибо нафига за таким "забором".
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15.06.2022 01:24 Ответить
Подавати амуніцію їхнє завдання , в цій війні сторонніх в Європі не буде і це вони прекрасно розуміють . Війна закінчиться швидше коли всі об'єднаються
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15.06.2022 01:53 Ответить
О точке оперативной паузы врага

По выкладкам самых разных источников, находящихся вне Украины и оперирующих данными своих разведок, противник сейчас вышел на пик того, что он может бросить в топку войны. Собственно говоря, мы это сейчас ощущаем на Восточном фронте, где действительно идет самая жесткая драка с момента начала широкомасштабного вторжения. Теперь противник уже прекрасно знает, что никаких блицкригов не будет и потому перестал действовать размашисто, на чем его ловили в самом начале. Сейчас он сужает полосу наступления до минимума и туда бросает все, что имеет. С одной стороны, этот штурм очень трудно удерживать, и за это нам приходится платить высокую цену, но в данной ситуации есть момент, который почему-то не привлекает внимания.

По сути, сейчас армия противника показывает максимум из того, на что она способна в принципе, при кратном превосходстве в личном составе, десятикратном - в технике и двадцатикратном - в артиллерии. Проще говоря, он сейчас делает то, сверх чего уже просто не имеет ни сил, ни средств. И дело тут не в том, что у него некого рекрутировать на бойню или нечего снять с хранения, а в другом. Оголяя другие участки фронта, он действительно смог создать просто тотальное превосходство в силах и средствах, пусть и на небольшом участке. Но даже с таким перевесом, он оказался неспособным на то, чего желал изначально - разорвать и раскидать нашу оборону и рвануть вперед, формируя котлы.

А это значит, что на сегодня, даже имея такое, в разы или десятки раз превосходство, он неспособен это конвертировать в успех своих действий. То есть, даже с таким перевесом их военная машина пробуксовывает и это говорит о том, что проблема не в количестве личного состава, оружия и техники, а в качестве и не только сил и средств, но и общего руководства вооруженными силами, сверху и донизу. Армия оказалась неготовой к ведению такой войны, с которой она столкнулась.

И самое главное здесь то, что они сами это понимают. Ведь сами военные агрессора точно знают, сколько и каких войск они загоняют, а плюс к тому - сколько они теряют либо с мизерным, либо с нулевым результатом. Понятно, что бабы еще нарожают и можно будет снять «консервы», но им самим понятно, что та война, на которую они способны, уже не работает.

То, что им не удается добиться поставленных задач, военные обычно оправдывают тем, что им не дали нужного количества оружия, боеприпасов или личного состава. Если почитать мемуары или дневники полководцев и военачальников разных времен, именно эти пояснения окажутся в большинстве случаев и очень редко будет написано о том, что были допущены именно полководческие ошибки. Обычно такое пишут исследователи, но не современники. И если кто-то в мемуарах и признает ошибки, то не свои, а вышестоящего руководства, и только единицы могут признать свои.

Но гарантированно современники не напишут о том, что они готовились не к той войне. Оно и понятно, поскольку тогда встанет вопрос о том, что все приготовления велись неправильно, из ошибочных посылок, и в планах даже отсутствовали предположения о том, что будет совсем другая драка, а это уже вопрос именно к ним, к военным. Ведь политики могут поставить невыполнимые задачи, а военные обязаны понимать, что они невыполнимы, и тогда надо либо подавать в отставку, либо начинать подготовку к тому развитию событий, которое будет, а не к тому, которое когда-то было. Понятно, что в отставку никто не подал, но и что со всем этим делать, у них теперь явно нет представления. Они ведь просили больше танков и получили их. Просили больше артиллерии - получили и ее. Потребовали обеспечить боеприпасами для того, чтобы вести обстрел в режиме 24/7 - имеют и это, но все равно, получить желанный вариант войны - не удается.

Кстати, не удается не только такой вариант, но и предыдущий, с длинными бросками вглубь территории Украины, когда удавалось проходить десятки, а кое-где и сотни километров, не встречая более или менее организованного сопротивления. Вот именно к этой войне они и готовились, на такое они были согласны. Теперь же, даже гигантские ресурсы, сосредоточенные на мизерном пятачке, не дают желаемого результата, зато дают потери, которых никто из них не то, что не видел с окончания Второй Мировой войны, но даже в страшном сне не мог себе представить, что это случится именно сейчас.

Ведь ВСУ это не объединенные силы НАТО и не армия США, а результат именно для наступающей армии уже близок к катастрофе. Это потому, что наращивать мощность наступления уже банально нечем и все ресурсы, которые удается собрать, позволяют поддерживать только тот накал, который имеется прямо сейчас и не более того. Это понимают все, даже те, кто воюет «в поле». Опытные военные видят, что если неделями и круглосуточно артиллерия валит десятками, если не сотнями тысяч снарядов, а они не могут продвинуться или если продвигаются то совсем на чуть, оставляя за собой горы трупов, то и им понятно, что война идет неправильно.

Артподготовка должна длиться часы, в худшем случае - сутки, двое, ну - трое и все, дальше должно быть движение вперед. Если этого не происходит и артподготовка идет неделями, то именно опытные бойцы начинают понимать, что их верхнее руководство просто не понимает, что делать дальше и как следствие, что они попали не на ту войну, где им следовало срубить бабло. Более того, они понимают, что вот такая ситуация сложилась потому, что противник (ВСУ) действует таким образом, что это рушит все наступательные планы.

То есть, противник (ВСУ) ведет другую войну, при которой это кратное преимущество, не дает особого эффекта, зато дает дикие потери. Этого не понимают новобранцы или кадровые военные, не имеющие боевого опыта, но кто уже бывал в бою, очень быстро понимают, что здесь - не Чечня, Грузия или Сирия, и это имеет свой накопительный эффект. И если уж речь идет о тех оккупантах, которые находятся на поле боя, они видят, что эффект первого «хапака» остался далеко позади и то, что им еще удается захватить из территорий, представляет собой лунный пейзаж, который и сделала их артиллерия. А это значит, что никакая мародерка им уже не светит как приз и компенсация за все страхи, которое они натерпелись.

Армейский генерал США Бен Ходжес говорит примерно о том же самом и считает, что армия противника достигла своего потолка и сейчас находится в состоянии максимального напряжения, в котором армия не может находится неопределенно долго. И потому неизбежен общий спад ее боеспособности. Кроме того, он говорит о том, что постепенно Украина выстраивает нормальную логистику по своей территории. Хоть это было нелегко сделать, но все же, движение идет в правильном направлении и тем более, что логистический потенциал партнеров Украины не идет ни в какое сравнение с тем, что может выдать на пике логистика мордора.

Поэтому он говорит о том, что в ближайшее время агрессор будет вынужден перейти к оперативной паузе хотя бы потому, что на максимальных оборотах никто не может действовать слишком долго. А тем более, когда у него идет просто катастрофическая убыль как опытного, кадрового состава, так и более или менее современной техники. Тактически, это как раз тот момент, когда обороняющаяся сторона получает благоприятную возможность для начала контрнаступления и противник тоже знает, что это - крайне опасное время и что ситуация может кардинально измениться. Причем, характер этого момента состоит в том, что наступающая сторона выдохлась, ее силы вытрепаны и она становится уязвимой. Если противник (ВСУ) начнет масштабное контрнаступление, то нарастить свои кондиции просто не удастся и закончиться все может очень плохо.

И вот если верить американским и британским военным экспертам, этот момент может наступить в самое ближайшее время, а мы знаем, как в таких случаях действует москва. В этот момент она начинает имитировать заинтересованность в прекращении огня, переговорах и прочем, что ей вообще не нужно. Единственная цель - сорвать контрнаступление в момент, когда ее силы наиболее уязвимы. Можно и перефразировать. Путем такой риторики, оккупант пытается политическими средствами сорвать разгром собственной оккупационной армии.

Со своей стороны, мы предупреждаем всех о том, что как только в мордоре окончательно поймут, что вот сейчас они выдохлись, начнется массированная психологическая, информационная и политическая операция, направленная на срыв нашего наступления. В это время начнутся призывы к миру, к прекращению огня, крики «хватит жертв» и так далее. А наши купленные проститутки будут рассказывать о том, что партнеры наши - не такие уже и партнеры, что они не станут нас поддерживать до победы и вообще «не все так однозначно». Другие же будет говорить о том, что в наступлении мы понесем еще больше потерь. Третьи найдут еще какую-то тему, направленную на одно и тоже, чтобы мы пропустили окно возможностей, которое объективно откроется для контрнаступления.

Поэтому всем надо понимать, что будут расконсервированы все казачки, которые были «спящими» до этого момента, и даже «записные патриоты» вставят свой голос в этот позорный хор. Так что, если верить заключениям американских военных и армия противника действительно близка к моменту, где она неизбежно упрется в оперативную паузу, проявятся очень многие деятели, которые прямо или опосредованно, умышленно или в режиме «полезного дурака», но стоят на кремлевской лопате. Самые ушлые не станут выдавать что-то от себя, а будут действовать в режиме «есть мнение» и если раньше они не были замечены в том, что цитировали «пораженцев», то теперь они это будут аккуратно пододвигать к вентилятору, в который они и превратились.
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15.06.2022 01:13 Ответить
Мы даже знаем пофамильно ряд деятелей, которые пока только раскручивают лопасти своего вентилятора, чтобы выйти на нужную частоту оборотов, когда можно будет с размаху вмазывать в мозги своей публики то, что будет брошено на вентилятор. Но когда вы это увидите, услышите или прочитаете, просто опускайте словесную мишуру и переходите к самой концовке этой хитрой конструкции, а она будет выглядеть так, что вот прямо сейчас воевать уже не нужно, ибо мы устали и от нас устали. Но по факту, они будут говорить другое. Орки выдохлись и боятся, что мы им сейчас поломаем хребет, а потому - давайте дадим им время прийти в себя, очухаться, пополнить запасы и перегруппироваться. Как только это случится, прутин в который раз скажет: никаких переговоров, мы их всех уничтожим. Такие вещи можно прекратить только с прекращением таких говорящих.

Ну а с другой стороны, как только начнется вот такое подвывание, можно не сомневаться в том, что клиент дошел до кондиции и сам понимает, что если по нему сейчас ударят, то в чемодан прийдется собирать не только го*но прутина, но его самого и его армию-преступницу. В этот момент как раз и надо наносить удар, заткнув пасти всем путинским шлюхам. Примерно так выглядит текущая ситуация, так что будьте бдительны и пользуйтесь собственным здравым смыслом и жизненной опытностью.
anti-colorados
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15.06.2022 01:14 Ответить
Все так , але не будем забувати що у поуйла в ОПі є Козирь тобто переговори на руку фюреру . Але як показав час громадяни клали х на всі їх заяви до миру . До кінця - а це перемога України
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15.06.2022 01:34 Ответить
цей опус в стилі а ля Арестович
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15.06.2022 08:53 Ответить
теперь жыдоугрофиннобуряты будуть видсмоктуваты на узком перешейке..
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15.06.2022 01:16 Ответить
Дебіли, польща і країни Балтії критично залежать від європейскої фінансової допомоги. Їм цей союз нафіг не потрібен тим більше, що Україну треба відбудовувати на сотні мільярдів доларів щороку.
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15.06.2022 01:28 Ответить
Друже, ти або бот або не в курсі, фрици с жабоедами заморозили Польщі поміч на багато мільярдів євро вже як 2 роки майже. І нічого, не вмерла Польща, тримається. І Україні чи може і не може помагає. А британці ти як вважаєш чому вийшли з Європейського союзу? Бо бачили, що за тварюки керують. Що ці керівники не мають не яких цінностей, а тільки надприбутки для них важливі.
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15.06.2022 03:17 Ответить
Багато мільярдів євро - це скільки? До війни слухав по bbc uk передачу, там польські фахівці казали, що польща зараз є найбільшим споживачем фінансових ресурсів з бюджету ЄС, тому йти на конфронтації з брюсселем (мова йде про польські зашквари в судовій системі та ін) - це як стріляти собі в ногу. І по-друге, тільки на одні дороги і інфраструктурні проекти, польща отримала від Євросоюзу дотацій на сотні мільярди євро. Чи змогла б польща сама побудувати ******* автобани без ЄС - ні! І так у всіх сферах, де польща чогось досягла. Тому іди городами зі своїми дурницями про хєрових французів або німців..
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15.06.2022 09:26 Ответить
а як статус кандидата буде заважати нам спільно діяти з Лондоном?
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15.06.2022 09:57 Ответить
Дибіли ті, хто не знає як влаштована ******* фінансова система, хто нею керує і т.п. Задай собі питання чому ******* банківську систему називають британською? Чиїм сім'ям належать найбільші фінансові корпорації світу? Будеш здивований, але не американським. І потім зрозумієш, чому Британська королівська родина вважається найзаможнішою у світі. Чого-чого, а з фінансами у англо-саксів проблем точно немає.
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15.06.2022 07:46 Ответить
Мати успішні банки і мати сотні мільярдів лишніх бюджетних коштів аби підтримувати країни євробомжів - це різні речі. Так що дебіл все-таки ти, бо не розумієш очевидних речей.
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15.06.2022 09:30 Ответить
то все говорильня,ніяких союзів під час війни не буде і навіть якщо після війни і буде то без 5-ї натівської статі,бо вони вже в НАТО-знов сам на сам з ордою і друге,читав фінансову аналітику,навіть Англія сама не потяне такий союз, а Польша і Балтія-це смішно-потянуть тільки Штати-зелені придумують всяку фігню і вкидують це щоб тільки не в НАТО нам йти.
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15.06.2022 09:07 Ответить
Дебіле тому кажуть про військовий союз а не економічний.
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15.06.2022 09:38 Ответить
Этот военный союз спасет Европу и грохнет мордор. Это должно было случиться еще в средневековье.
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15.06.2022 01:28 Ответить
що значить "не проти", підключайтеся до майбутнього союзу
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15.06.2022 01:31 Ответить
Я б не говорив що це союз , це більше схоже на фронт проти мордвиз головним союзником
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15.06.2022 01:41 Ответить
Це задумувалося ще Пілсудським! Так званий "Балто-Чорноморський союз" Однак "не вийшло" - поляки захотіли зробить з нього нову "Жечь Паспалиту" і відштовхнули цим від себе як українців, так і країни Балтії
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15.06.2022 05:30 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.06.2022 01:32 Ответить
Сама по себе идея, которую выдвинул Джонсон, является гениальной. Создать союз стран, защищающих демократические консервативные ценности...
Но к любой идеи нужны детали. На сегодняшний момент, формат и долгосрочные ценности, озвучены не были.
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15.06.2022 01:51 Ответить
Якщо цікаво, то формату та цінностям вже більше ста років, https://en.wikipedia.org/wiki/Intermarium. Тоді у Пілсудского не вийшло, але зараз бронебійний Джонсон та якщо Британія буде двигуном такого союзу, все може бути як найкраще.
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15.06.2022 09:59 Ответить
По поводу того, что по сравнению с тем же ЕС, будет другой масштаб экономики, я скажу так:
Лучше быть в союзе с демократическими странами, чем в союзе с мадьярами, у которых есть право вето
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15.06.2022 01:54 Ответить
Где-то так + Швеция, Чехия и Турция /лука казнен, и флаг Беларуси родной/.

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15.06.2022 02:14 Ответить
А ватные турки каким боком❓
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15.06.2022 02:40 Ответить
Чезия - может быть. Швеция - нет. А Турция - там своя тема. И пока Эрдоган переигрывает путлера.
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15.06.2022 06:46 Ответить
Не-не-не. Никаких союзов с красно-зелёной Белоруссией. Только с бело-красно-белой Беларусью
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15.06.2022 11:25 Ответить
Це економічний союз, а не військовий, не треба вводити людей в оману.
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15.06.2022 04:23 Ответить
Такий Союз був би просто суперовим для цих країн !
Я обома руками за такий союз, а не за союз з путінським хвойдами мадярами, італійцями, німцями і французами!
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15.06.2022 07:28 Ответить
Союз німчури, жабоїдів і піццерії (+гуньі/србьі) існує і працює ну ніяк ні на користь України з 2014
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15.06.2022 07:37 Ответить
Це був би потужний військово - економічний Союз 150 мільйонів дружніх людей! Це була сила і потужний кулак в серці Європи! Противага проросійському союзу проституток німців-французів-мадярів-італійців!
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15.06.2022 07:32 Ответить
США вступит в этот союз??? И Канаду надо взять и развитые страны Азии, Арабские страны взять еще, на весь мир союз делать!
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15.06.2022 09:14 Ответить
ООН -> ООУН
Організація об'єднаних Україною націй
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15.06.2022 09:35 Ответить
Але без ******** . Бо знов уродство получиться .
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15.06.2022 09:41 Ответить
Ну та бо пропозиція Британії значно привабливіша і перспективніша . Той же ЄС , тільки без шольців , ******** і решту мерзоти . Без брехні , підлості , взаємо-поборювання і корупції . Якщо ще США долучаться - союз стане євро-атлантичним 🇺🇦😎👍
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15.06.2022 09:39 Ответить
Шикарный союз без венгерских и немецких проституток!
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15.06.2022 09:47 Ответить
БРИТАНИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА ,ПРИБАЛТИКА , ТУРКИЯ, АЗЕРБАЙЖАН, КАЗАХСТАН , УЗБЕКСТАН.
.ВОТ ВАМ И ВОЕННЫЙ БЛОК . ВСЕ СТОРОНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.06.2022 10:16 Ответить
"США заинтересованы в укреплении возможностей НАТО и готовы приветствовать региональные инициативы, в частности, объединение Британии, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз, если он будет усиливать оборонный потенциал".

Что-то мне подсказывает, что в старой Европе это заявление воспримут без особого интузиазма.
И, как обычно, там начнут раздаваться вопли "путенферштейнов" и им подобных о "вмешательстве" США во внутреннюю политику Европы, и о "давлении" на страны ЕС.
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15.06.2022 10:58 Ответить
Поэтому формально этим будут заниматься британцы, которыетоже старая Европа и обвинить из во влезание в дела Европы будет ну оччень сложно.
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15.06.2022 12:02 Ответить
В "старой" Европе сами умирает от скуки ибо всё уже произведено и написано. Потому появляется тяга к "альтернативно одарённым" и другим неестественностям. Там и недалеко от поддержки России, ибо кацапы в понятиях французов и немцев тоже разновидность альтернативно одарённых. Причём покупает европейские продукты и даёт нефть и газ по дешевке.
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15.06.2022 12:49 Ответить
Для США это хорошо, для старой Европы кошмар.
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15.06.2022 12:56 Ответить
Балто-Черноморскому Союзу быть!
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15.06.2022 13:02 Ответить
Цікавий сигнал.
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15.06.2022 13:27 Ответить
 
 