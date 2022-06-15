В течение 14 июня на южном направлении уничтожены 70 оккупантов и 60 единиц техники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 14 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "Противник в нашей операционной зоне продолжает ведение боевых действий путем контрбатарейной борьбы. Активных наступательных действий не ведет, укрепляет оборонительные рубежи".

Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.

Также читайте: ВСУ сбили вертолет рашистов в Херсонской области, - ОК "Південь"

В ответ нашей авиацией нанесено 3 удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов на Херсонщине. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и района сосредоточения техники, подавлены 2 командно-наблюдательных пункта противника.

Всего за сутки, в результате выполнения огневых задач нашими подразделениями нанесены потери врагу в количестве 70 рашистов и свыше 60 единиц вражеской техники, среди которых: 1 вертолет, 1 самоходная пушка "Пион", 1 реактивная система залпового огня "Град", 3 2 ,19 единиц бронированной, 33 автомобильной, 4 инженерной техники.

Также читайте: Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесчине. Подразделение ПВО уничтожило 2 ракеты "Оникс", - ОК "Південь"

Также, уничтожены 2 склада боеприпасов.

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирована. 2 ракетных корабля и 1 подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, 1 большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию".