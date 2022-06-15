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Ночью оккупанты обстреляли из "Ураганов" Апостолово на Днепропетровщине, есть погибшие, - мэр Оса

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские войска по реактивным системам залпового огня "Ураган" ночью обстреляли город Апостолово Днепропетровской области. Сообщается не менее четырех погибших мирных граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Апостолово Андрея Осы.

"Уважаемая громада! Есть тревожные новости! Только что приехал с мест обстрела нашего города! Более трех часов назад Апостолово было обстреляно из вражеских "Ураганов"! Есть 4 погибших! Сейчас первые последствия впечатлений, насколько это было возможно в ночное время, ликвидировано" - говорится в уведомлении.

Мэр также отметил, что утром работа полиции и пожарных на месте происшествия продолжится.

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15.06.2022 07:31 Ответить
Апостолівцям пропонується евакуація до Кривого Рогу, занадто близько вони до лінії фронту і є думка, що це не останній обстріл міста, бо там ще й залізничний вузол на південному напрямку.
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15.06.2022 08:32 Ответить
 
 