В Пентагоне не верят, что Путин достигнет своих целей в Украине

Сопротивление украинских военных не позволит Владимиру Путину достичь определенных целей в войне, развязанной против Украины.

Такое мнение высказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я до сих пор считаю, что у Путина планы на значительную территорию Украины, если не на всю страну. Однако я не думаю, что он может достичь этих целей", - отметил замглавы Пентагона.

По его словам, российские силы иногда могут добиться тактических успехов. Однако, констатировал Кол, украинцы держатся. "Я не думаю, что россияне способны добиться своих грандиозных целей", - подчеркнул замминистра обороны США.

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