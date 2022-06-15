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В Пентагоне не верят, что Путин достигнет своих целей в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Сопротивление украинских военных не позволит Владимиру Путину достичь определенных целей в войне, развязанной против Украины.

Такое мнение высказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я до сих пор считаю, что у Путина планы на значительную территорию Украины, если не на всю страну. Однако я не думаю, что он может достичь этих целей", - отметил замглавы Пентагона.

По его словам, российские силы иногда могут добиться тактических успехов. Однако, констатировал Кол, украинцы держатся. "Я не думаю, что россияне способны добиться своих грандиозных целей", - подчеркнул замминистра обороны США.

Читайте: Из-за нехватки солдат в российских властях говорят об объявлении мобилизации. Путин выступает против - Bloomberg
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Топ комментарии
+8
Не досягне. Але скільки при цьому поляже українців..
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15.06.2022 07:15
+7
Якби Пентагон ще підкріпив свою невіру HIMARS-ами за ракетами дальність 300 км, було б узагалі чудово...
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15.06.2022 07:39
+4
В Україні теж не вірять, про що в Пентагоні не вірять. Таке було
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15.06.2022 07:32
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Не досягне. Але скільки при цьому поляже українців..
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15.06.2022 07:15 Ответить
Орків поляже більше, але це мало втішає.
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15.06.2022 07:38 Ответить
Скільки поляже - це хвилює лише нас, українців. Більше нікого це не цікавить. Геополітика - дуже цинічна, жорстока і брудна штука...
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15.06.2022 08:24 Ответить
Думаю, что Куйло достигнет только одной цели: взять за щеку у ЗСУ. Или за обе щеки...
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15.06.2022 07:31 Ответить
В Україні теж не вірять, про що в Пентагоні не вірять. Таке було
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15.06.2022 07:32 Ответить
Якби Пентагон ще підкріпив свою невіру HIMARS-ами за ракетами дальність 300 км, було б узагалі чудово...
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15.06.2022 07:39 Ответить
Нічого, дебілізм з непостачанням необхідної зброї вже спонукає воювати вже проти Літви. рф бачить імбіцілізм з постачанням та втягнуть інши країни у війну.
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15.06.2022 12:02 Ответить
не вірити то добре звичайно, але одною вірою окупантів не виженеш
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15.06.2022 07:40 Ответить
Ціль ***** в Україні зруйнувати геть чисто все. і він послідовно до цього іде.
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15.06.2022 07:56 Ответить
Звучало б краще "У Пентагоні впевнені,що ***** не досягне своїх цілей в Україні". А зверху,ще б і гарантіями підкріпили.
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15.06.2022 08:24 Ответить
...вірю-не вірю,це не гра в танчики,повітряний бій або морський.В Україні ху.ло проводить геноцид українців.Де дії буудапештського меморандума....?
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15.06.2022 08:33 Ответить
А кто знает какая у него цель? А 20% уже оккупированно, 13% с начала войны.
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15.06.2022 09:56 Ответить
 
 