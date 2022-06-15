Украинские воины заставили врага отступить на Новопавловском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

На Новопавловском и Бахмутском направлениях украинские защитники отразили атаки россиян и заставили отступить врага на ранее занятые позиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 15 июня по поводу российского вторжения.

Так, начались сто двенадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Сопич, Барановка, Уланово и Бачевск Сумской области. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Середины-Буды Сумской области.

На Харьковском направлении подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудар неподалеку от Мосьпанового. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск. Совершал артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевеловка, Вернополье, Грушеваха, Новая Павловка. Нанес авиаудар вблизи Гусаровки. Штурмовые действия в районах населённых пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

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На Донецком направлении враг цинично обстрелял из артиллерии населенные пункты Устиновка, Тошковка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Антоновка и Каменские Дачи.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не вели. Осуществили артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Сидорового, Маяков и Закотного.

На Северодонецком направлении противник оказывал огневое влияние по нашим позициям из минометов, артиллерии и реактивным системам залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.

Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел артобстрелы наших позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки. Наступление противника благодаря действиям наших воинов в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел. Перегруппировывается для возобновления наступления. Используя результаты огневого поражения, противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении защитники Украины отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко. Враг отошел.

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На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Ильинка, Марьинка, Антоновка, Красное и Новоселка. Нанес авиаудара неподалеку от Каменского.

На Южнобужском направлении враг обстрелял населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево. Нанес авиаудар вблизи Княжевки.

Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя КРМБ типа "Калибр".