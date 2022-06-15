Более 940 заявлений о коллаборантах прислали украинцы в чат-бот "єВорог"

За время работы чат-бота "єВорог" украинцы уже направили более 940 сообщений о коллаборантах, все они переданы в СБУ.

Об этом Патрульная полиция сообщила в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы уже направили более 940 заявок о коллаборантах в чат-бот. Всех их уже передали в СБУ", - отмечается в сообщении.

Правоохранители напомнили, что проинформировать о коллаборанте можно в несколько кликов. Для этого в чат-боте "єВорог" нужно выбрать пункт "Сообщить о коллаборантах", затем - указать их геолокацию и добавить фото или видео.

После этого гражданину необходимо описать, почему он считает личность коллаборантом, и уточнить, как она помогает захватчикам. Если не удалось снять коллаборанта на камеру, необходимо отправлять заявку с текстом и всеми подробностями.

"Снимайте предателей скрытой камерой без звука и с безопасного места. Не забывайте удалять переписку с врагом и фото с вашего телефона", - предупредили полицейские.

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