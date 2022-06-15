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война (46696) коллаборационизм (681) чат-бот (18)

Более 940 заявлений о коллаборантах прислали украинцы в чат-бот "єВорог"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,єворог

За время работы чат-бота "єВорог" украинцы уже направили более 940 сообщений о коллаборантах, все они переданы в СБУ.

Об этом Патрульная полиция сообщила в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы уже направили более 940 заявок о коллаборантах в чат-бот. Всех их уже передали в СБУ", - отмечается в сообщении.

Правоохранители напомнили, что проинформировать о коллаборанте можно в несколько кликов. Для этого в чат-боте "єВорог" нужно выбрать пункт "Сообщить о коллаборантах", затем - указать их геолокацию и добавить фото или видео.

После этого гражданину необходимо описать, почему он считает личность коллаборантом, и уточнить, как она помогает захватчикам. Если не удалось снять коллаборанта на камеру, необходимо отправлять заявку с текстом и всеми подробностями.

"Снимайте предателей скрытой камерой без звука и с безопасного места. Не забывайте удалять переписку с врагом и фото с вашего телефона", - предупредили полицейские.

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Колаборанти в ОПі.
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15.06.2022 08:16 Ответить
А ду Мураєв, Татаров, Портнов, Лукаш і інша наволоч? Чому вони не в тюрмі?
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15.06.2022 08:24 Ответить
Цих тварюк як би знищили ще років так 25 назад, то не було би цієї кривавої війни, а ми останні 10 років їх плодили як сарану, от і маєм війну.
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15.06.2022 09:00 Ответить
дєрьмак, баканов, татаров, дємченко, хламідія - були у цьому списку?
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15.06.2022 09:42 Ответить
Тому й придумали це слово колаборант. тобто. що це щось не суттєве. тому і відповідальності правомірної немає за це. а ось. як тільки назвуть речі своїми іменами. а саме зрада Батьківщини. то все стане на свої місця. особливо під час війни.
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15.06.2022 10:14 Ответить
И шо с ними потом делать? Садить в тюрьмы? высылать? Я понимаю шо "на палю", "на гиляку", это эмоциональная составляющая негодования патриотов, но всё таки? Наверное должно быть ограничение гражданского статуса и понижение в правах и наверное надзор и контроль сограждан. Не создание шпиков и надзирателей, а презрение и отвержение окружающих их людей. Как считаете?
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15.06.2022 10:18 Ответить
а можна не гебешний Телеграм?!

принципово не хочу реєструватись там!

Мирослва Гай доречі не користується тим гімнОм
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15.06.2022 12:24 Ответить
 
 