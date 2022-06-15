Россияне контролируют большую часть Северодонецка. Бойцы на "Азоте" сковывают войска РФ, - разведка Великобритании

Российские силы взяли под контроль большую часть города Северодонецка. Защитники удерживают промзону, сковывая таким образом силы РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская тактика боев в городах, опирающаяся на интенсивное применение артиллерии, повлекла за собой значительные побочные потери по всему городу. Элементы ВСУ и несколько сотен гражданских находятся в подземных бункерах химзавода "Азот" в городской промзоне", - говорится в сообщении.

По прогнозам британцев, в дальнейшем российские силы будут сосредоточены вокруг "Азота". Пока держатся защитники, россияне не смогут бросить эти силы на другие задачи.

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Аналогичная ситуация была при обороне Мариуполя и завода "Азовсталь": украинские войска долго сдерживали большие силы оккупантов на этом участке фронта, не давая перебросить их на усиление еще куда-то.

В разведке Великобритании подчеркнули, что "крайне маловероятно", чтобы Москва ожидала такого ожесточенного сопротивления или такого затяжного конфликта истощением при первом планировании полномасштабного вторжения в Украину.