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Россияне контролируют большую часть Северодонецка. Бойцы на "Азоте" сковывают войска РФ, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Российские силы взяли под контроль большую часть города Северодонецка. Защитники удерживают промзону, сковывая таким образом силы РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская тактика боев в городах, опирающаяся на интенсивное применение артиллерии, повлекла за собой значительные побочные потери по всему городу. Элементы ВСУ и несколько сотен гражданских находятся в подземных бункерах химзавода "Азот" в городской промзоне", - говорится в сообщении.

По прогнозам британцев, в дальнейшем российские силы будут сосредоточены вокруг "Азота". Пока держатся защитники, россияне не смогут бросить эти силы на другие задачи.

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Аналогичная ситуация была при обороне Мариуполя и завода "Азовсталь": украинские войска долго сдерживали большие силы оккупантов на этом участке фронта, не давая перебросить их на усиление еще куда-то.

В разведке Великобритании подчеркнули, что "крайне маловероятно", чтобы Москва ожидала такого ожесточенного сопротивления или такого затяжного конфликта истощением при первом планировании полномасштабного вторжения в Украину.
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Топ комментарии
+10
Где то это уже было. Как то не хочется второго Мариуполя.
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15.06.2022 08:43
+8
У вас депресія на тему зради ? Є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. До зцілення. І тоді другого Маріуполя точно не буде, в тому числі завдяки вам.
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15.06.2022 08:55
+7
еще один «Азовсталь»??
как там черти которые годами кричали про «дебальцево» и «илловайск»
молчат???
ах, да, смотрят видосики на фейсбуке.
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15.06.2022 08:47
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Где то это уже было. Как то не хочется второго Мариуполя.
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15.06.2022 08:43 Ответить
У вас депресія на тему зради ? Є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. До зцілення. І тоді другого Маріуполя точно не буде, в тому числі завдяки вам.
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15.06.2022 08:55 Ответить
Дієво,кидаєш Притулі або "Повертайсь живим" на чергову пташечку для ЗСУ і як рукою знімає!!!!!!!!
Кожна Ваша копієчка завдяки птахам ЗСУ обертається в мільйони збитків рашопідорашо ,та ще й орки дохнуть,ну просто симбіоз задоволення та вдалих інвестицій
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15.06.2022 11:09 Ответить
Здесь ситуация не такая мрачная - они не в полном окружении, сзади реки и свои находятся рядом, за речкой. Значит даже из минометов ротных могут огнем поддержать. Теперь главное Лисичанск держать.
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15.06.2022 09:32 Ответить
Чому британська розвідка все знає? А де наша???
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15.06.2022 10:15 Ответить
А наша - в Британии.
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15.06.2022 12:42 Ответить
Слава хлопцям, але їх просто до@уя
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15.06.2022 08:44 Ответить
еще один «Азовсталь»??
как там черти которые годами кричали про «дебальцево» и «илловайск»
молчат???
ах, да, смотрят видосики на фейсбуке.
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15.06.2022 08:47 Ответить
какое сдерживание. просто окружение и смерти. безуглая выполнила задание партии
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15.06.2022 08:57 Ответить
ЗСУ не елементи,а повноцінна Армія України, яка складається відповідно Статуту. Не буде другогї Азовсталі, досить.
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15.06.2022 09:21 Ответить
З Маріуполя треба було зразу виходити. Там нізащо положили тисячі бійців самих боєздатних і тисячі в полоні. По правді дивно чому зразу не вийшли. Той Маріуполь де-факто був приречений. Кордон близько і море де нас немає. Зараз би ці тисячі бійців ой як би пригодились.
Тут ситуація зовсім інша. Оточення немає, позаду свої.
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15.06.2022 10:20 Ответить
 
 