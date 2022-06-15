В результате агрессии РФ в Украине 313 детей погибли и более 579 ранены. Стало известно о 25 смертях в Донецкой области, - Офис генпрокурора
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По состоянию на утро 15 июня 2022 более 892 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 313 детей погибли и более 579 ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 291, Харьковской – 169, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.
"14 июня от обломков вражеской ракеты в г. Золочев Львовской области пострадал младенец", - отметили ювенальные прокуроры.
Также сообщается, что 13 июня в результате обстрела оккупантами из реактивной системы залпового огня "Град" с. Пятницкое и пгт. Малиновка Чугуевского района Харьковской области получили ранения трое детей 3 месяца, 11 и 17 лет.
В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет в Донецкой области в результате обстрелов и бомбардировок региона с марта по май. При этом 21 из них в г. Мариуполе.
"В частности, при обстреле г. Мариуполя от прямого попадания вражеского снаряда в здание погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета с двумя девочками 13 и 15 лет. В мае оккупантами совершены обстрелы территории г. Лиман Краматорского района Донецкой области в результате чего погиб 4 девочки", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрелов военными РФ г. Мариуполь получили ранения 48 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1985 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.
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