Украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на вражеские позиции. Уничтожены ротно-тактическая группа, техника и живая сила, - Воздушные силы

За минувшие сутки, 14 июня, зенитным ракетным подразделениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины удалось уничтожить четыре крылатые ракеты, которые оккупанты запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Кроме того, как отмечается, зенитчики поразили два беспилотных летательных аппарата оккупантов.

"Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство, совершают вылеты на перехват воздушных целей, прикрывают ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

14 июня украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на враждебные позиции. Уничтожена ротно-тактическая группа противника, техника и живая сила оккупантов.

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