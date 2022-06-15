РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15122 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
8 497 8
армия РФ (15351) беспилотник (2088) война (46696) ракеты (2713) самолет (3326) уничтожение (3823) Воздушные силы (966)

Украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на вражеские позиции. Уничтожены ротно-тактическая группа, техника и живая сила, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

За минувшие сутки, 14 июня, зенитным ракетным подразделениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины удалось уничтожить четыре крылатые ракеты, которые оккупанты запустили по территории Украины из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Кроме того, как отмечается, зенитчики поразили два беспилотных летательных аппарата оккупантов.

"Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство, совершают вылеты на перехват воздушных целей, прикрывают ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

14 июня украинские Су-25 и Су-24м совершили несколько авианалетов на враждебные позиции. Уничтожена ротно-тактическая группа противника, техника и живая сила оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты обстреляли из "Ураганов" Апостолово на Днепропетровщине, есть погибшие, - мэр Оса

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот это новость - вот это просто ПЕСНЯ!!!... Авиация - это основная компонента разгрома рахи.... взвейтесь соколы!!!
показать весь комментарий
15.06.2022 09:01 Ответить
Слава ЗСУ ! Кожен вбитий росіянин це крок до Перемоги, Миру, Добробуту й Процвітання усього людства .
показать весь комментарий
15.06.2022 09:24 Ответить
Десять років Афганістану 14,5 тисяч вбитих Близько 50 тис поранених Для всього СРСР це виявлося "проблемою" і він змушений був закінчить війну В Україні Росія за 4 місяці втратила більш ніж в ДВА РАЗИ більше вбитими (скільки поранених - мовчать, але військова статистика каже про співвідношення 1х3 Тобто під СОТНЮ ТИСЯЧ) Пята частина літаків згоріла (по вертольотах не знаю, але теж цифра, в процентах, немала) І вони ломляться і далі!
Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
показать весь комментарий
15.06.2022 09:40 Ответить
Офіційні втрати СРСР в афганістані занижені, думаю на порядок
показать весь комментарий
15.06.2022 10:00 Ответить
1. ***** сказало, что "для реализации поставленных целей не посчитается ни с какими потерями".
2. На расее сейчас бОльший тоталитаризм, чем был в ссср, имхо.
показать весь комментарий
15.06.2022 10:33 Ответить
п.п.2 - ніт. Якби там був справжній тоталітаризм - то ніяких проблем з мобілізацією, наприклад, не виникло б. В реально тоталітарній державі - незгодних іти в військомат просто б передушили в воронках, а майно б конфіскували. Особливо не ховаючись.

Там клептократичний олігархат, в якому "суспільний договір" тримається на "ти нас не чіпаєш і даєш крихти з нафтового пирога, натомність царюй собі до віку".
показать весь комментарий
15.06.2022 12:49 Ответить
Возможно, власть СССР была более честной...
показать весь комментарий
15.06.2022 11:33 Ответить
До якогось там 20го року - так, була більш чесною, бо в конституції прямо було написано "мета срср - світова революція і громадяни срср - це інструмент досягнення цієї мети". Потім це прибрали. Але мета не змінилась - людоєдський тоталітарний режим просто став постійно брехати громадянам щодо "ми будуємо світле майбутнє", але робив це виключно фінансуванням справжніх людоєдів в африці та створенням ядерного арсеналу, здатного зтерти людство з поверхні планети.

Тож перестаньте фапати на срср - це був наскрізь брехливий та людоедський режим нелюдей.
показать весь комментарий
15.06.2022 12:53 Ответить
 
 