Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 750 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1440 танков и 3528 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 июня потери личного состава противника составляют около 32 750 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано,
танков – 1440 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 3528 (+25) ед,
артиллерийских систем - 722 (+1) ед,
РСЗО - 230 (+1) ед,
средства ПВО - 97 (+0) ед,
самолетов - 213 (+0) ед,
вертолетов - 179 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
крылатые ракеты - 129 (+4),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12) ед,
специальная техника - 55(+1).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
Наволоч, щоб вони горіли всі в пеклі
Якщо це сумарно безповоротні і санітарні втрати, то 250 орків на добу - це дуже мало.
Якщо це тільки безповоротні, то більш-менш (рахуємо 250 безповоротніх + 600-750 санітарних = 850-1000 орків на добу), але теж недостатньо..
Бо, за оцінками багатьох військових аналітиків, рашка може відправляти на війну без оголошення тотальної мобілізації до 800-1000 орків щоденно (одну БТГр). І такий темп рашка може витримувати ще довго.
За вчера -позавчера отлично наколотили, а то неделя было затишье по 50-60 человек в день.
Видимо, западное более точное оружие начало поступать на передовую.
Отлично. Мы давно этого ждем и желаем ребятам удачи.