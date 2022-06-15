Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 750 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1440 танков и 3528 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 июня потери личного состава противника составляют около 32 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1440 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 3528 (+25) ед,

артиллерийских систем - 722 (+1) ед,

РСЗО - 230 (+1) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 213 (+0) ед,

вертолетов - 179 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатые ракеты - 129 (+4),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12) ед,

специальная техника - 55(+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.