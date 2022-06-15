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армия РФ (15351) война (46696) Генштаб ВС (4268) уничтожение (3823) техника (1541) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 750 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1440 танков и 3528 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 июня потери личного состава противника составляют около 32 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32750 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1440 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 3528 (+25) ед,

артиллерийских систем - 722 (+1) ед,

РСЗО - 230 (+1) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 213 (+0) ед,

вертолетов - 179 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатые ракеты - 129 (+4),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2485 (+12) ед,

специальная техника - 55(+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 32 750 человек, 213 самолетов, 179 вертолетов, 1440 танков и 3528 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+9
Десять років Афганістану 14,5 тисяч вбитих Близько 50 тис поранених Для всього СРСР це виявлося "проблемою" і він змушений був закінчить війну В Україні Росія за 4 місяці втратила більш ніж в ДВА РАЗИ більше вбитими (скільки поранених - мовчать, але військова статистика каже про співвідношення 1х3 Тобто під СОТНЮ ТИСЯЧ) Пята частина літаків згоріла (по вертольотах не знаю, але теж цифра, в процентах, немала) І вони ломляться і далі!
Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
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15.06.2022 10:04
+7
200 - это нормально. Больше - это если бы мы были сильнее. А если бы мы были сильнее, то война бы давно закончилась.
За вчера -позавчера отлично наколотили, а то неделя было затишье по 50-60 человек в день.
Видимо, западное более точное оружие начало поступать на передовую.
Отлично. Мы давно этого ждем и желаем ребятам удачи.
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15.06.2022 10:13
+5
Якщо читати далі заголовка - то "особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано"
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15.06.2022 10:56
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33 тис. дохликів, Це 25% втрат. Ще 11% і можна говорити Арестовичу,що орки понесли втрати,нерівноцінні для наступу. Але це ще так далеко до Перемоги України і ще так багато її крові. Разом до Перемоги.
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15.06.2022 09:25 Ответить
Десять років Афганістану 14,5 тисяч вбитих Близько 50 тис поранених Для всього СРСР це виявлося "проблемою" і він змушений був закінчить війну В Україні Росія за 4 місяці втратила більш ніж в ДВА РАЗИ більше вбитими (скільки поранених - мовчать, але військова статистика каже про співвідношення 1х3 Тобто під СОТНЮ ТИСЯЧ) Пята частина літаків згоріла (по вертольотах не знаю, але теж цифра, в процентах, немала) І вони ломляться і далі!
Воістину, рашисти *******! Так само, як і ******* покоління, яке вони женуть "на убой"
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15.06.2022 10:04 Ответить
Може, вони все таки скоро видохнуться
Наволоч, щоб вони горіли всі в пеклі
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15.06.2022 12:16 Ответить
Справа ще у тім, що в СРСР після 1985 року до влади прийшло нове покоління, яке не приймало рішення про ввід військ в Афганістан, і йому чисто психологічно було легше визнати помилку попередників. Для ***** ж визнати те, що він накосячив, рівнозначно самогубству - Акела схибив.
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15.06.2022 14:25 Ответить
В цих зведеннях залишається відкпитим питання, що мається на увазі під терміном "загальні бойові втрати противника"?
Якщо це сумарно безповоротні і санітарні втрати, то 250 орків на добу - це дуже мало.
Якщо це тільки безповоротні, то більш-менш (рахуємо 250 безповоротніх + 600-750 санітарних = 850-1000 орків на добу), але теж недостатньо..
Бо, за оцінками багатьох військових аналітиків, рашка може відправляти на війну без оголошення тотальної мобілізації до 800-1000 орків щоденно (одну БТГр). І такий темп рашка може витримувати ще довго.
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15.06.2022 10:05 Ответить
200 - это нормально. Больше - это если бы мы были сильнее. А если бы мы были сильнее, то война бы давно закончилась.
За вчера -позавчера отлично наколотили, а то неделя было затишье по 50-60 человек в день.
Видимо, западное более точное оружие начало поступать на передовую.
Отлично. Мы давно этого ждем и желаем ребятам удачи.
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15.06.2022 10:13 Ответить
Якщо читати далі заголовка - то "особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано"
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15.06.2022 10:56 Ответить
Та дай Боже!
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15.06.2022 12:00 Ответить
"особового складу - близько 32750 (+250) осіб ліквідовано" (С) Що тут можна по різному розуміти?
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15.06.2022 14:29 Ответить
4 крилаті ракети... Це перший раз, коли крики місцевих голів ОВА втілилися у статистику Генштабу на наступний день.
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15.06.2022 11:07 Ответить
 
 