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Новости За рубежом
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Шольц отказался национализировать Gazprom Germania во избежание проблем с импортом российского газа, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в свое время отклонил предложение министра экономики Роберта Хабека полностью национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, чтобы не провоцировать противостояние с Россией и избежать проблем в газовой сфере.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По словам осведомленных источников, министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, чтобы способствовать перезапуску ее работы, но его предложение было отклонено Шольцем", - говорится в сообщении.

"Шольц был озабочен тем, что подобный шаг может (...) привести к эскалации противостояния по импорту российского газа", - отмечает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с темой.

Читайте: Германия поставит Украине больше оружия, - Шольц

Во вторник вечером правительство Германии сообщило, что решило продлить срок доверительного управления газовой компанией Gazprom Germania GmbH на период и после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, власти вложит в компанию около $10,4 млрд: кредит даст немецкий государственный банк развития KfW – "для защиты бизнеса от последствий санкционной войны".

Также читайте: Шольцу нужно отказаться от попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией, - Зеленский

В начале апреля 2022 г. Минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Глава министерства Роберт Хабек обосновал решение непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил. Срок действия принятого решения был - до 30 сентября.

В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году – 13 млрд евро.
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Топ комментарии
+17
Поглубже язык в попу %уйлу засовывай, а то он обидется
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15.06.2022 09:59
+10
Прости тутка грёбаная
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15.06.2022 10:02
+9
etovo tolko "novichok" izpravit
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15.06.2022 09:59
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Поглубже язык в попу %уйлу засовывай, а то он обидется
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15.06.2022 09:59 Ответить
Ви статью читали? Де там про це?
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15.06.2022 10:07 Ответить
Шольц був стурбований тим, що подібний крок може (...) призвести до ескалації протистояння щодо імпорту російського газу", - зазначає агентство, посилаючись на джерела, обізнані з темою. Джерело: https://censor.net/ua/n3348030
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15.06.2022 10:13 Ответить
не годуйте шольцеботів. В спам і все
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15.06.2022 12:00 Ответить
Шольц он же Боширов Петров забыли снять буденовку и парашют со спины так и пролез агент России в Германию в политику и во власть...
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15.06.2022 10:07 Ответить
А украинское руководство ? Год орали про войну (ответ- мы думали они ненападут ) За 2021 год на сколько увиличилась торговля с мокшандией а ? Завод по производству патронов и снарядов за 8 лет войны построили ? Люся орет дайте хаймерсы где Вильха ***** ?
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15.06.2022 12:53 Ответить
etovo tolko "novichok" izpravit
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15.06.2022 09:59 Ответить
Лівер
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15.06.2022 10:01 Ответить
нехай з своїми політиками самі німецькі виборці розбираються..
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15.06.2022 10:01 Ответить
Дитина Вальтера Ульбріхта
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15.06.2022 10:02 Ответить
Прости тутка грёбаная
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15.06.2022 10:02 Ответить
Шольц, так это было извесно зарание. Ты, как член Сосиалистов, СДПГ, всегда были на отсосе у *****, стоит только посмотреть на твои высеры, и на твои дела, когда обещаешь нам гору оружия, а потом кукарекаешь, что ФРГ оно тоже нужно
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15.06.2022 10:03 Ответить
кто там критиковал Мельника, отзовитесь.
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15.06.2022 10:04 Ответить
ja. - Melnik esho TUPEE Sholca.
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15.06.2022 10:06 Ответить
а тебя большой ум транслитом вынуждает печатать?
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15.06.2022 10:10 Ответить
tak nechitai , koli bukvi neznaesh
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15.06.2022 10:12 Ответить
Я і буду надалі це писати. Що в цьому анонсі такого,що зможе його тупість виправдати. Хотіла почитати оригінальний текст, не має. А те що було,хтось сказав,а потім перевели для української публіки ,то не проблема німців,а української маніпуляції інформацією.
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15.06.2022 10:09 Ответить
ума не хватает прочитать, что вместо национализации будут вкладывать 10 с копейками миллиардов?
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15.06.2022 10:12 Ответить
Я. Ця дерьмакова гнида робить все для того, щоб у шольца був привід співпрацювати з кацапами і затягувати допомогу Україні.
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15.06.2022 10:35 Ответить
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15.06.2022 10:04 Ответить
Вдавати Шолца - багато обіцяти, мало давати...

Він ще має надію бути обласканим путіним... Якщо той путін доживе...
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15.06.2022 10:06 Ответить
******* грьобаний фріцик Шольц йди ***** за російським кораблем Мацква.
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15.06.2022 10:13 Ответить
Вообще-то за новость выдаются события двухмесячной давности. То, что Хабек хотел приватизировать газпром известно, и раз этого не состоялось - значит тогда помешал этому именно шольц.
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15.06.2022 10:17 Ответить
надо 1ю нитку северного потока доверить нашим дрг. Я так понял, по другому они не понимают.
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15.06.2022 10:18 Ответить
Вот как плотно Шредер и Макрель посадили Германию на кукан Газпрома, сидят и терпят как с них все стебуться
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15.06.2022 10:21 Ответить
Я выскажу , своё мнение , да простят меня комментаторы Цензор Нет. Было бы хорошо, чтобы все патриотические силы ,люди ,собрались все вместе и иностранные тоже , выработали единый план по спасеню Украины , скопировали все действия Израиля, до и после обретения независимости, Украине нужен свой Масад , и тогда будет все и оружие и уважение за рубежом . И Шольца в том числе.
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15.06.2022 10:21 Ответить
Шольц відмовився,тому що він кремлівська підстилка.
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15.06.2022 10:24 Ответить
Хочу напомнить всем: Шольц отвечает за Германию. За Украину отвечают зеленский, коломойский, юзик, Котлета и Лысый. К ним у критиков Щольца, я так понимаю, претензий нет.
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15.06.2022 10:25 Ответить
Українці що ви хочете з інших країн... давайте розпочнемо з себе.... російским зв"язком користуємося (київстар), банківською системою??? ( груп Альфа і т.д).... заправками російкими Аміс (лукойл ) і т.д.... Давайте приклад , а потім будемо вимагати...
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15.06.2022 10:25 Ответить
Сидить Анжеліка шМєркель з кавою за столиком і пісню співає.... -
- бухгалтєр, мілий мой бухгалтЄр (с)
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15.06.2022 10:26 Ответить
Шольц и Меркель там на бабках Газпрома сидят, что ж он будет курицу резать.

Шольца нужно в тюрягу с Меркель вместе, с подачи Украины после победы в войне
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15.06.2022 10:26 Ответить
какие же они ничтожные. когда-нибудь будет найдено дно?
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15.06.2022 10:28 Ответить
Спасибо меркель что она так плотненько подсадили германию на трубу, теперь без боли и не снять.
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15.06.2022 10:37 Ответить
"Шольц был озабочен тем, что подобный шаг может привести к эскалации противостояния по импорту российского газа".

Хера Шульца не только эта озабоченность гложет. Ещё бОльшую обеспокоенность по поводу "эскалации" у него вызывает вопрос по передаче Украине вооружения. А вдруг"нацики" вздумают ипеня "вяликой рАzии" бомбами закидывать? ))
В общем "великой" "стратег и политик" не хочет делать "другу валоде" нервы. Всякое может случится, вдруг с довольствия снимет?
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15.06.2022 10:44 Ответить
Україні і її народу ,бути кандидатом в ЄС ,із прорашистськими гейропейськими німецько-французьскими шлюхами, все одно,що стояти на табуретці під європейскою шибеницею із шнурком на шиї.Табуретку з під ніг України ,в любий час,коли захоче ,виб'є рашист
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15.06.2022 10:51 Ответить
Це не Шольц відмовився , це хазяїн заборонив .
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15.06.2022 10:58 Ответить
Шо з корупцією у німців, все добре??? Чи брудні, кроваві російські гроші не рахуються?
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15.06.2022 10:59 Ответить
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15.06.2022 11:24 Ответить
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15.06.2022 11:37 Ответить
Медиа атака на Германию продолжается. Истерия с "неожиданными" разоблачениями уже просто зашкаливает. Причем, этой истерией заражаются даже те, кто вроде бы думать умеет. А вы еще удивляетесь тому, что на рашке даже академеги превращаются в зомби. А сами?
ДУМАЙ ТЕ!!!
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15.06.2022 12:04 Ответить
Нехрен было Германии свою жопу под СП и СП-2 подставлять. Сейчас пожинают плоды своего тесного сотрудничества и "чисто экономических проектов" с ордой в сфере своей энергетической "независимости".
Причём выдумывают разные причины для отмазки, но не в коем разе не признают собственные косяки и меркельтильность на всех уровнях.
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15.06.2022 12:34 Ответить
Шредер-2 мітить у наглядову раду Газпрому. Шльондра.
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15.06.2022 12:07 Ответить
Трусливый фашисткий немец!! Аналог Меркель!!
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15.06.2022 13:08 Ответить
Хто б сумнівався що сцикло шось там може зробити,
навіть мирними санкціями бояться шось робити, а що казати про війну
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15.06.2022 13:09 Ответить
Ай харошая девочка...)))
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15.06.2022 13:19 Ответить
ссыкливая *****!
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15.06.2022 15:14 Ответить
Шольц ведет себя так же. как и боневтик до 24 февраля---не провоцировал, в глазки заглядывал...

Но нариду это нравилось, а с Шольцем нет! Биполярочка?
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15.06.2022 19:34 Ответить
Ніхто навіть не прочитав, а коментарів море і як завжди ні про що.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-14/germany-to-lend-up-to-10-4-billion-to-rescue-ex-gazprom-unit
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15.06.2022 19:56 Ответить
да пусть уже скажет сколько миллионов евро ему платит *****
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15.06.2022 22:04 Ответить
 
 