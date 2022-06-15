Шольц отказался национализировать Gazprom Germania во избежание проблем с импортом российского газа, - Bloomberg
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Олаф Шольц в свое время отклонил предложение министра экономики Роберта Хабека полностью национализировать компанию Gazprom Germania GmbH, чтобы не провоцировать противостояние с Россией и избежать проблем в газовой сфере.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По словам осведомленных источников, министр экономики Роберт Хабек настаивал на полной национализации Gazprom Germania, чтобы способствовать перезапуску ее работы, но его предложение было отклонено Шольцем", - говорится в сообщении.
"Шольц был озабочен тем, что подобный шаг может (...) привести к эскалации противостояния по импорту российского газа", - отмечает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с темой.
Во вторник вечером правительство Германии сообщило, что решило продлить срок доверительного управления газовой компанией Gazprom Germania GmbH на период и после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.
Кроме того, по данным агентства Bloomberg, власти вложит в компанию около $10,4 млрд: кредит даст немецкий государственный банк развития KfW – "для защиты бизнеса от последствий санкционной войны".
В начале апреля 2022 г. Минэкономики ФРГ поручило передать компанию Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Глава министерства Роберт Хабек обосновал решение непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением регистрационных правил. Срок действия принятого решения был - до 30 сентября.
В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году – 13 млрд евро.
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Він ще має надію бути обласканим путіним... Якщо той путін доживе...
- бухгалтєр, мілий мой бухгалтЄр (с)
Шольца нужно в тюрягу с Меркель вместе, с подачи Украины после победы в войне
Хера Шульца не только эта озабоченность гложет. Ещё бОльшую обеспокоенность по поводу "эскалации" у него вызывает вопрос по передаче Украине вооружения. А вдруг"нацики" вздумают ипеня "вяликой рАzии" бомбами закидывать? ))
В общем "великой" "стратег и политик" не хочет делать "другу валоде" нервы. Всякое может случится, вдруг с довольствия снимет?
ДУМАЙ ТЕ!!!
Причём выдумывают разные причины для отмазки, но не в коем разе не признают собственные косяки и меркельтильность на всех уровнях.
навіть мирними санкціями бояться шось робити, а що казати про війну
Но нариду это нравилось, а с Шольцем нет! Биполярочка?
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-14/germany-to-lend-up-to-10-4-billion-to-rescue-ex-gazprom-unit