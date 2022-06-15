Премьер Финляндии опасается, что ситуация с вступлением в НАТО может "застыть на месте"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Финляндии Санна Марин во вторник заявила, что существует риск того, что ситуация с вступлением ее страны в НАТО надолго застынет в нынешнем виде.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что очень важно продвинуться вперед на этом этапе. Если мы не урегулируем эти вопросы до (саммита НАТО. - Ред.) Мадрида, то ситуация может застыть на месте", - приводят европейские СМИ слова Марин.
"Мы не знаем, на сколько по времени это может растянуться, но ситуация может быть заморожена на время", - добавила она.
Премьер Финляндии подчеркнула, что в Хельсинки всерьез воспринимают беспокойство Анкары и ведут с ней обсуждение проблем. "Но я думаю, что пытаться найти решение должна и сама Турция", – отметила она.
Саммит стран-членов НАТО в Мадриде состоится 28-30 июня. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В настоящее время рассмотрение заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО блокирует Турция. Анкара имеет ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считают террористическими.
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Шевелите лапками и будет сметана
НАТО превращается в ООН потому что
а желания такого у многих членов нато нет. да и армий - чтобы воевать - тоже нет. вот и приходится снижать риски "умереть за данциг" - не брать новых членов.
Ось ВАва вважає, що нейтралький статус має захистити вас від кацапів.
Він і України був, з 2011 по 2013. І саме цей статус дав можливість колаборантам роззброїти Україну і напасти *****, та Вава вважає, що це краще ніж НАТО.
при наличии соседей с территориальными претензиями и фантомными болями из-за ушедшей империи, нейтралитет - это оправдание для предателя.
Підборіддя столтенберга нехай далі дрижить...