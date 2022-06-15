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Новости За рубежом
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НАТО (8936) саммит (1031) Финляндия (771) членство в НАТО (1215) Марин Санна (20)

Премьер Финляндии опасается, что ситуация с вступлением в НАТО может "застыть на месте"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

марін

Премьер-министр Финляндии Санна Марин во вторник заявила, что существует риск того, что ситуация с вступлением ее страны в НАТО надолго застынет в нынешнем виде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что очень важно продвинуться вперед на этом этапе. Если мы не урегулируем эти вопросы до (саммита НАТО. - Ред.) Мадрида, то ситуация может застыть на месте", - приводят европейские СМИ слова Марин.

"Мы не знаем, на сколько по времени это может растянуться, но ситуация может быть заморожена на время", - добавила она.

Премьер Финляндии подчеркнула, что в Хельсинки всерьез воспринимают беспокойство Анкары и ведут с ней обсуждение проблем. "Но я думаю, что пытаться найти решение должна и сама Турция", – отметила она.

Также читайте: Столтенберг: НАТО серьезно относится к затронутым Турцией проблемам безопасности

Саммит стран-членов НАТО в Мадриде состоится 28-30 июня. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В настоящее время рассмотрение заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО блокирует Турция. Анкара имеет ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считают террористическими.
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Топ комментарии
+17
То нехай вступають фінни в оборонний союз разом з нами, Великою Британією, Польщею і Прибалтійськими Республіками.
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15.06.2022 10:22
+12
Ласкаво просимо до клубу де двері знаходяться десь поруч з котом Шредінгера
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15.06.2022 10:09
+10
Там не тільки з Туреччиною проблеми. З нею можна домовитись. Німеччина буде тільки на словах "за", а на ділі буде якраз затягувати до "топтання на місці". І є ще шантажистка Угорщина...
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15.06.2022 10:12
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budj ja finom , ja by za nee golosoval by
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15.06.2022 10:03 Ответить
Я за неї голосував би і на конкурсі краси.
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15.06.2022 10:18 Ответить
da po lubomu povodu
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15.06.2022 10:27 Ответить
Мальчики, вы извращенцы. Но я с вами согласна.
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15.06.2022 11:47 Ответить
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15.06.2022 11:54 Ответить
Ця дамочка щось розповідала що Україні поки не місце в ЄС,ось так малята.
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15.06.2022 14:16 Ответить
Сутністний стан НАТО:- боятися бо" пукін нападьот", гадити одне одному, гнобити,всіх, бажаючих приєднатися! Але, головне боятися кацапів усіма можливими способами. В сухому осаді НАТО функціонує в режимі Анті-НАТО!!!
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15.06.2022 10:08 Ответить
Єдина боєздатна армія в Європі це Збройні сили України. Всі інші в випадку подібної агресії точно здалися би за три дні. Особливо німці. Великобританія в цей список не входить. Королівські ВС то сила.
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15.06.2022 10:28 Ответить
Самое смешное, что НАТО создавалось, как ответ на угрозу СССР, а теперь ссыт его наследницы паРаши, хотя просто обязано ей противостоять.
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15.06.2022 13:19 Ответить
Ласкаво просимо до клубу де двері знаходяться десь поруч з котом Шредінгера
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15.06.2022 10:09 Ответить
Срань, тілки ЗСУ!
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15.06.2022 10:10 Ответить
Там не тільки з Туреччиною проблеми. З нею можна домовитись. Німеччина буде тільки на словах "за", а на ділі буде якраз затягувати до "топтання на місці". І є ще шантажистка Угорщина...
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15.06.2022 10:12 Ответить
Тикнула пальчиком на посилання, немає такого. Зеленського бачу, ситуацію по Шольцу,притягнуто за уші, Румунію, як гаранта безпеки,Порошенко, цього не бачу
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15.06.2022 10:15 Ответить
четвертое сверху... ох господи
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15.06.2022 10:17 Ответить
А де ж Столтенберг, що розказував про швидкий і безпроблемний вступ? І це найсильніший оборонний союз. У мене все більше підозр, що якби пуйло не напало на нас, а на скажімо прибалтійські країни, то все б завершилося обуренням і занепокоєнням, а не захистом членів НАТО.
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15.06.2022 10:18 Ответить
Повмнна ьути непілощра,а вже тверде Переконання! Велике аморфне недієве бюрократичне утворення хотів би бачити бюрократів ,що несуться,хоч,що захищати
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15.06.2022 10:25 Ответить
Так пусть толкают ситуацию , а не ждут подарков
Шевелите лапками и будет сметана
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15.06.2022 10:21 Ответить
Масло!
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15.06.2022 10:23 Ответить
Мабуть,скорше Лівер
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15.06.2022 10:26 Ответить
То нехай вступають фінни в оборонний союз разом з нами, Великою Британією, Польщею і Прибалтійськими Республіками.
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15.06.2022 10:22 Ответить
Це- єдине Дієве
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15.06.2022 10:27 Ответить
Тим і закінчиться. Вже і Амери відмічають , що НАТО мертве.
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15.06.2022 10:44 Ответить
Я боюсь, что нато и защищать будет прибалтику также, как сейчас помогает Украине.
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15.06.2022 10:35 Ответить
Нужен новый адекватный военный союз
НАТО превращается в ООН потому что
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15.06.2022 10:36 Ответить
Туреччину 50 років водили за ніс довкола "відчинених дверей" в ЄС . Прийшов час вилизувати все що накакали сусідам під двері і більше так не робити . Турки боряться , щоб брехня , корупція і підлість перестали бути цінностями в Європі .
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15.06.2022 10:42 Ответить
в нато начинают, наконец, понимать, что война реальна. а значит, прийдется воевать - возможно - на чужой земле.

а желания такого у многих членов нато нет. да и армий - чтобы воевать - тоже нет. вот и приходится снижать риски "умереть за данциг" - не брать новых членов.
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15.06.2022 10:45 Ответить
Чого ви туди рветесь?
Ось ВАва вважає, що нейтралький статус має захистити вас від кацапів.
Він і України був, з 2011 по 2013. І саме цей статус дав можливість колаборантам роззброїти Україну і напасти *****, та Вава вважає, що це краще ніж НАТО.
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15.06.2022 10:47 Ответить
нейтральными можно быть где-нибудь на полюсе, в окружении белых медведей.

при наличии соседей с территориальными претензиями и фантомными болями из-за ушедшей империи, нейтралитет - это оправдание для предателя.
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15.06.2022 10:59 Ответить
Можете навіть не сумніватись, так і буде. Я вам більше скажу, НАТО та ЄС мають бути переформатовані. Країни, які гальмують розвиток ціх організацій, мають бути негайно виключені з їх складу, та понести фінансове покарання. Жодних дотацій, жодних дешевих кредитів, жодних інвестицій, тотальна відмова від їх продукції. Угоршина, Турція, Німеччина, Греція, це країни, які продались путінському режиму. Мова йде про дуже великі гроші.
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15.06.2022 10:55 Ответить
Нехай краще вступають у військовий союз з Британією, Прибалтикою, Польщею та Україною.

Підборіддя столтенберга нехай далі дрижить...
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15.06.2022 11:15 Ответить
сцикливість та нікчемність НАТО стає все більш очевидною. якщо звідти прибрати США та Британию, НАТО перетвориться на щось убоге, типу німеччини та франції.
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15.06.2022 12:11 Ответить
Турки никогда не забудут им обман с кандидатством в ЕС.

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15.06.2022 12:50 Ответить
Меня терзают смутные сомнения. что сейчас планируют Украину провертеть так же с ЕС, как Турцию в свое время.
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15.06.2022 13:24 Ответить
Эта курва выступает против вступления Украины в ЕС. Пусть теперь и финны помучаются.
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15.06.2022 16:32 Ответить
 
 