Премьер Финляндии опасается, что ситуация с вступлением в НАТО может "застыть на месте"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин во вторник заявила, что существует риск того, что ситуация с вступлением ее страны в НАТО надолго застынет в нынешнем виде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что очень важно продвинуться вперед на этом этапе. Если мы не урегулируем эти вопросы до (саммита НАТО. - Ред.) Мадрида, то ситуация может застыть на месте", - приводят европейские СМИ слова Марин.

"Мы не знаем, на сколько по времени это может растянуться, но ситуация может быть заморожена на время", - добавила она.

Премьер Финляндии подчеркнула, что в Хельсинки всерьез воспринимают беспокойство Анкары и ведут с ней обсуждение проблем. "Но я думаю, что пытаться найти решение должна и сама Турция", – отметила она.

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Саммит стран-членов НАТО в Мадриде состоится 28-30 июня. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В настоящее время рассмотрение заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО блокирует Турция. Анкара имеет ряд претензий к этим скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считают террористическими.