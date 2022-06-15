"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - очередные угрозы Медведева

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает Украине.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ (сжиженный природный газ. – Ред.) с оплатой поставок через 2 года. Иначе этой зимой просто замерзнет.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно - они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальные для них мелочи", - говорится в сообщении.

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