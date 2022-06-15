27 147 139
"Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" - очередные угрозы Медведева
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает Украине.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ (сжиженный природный газ. – Ред.) с оплатой поставок через 2 года. Иначе этой зимой просто замерзнет.
Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно - они настолько вложились в проект "анти-Россия", что остальные для них мелочи", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+73 Kiev_Kiev_777
показать весь комментарий15.06.2022 10:42
+49 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий15.06.2022 10:45
+43 Олександр Дніпро
показать весь комментарий15.06.2022 10:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Парашки, как москальской ЫМПЕРИИ в существующих ныне границах ТОЧНО НЕ БУДЕТ через пару лет (а возможно и раньше)!
А вот Украина точно будет и возможно даже существенно больше, чем в ныне признаных сегодня международных границах!
Українській народ сказав!
ти дивись, в унiсон з зеленою абхазською мавпою...