Из-за угрозы ракетных ударов по Харькову и Лозовой гражданских просят ограничить пребывание на улице, - ОВА

Российские оккупанты сегодня, 15 июня, могут наносить ракетные удары по Харькову и Лозовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"Сегодня, 15 июня, есть вероятность нанесения ракетных ударов по Харькову и Лозовой. Просим жителей реагировать на звуки сирен и находиться вблизи укрытий, а также ограничить пребывание на улице", - говорится в сообщении.

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