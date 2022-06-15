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Из-за угрозы ракетных ударов по Харькову и Лозовой гражданских просят ограничить пребывание на улице, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты сегодня, 15 июня, могут наносить ракетные удары по Харькову и Лозовой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.
"Сегодня, 15 июня, есть вероятность нанесения ракетных ударов по Харькову и Лозовой. Просим жителей реагировать на звуки сирен и находиться вблизи укрытий, а также ограничить пребывание на улице", - говорится в сообщении.
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Наталия П
показать весь комментарий15.06.2022 11:09 Ответить Мне нравится 1
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