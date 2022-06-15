РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13150 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 476 1
война (46696) обстрел (20132) Харьковщина (4122)

Из-за угрозы ракетных ударов по Харькову и Лозовой гражданских просят ограничить пребывание на улице, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина,дергачі

Российские оккупанты сегодня, 15 июня, могут наносить ракетные удары по Харькову и Лозовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА.

"Сегодня, 15 июня, есть вероятность нанесения ракетных ударов по Харькову и Лозовой. Просим жителей реагировать на звуки сирен и находиться вблизи укрытий, а также ограничить пребывание на улице", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковском направлении бои идут за село Рубежное и в районе Изюма, - Синегубов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи, береги наших воинов, а кацапов накажи самой страшной карой. И тогда я поверю, что ты есть.
показать весь комментарий
15.06.2022 11:09 Ответить
 
 